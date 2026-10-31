Doanh nghiệp này cũng đã khánh thành nhà máy liên doanh lắp ráp UAV tại California, Mỹ.

Thông tin từ CT UAV (thành viên Tập đoàn CT Group Hi-Tech) cho biết, doanh nghiệp chính thức được tổ chức chứng nhận quốc tế URS cấp chứng nhận ISO 9001:2015 trên toàn hệ thống sản xuất.

Tại lễ trao chứng nhận ISO 9001:2015 cho CT UAV hôm 22/10, ông Choi Chun Seong, CEO URS Việt Nam chia sẻ, điểm đáng chú ý của chứng nhận lần này là phạm vi áp dụng trên toàn hệ thống sản xuất UAV.

"CT UAV đã phát triển nhiều công đoạn, từ sản xuất vật liệu composite hàng không và UAV; sản xuất trang bị, thiết bị cơ khí; sản xuất bản mạch điện tử PCB, lắp ráp SMT, pin lithium polymer, bộ sạc, mạch điều khiển bay và tay cầm điều khiển; thiết kế, thử nghiệm, lắp ráp nguyên mẫu; lắp ráp, sửa chữa, bảo dưỡng UAV; đến hoạt động vận hành và cung cấp giải pháp ứng dụng phương tiện bay không người lái trong nhiều lĩnh vực kinh tế. Điều này có nghĩa là tất cả các lĩnh vực đều được CT UAV bao quát trọn gói trong một hệ sinh thái duy nhất. Một lần nữa chúng tôi rất vinh hạnh được trao chứng nhận ISO 9001:2015 cho CT UAV”, ông Choi Chun Seong, CEO URS Việt Nam cho biết.

Ông Choi Chun Seong - CEO URS Việt Nam (bên phải ngoài cùng) trao chứng nhận ISO 9001:2015 cho đại diện CT UAV.

Hiện CT UAV đã xây dựng 5 nhà máy UAV tại Khu công nghệ số tập trung CT Group Hi-Tech trên đại lộ DT743, P. Bình Hòa, TP.HCM. Hệ thống nhà máy tập trung sản xuất hầu hết các cấu kiện UAV, kết hợp với mạng lưới 22 phòng thí nghiệm tại nhiều quốc gia, tạo nền tảng cho việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế.

Trả lời phỏng vấn của báo chí, đại diện của SPO – Khối Quản lý sản phẩm của CT UAV nói: Các chứng nhận quốc tế như ISO chỉ là cánh cửa đầu tiên để bước vào đấu trường quốc tế, doanh nghiệp này kỳ vọng xa hơn là sản xuất ra được những sản phẩm công nghệ vượt qua Đức, Nhật…

"Chúng tôi muốn thử sức, quyết làm ra những máy bay UAV không hề thua kém các nước công nghiệp hàng đầu", vị đại diện cho hay.

Cũng trong thời gian này, đơn vị đã đã ban hành cuốn sách về quản lý chất lượng “Star Producting Organization” SPO - cẩm nang phát triển sản phẩm với 10 cổng kiểm soát nghiêm ngặt và 8 Trung tâm Xuất sắc (CoE), tạo nền tảng chuẩn hóa quy trình sản xuất để đưa UAV Việt cạnh tranh dẫn đầu thị trường toàn cầu.

Trước đó, vào tháng 9/2026, doanh nghiệp phối hợp cùng đối tác TJ Aerospace đã khánh thành nhà máy liên doanh lắp ráp UAV tại California, Mỹ, với mục tiêu đạt công suất hơn 100 UAV/ngày (gồm drone và e-VTOL).