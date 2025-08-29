DNA "tử tế" của AVAKids - kim chỉ nam cho một cam kết bền bỉ

Khởi nguồn từ DNA tử tế vốn là bản sắc của Tập đoàn Thế Giới Di Động, AVAKids đã chọn cho mình một sứ mệnh cộng đồng gắn liền với trẻ em mang tên "Quỹ Nụ cười AVAKids". Ra đời năm 2022, quỹ gắn bó với hàng trăm ca phẫu thuật cho trẻ em dị tật hàm mặt, mang đến cho các em cơ hội đổi thay, cùng niềm tin và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO của AVAKids cho biết, những lần gặp gỡ các em nhỏ tại các chương trình phẫu thuật nhân đạo đã giúp ông thấu cảm sâu sắc hơn giá trị mà hành trình này mang lại. Đó không đơn giản là việc tài trợ cho một ca mổ, mà còn là niềm hạnh phúc được khôi phục trong mỗi mái ấm, là sự tự tin được trả lại cho một đứa trẻ.

"Nụ cười được hồi sinh, tương lai sẽ rộng mở," ông khẳng định. "Chúng tôi tin rằng không có tương lai nào thật sự tươi sáng nếu thiếu đi nụ cười trọn vẹn. Và nếu AVAKids có thể góp phần để kiến tạo những nụ cười ấy, thì chúng tôi mong mỏi được tiếp tục sát cánh bên những em nhỏ không may mắn bằng cả trái tim".

Và trong vô vàn những câu chuyện, ông còn nhớ ấn tượng về hành trình của cô bé "chiến binh" Nguyễn Ngọc Gia Hân. Cũng như nhiều em bé khác tại Việt Nam, Hân chào đời trong sự mong ngóng của gia đình. Thế nhưng, không may mắn, em lại mắc phải dị tật hở môi và hàm ếch. Cả gia đình bàng hoàng trước điều này, bởi các lần siêu âm trước đó không hề phát hiện ra dấu hiệu bất thường nào. Và từ đó, hành trình tìm lại nụ cười của Gia Hân bắt đầu.

Dù chỉ mới 7 tuổi, em đã kiên cường trải qua đến 6 lần phẫu thuật để dần hoàn thiện khuôn miệng nhằm có được nụ cười hoàn chỉnh. Đây là một hành trình rất dài và gian nan, đòi hỏi một sự kiên trì không ngừng nghỉ. Và trong những lần phẫu thuật trên có sự chung tay góp sức của Tổ chức Operation Smile cùng Quỹ Nụ cười AVAKids. Sự đồng hành bền bỉ này chính là điểm tựa vững chắc, giúp em và gia đình không còn thấy đơn độc trên hành trình ấy.

Bé Gia Hân hôm nay đã có một nụ cười trọn vẹn, và có cả một tương lai tươi sáng đang rộng mở

Không chỉ riêng Gia Hân, hành trình tìm lại nụ cười của nhiều em bé khác cũng là một con đường dài. Mẹ của một em bé ở tỉnh Sơn La may mắn lấy lại nụ cười nhờ sự góp sức của Quỹ Nụ Cười AVAKids, đã không giấu được giọt nước mắt hạnh phúc chia sẻ: "Trước đây, mỗi lần nhìn con là lòng tôi thắt lại. Mỗi ca phẫu thuật thành công chữa lành cho con cũng đồng thời chữa lành cho cả tâm hồn của tôi và cả gia đình".

Cho đến nay, Quỹ Nụ cười AVAKids đã phối hợp cùng Operation Smile tài trợ hơn 500 ca phẫu thuật, thành công góp phần giúp nhiều bệnh nhân nhí lấy lại nụ cười trọn vẹn. Cùng với chi phí phẫu thuật, bệnh nhân và người nhà còn được hỗ trợ một phần chi phí khám, đi lại, ăn ở trong suốt thời gian điều trị. Điều này giúp nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn có thể theo đuổi việc chữa chạy cho con, cho đến khi hoàn tất cuộc hành trình.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em chia sẻ, điều khiến ông day dứt nhất chính là ánh mắt lặng lẽ của những đứa trẻ chưa thể mỉm cười vì dị tật, và nỗi lo lắng khôn nguôi của những bậc cha mẹ bên cạnh các em. Ông nhận ra rằng, hành trình chữa bệnh của các em là một con đường rất dài, đòi hỏi sự kiên trì không chỉ từ gia đình, mà còn từ chính những người đồng hành.

Cảm xúc của các phụ huynh đều có điểm chung là niềm vui, vì họ biết rằng con mình rồi sẽ có một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác

Sự thấu cảm đó đã thôi thúc AVAKids đưa ra một cam kết dài hạn, tiếp tục tài trợ thêm 5,5 tỷ đồng hỗ trợ 550 ca phẫu thuật từ đây đến 2030, nâng tổng số ca tài trợ lên con số 1.100 ca. Bởi AVAKids hiểu rằng, hành trình giúp một đứa trẻ tìm lại nụ cười không dừng lại ở một ca mổ, mà cần một sự đồng hành bền bỉ. Đó là trách nhiệm xã hội, và cũng là mong muốn được chung tay vì một thế hệ trẻ em Việt Nam khỏe mạnh, tự tin và tràn đầy hy vọng.