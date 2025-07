DN Việt khai thác loại khoáng sản "1 vốn 5 lời" chuyên dùng cho quốc phòng, pin có 5 quý liên tiếp lợi nhuận tăng trưởng 3 chữ số, cổ phiếu tăng gấp 6 lần trong 1 năm

Theo báo cáo tài chính quý 2/2025, Công ty Cổ phần Cơ khí & Khoáng sản Hà Giang (mã CK: HGM) ghi nhận doanh thu đạt 279,2 tỷ đồng, tăng 233% so với cùng kỳ năm 2024.

Lợi nhuận gộp đạt 240,3 tỷ đồng, tăng mạnh 305% so với quý 2 năm trước.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 204,9 tỷ đồng, tăng tới 311% so với mức 49,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.



Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt 433,4 tỷ đồng, tăng 217% so với cùng kỳ năm trước (136,2 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 306,8 tỷ đồng, tăng 346% so với mức 68,8 tỷ đồng của nửa đầu năm 2024.

Công ty cho biết 6 tháng đầu năm, doanh thu chủ yếu đến từ mặt hàng kim loại Antimony xuất khẩu với 430,98 tỷ đồng, tăng 246% so với cùng kỳ. Doanh thu từ Antimony tiêu thụ trong nước cũng tăng trưởng mạnh, đạt 2,43 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, so với kế hoạch đầu năm, đến hiện tại chỉ sau 6 tháng, công ty đã hoàn thành 108% doanh thu và 154% lợi nhuận trước thuế. Đây là kết quả kinh doanh cực kỳ ấn tượng, cho thấy hiệu quả vượt trội trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Được biết, Antimon là khoáng sản quan trọng được Canada, Mỹ, Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và các quốc gia khác trên toàn cầu “săn đón”. Đây là kim loại mang tính chiến lược được sử dụng trong quân sự như đạn dược, tên lửa cũng như pin lưu trữ axit chì được sử dụng trong ô tô và má phanh nhờ đặc tính chịu nhiệt của nó.

Nguồn tài nguyên quan trọng này cũng được áp dụng rất nhiều trong lĩnh vực công nghệ cao, là thành phần chính trong chất bán dẫn, bảng mạch, công tắc điện, ánh sáng huỳnh quang, kính trong suốt chất lượng cao và pin lithium-ion. Các sản phẩm quen thuộc như điện thoại thông minh, TV độ phân giải cao, thiết bị nhà bếp hiện đại hay thậm chí cả ô tô sử dụng mạch kỹ thuật số đều cần tới Antimon.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/7/2025, cổ phiếu HGM có giá là 325.000 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt hơn 4.000 tỷ đồng.