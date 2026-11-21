Liên danh do Tập đoàn Trungnam đứng đầu chính thức ký kết Hợp đồng cung cấp thiết bị với Ansaldo Energia S.p.A. (Italy) và Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Shanghai Electric (Trung Quốc), nhằm triển khai các hạng mục thiết bị công nghệ chính cho Dự án Nhà máy điện khí LNG Cà Ná tại tỉnh Khánh Hòa.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện các gói thiết bị trọng yếu, tạo cơ sở để Trungnam đẩy nhanh công tác chuẩn bị và triển khai dự án, hướng đến mục tiêu đưa nhà máy vào vận hành trong năm 2030.

Theo đó, Ansaldo Energia sẽ cung cấp hai tổ tuabin khí GT36, máy phát điện và các hệ thống thiết bị phụ trợ liên quan. GT36 là dòng tuabin khí cấp H của Ansaldo Energia, sử dụng công nghệ đốt tuần tự với hai buồng đốt bố trí nối tiếp. Công nghệ này hỗ trợ duy trì hiệu suất cao ở cả chế độ toàn tải và tải một phần, tăng tính linh hoạt vận hành và kiểm soát phát thải ôxit nitơ (NOx). Đây là những đặc tính phù hợp với yêu cầu vận hành của hệ thống điện có tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng.

Ansaldo Energia sẽ cung cấp hai tổ tuabin khí GT36, máy phát điện và các hệ thống thiết bị phụ trợ liên quan

Tuabin khí này hiện là thiết bị mạnh nhất trong danh mục sản phẩm của Ansaldo Energia và là tuabin khí lớn nhất từng được chế tạo tại Ý. Cánh quạt tuabin nặng 150 tấn, trong khi vỏ chứa nó nặng 370 tấn: tổng cộng 520 tấn, tương đương với trọng lượng của 400 chiếc ô tô.

Việc lựa chọn GT36 thể hiện định hướng của Trungnam trong việc tiếp cận công nghệ tiên tiến, bảo đảm chất lượng thiết bị và độ tin cậy vận hành lâu dài cho dự án.

Ông Stefano Gianatti – Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh Thiết bị phát điện mới (Executive Vice President and General Manager, New Units), đại diện Ansaldo Energia S.p.A.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Cà Ná có công suất quy hoạch 1.500 MW, tổng mức đầu tư dự kiến gần 2,2 tỷ USD. Đây là dự án đấu thầu quốc tế thành công đầu tiên trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đơn vị trúng thầu là Liên danh Trungnam – Sideros River, có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung nguồn điện quy mô lớn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của nền kinh tế. Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Ông Trịnh Minh Hoàng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đặc biệt, việc ký kết diễn ra trong bối cảnh thị trường tuabin khí toàn cầu đang chịu áp lực lớn về nguồn cung, khi nhu cầu đầu tư các nhà máy điện khí ngày càng gia tăng, song song với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống trung tâm dữ liệu (Data Center) trên toàn thế giới.

Sự gia tăng đồng thời của các nhu cầu này khiến thị trường tuabin khí công suất lớn trở nên cạnh tranh hơn, tạo áp lực đáng kể lên năng lực sản xuất, lịch trình đặt hàng và thời gian bàn giao thiết bị. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn và thu xếp được nhà cung cấp có năng lực công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng đáp ứng tiến độ trở thành thách thức lớn đối với các nhà đầu tư.

Lễ ký kết là kết quả của nỗ lực chủ động tìm kiếm, lựa chọn đối tác công nghệ phù hợp, đồng thời tạo cơ sở quan trọng để Trungnam sớm thu xếp nguồn thiết bị chủ lực, kiểm soát tiến độ và bảo đảm các mục tiêu triển khai Dự án LNG Cà Ná.

Ông Nguyễn Tâm Thịnh – Chủ tịch Tập đoàn Trungnam chia sẻ: “Trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi doanh nghiệp, từ nghiên cứu cơ hội đầu tư, phát triển dự án, lựa chọn công nghệ đến hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ trong quá trình vận hành. Thỏa thuận hợp tác cũng là cơ sở để Trungnam và Ansaldo Energia cùng nghiên cứu các giải pháp phù hợp với quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam, trong đó có việc nâng cao hiệu suất các nhà máy điện khí, tối ưu hóa vận hành và từng bước tiếp cận các giải pháp nhiên liệu sạch hơn trong tương lai.”

Ông Stefano Gianatti – Phó Chủ tịch Điều hành phụ trách các dự án tổ máy nhiệt điện mới của Ansaldo Energia khẳng định: “Khi Việt Nam mở rộng công suất phát điện để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, hệ thống điện sẽ ngày càng cần đến các nguồn phát điện đáng tin cậy và linh hoạt. Chúng tôi rất tự hào khi đóng góp công nghệ và chuyên môn của mình cho một dự án sẽ đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của hệ thống năng lượng Việt Nam”.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Trungnam và Shanghai Electric đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), xác lập cơ sở để hai bên tiếp tục phối hợp trong việc cung cấp các hệ thống thiết bị thuộc chu trình phát điện hơi của Nhà máy LNG Cà Ná.

Trungnam và Shanghai Electric ký kết Biên bản ghi nhớ

Theo định hướng hợp tác, Shanghai Electric dự kiến tham gia cung cấp cụm thiết bị tuabin hơi, máy phát tuabin hơi, lò thu hồi nhiệt (HRSG), bình ngưng và các hệ thống phụ trợ liên quan. Đây là những cấu phần quan trọng trong chu trình phát điện hỗn hợp, góp phần tận dụng nhiệt từ khí thải tuabin khí để tiếp tục sản xuất điện, nâng cao hiệu suất tổng thể của nhà máy.

Ông Jia Jun – Phó Tổng Giám đốc Công ty Shanghai Electric Power Generation Equipment Co., Ltd., đại diện Shanghai Electric

Shanghai Electric là tập đoàn công nghiệp lớn của Trung Quốc, hoạt động trong lĩnh vực chế tạo thiết bị công nghiệp và năng lượng, với kinh nghiệm cung cấp các hệ thống thiết bị phát điện. Thông qua MOU, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi, hoàn thiện các nội dung kỹ thuật, thương mại và phương án phối hợp, hướng đến triển khai các bước hợp tác tiếp theo.

Việc ký kết hợp đồng với Ansaldo Energia và thiết lập khuôn khổ hợp tác với Shanghai Electric tiếp tục khẳng định định hướng của Trungnam trong việc chủ động kết nối các đối tác công nghệ quốc tế, huy động nguồn lực và kinh nghiệm toàn cầu để phát triển các dự án năng lượng quy mô lớn tại Việt Nam. Với các bước chuẩn bị về công nghệ, thiết bị và đối tác, Trungnam đang tập trung nguồn lực để triển khai Dự án LNG Cà Ná theo kế hoạch, hướng đến mục tiêu hoàn thành và đưa nhà máy vào vận hành trong năm 2030.