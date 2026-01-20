DN thi công cầu Bãi Cháy với công nghệ phức tạp, chưa từng có ở Việt Nam trúng thi công cầu vượt sông Hồng, nối khu phố cổ với Long Biên

Trúng thi công cầu Trần Hưng Đạo

CTCP Tập đoàn Đạt Phương (mã: DPG) công bố thông tin về việc trúng thầu thi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo thuộc dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức PPP, hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất. Giá trị hợp đồng Đạt Phương thực hiện là 2.896 tỷ đồng.

Trước đó, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất. Trong đó, xác định liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành – Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thành viên của Tập đoàn Sun Group) là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Cụ thể liên danh sẽ triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) thanh toán bằng quỹ đất với tổng mức đầu tư khoảng 8.190,153 tỷ đồng. Đây là dự án thành phần nằm trong Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 16.226 tỷ đồng.

Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo

Cầu Trần Hưng Đạo là một trong 18 công trình cầu đường bộ vượt sông Hồng theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô. Dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy đô thị hóa khu vực, tạo tiền đề thực hiện chủ trương giãn dân, đồng thời giảm áp lực giao thông cho khu vực đô thị trung tâm.

Công trình còn góp phần giảm áp lực giao thông cho các cầu vượt sông Hồng hiện trạng như cầu Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa khu trung tâm với khu vực phát triển phía Đông Thủ đô.

Quy mô Dự án bao gồm việc xây dựng cầu Trần Hưng Đạo có chiều dài khoảng 4,18 km; điểm đầu tại ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông; điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn.

Trong đó, cầu chính vượt sông Hồng được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế cầu hiện hành; kết cấu cầu chính dạng vòm thép, hình dáng vòm chính là hai đường cong tiếp xúc nhau lặp lại, tạo hình mang biểu tượng vô cực; sơ đồ nhịp 6 x 145 m (2 liên x 3 nhịp liên tục), chiều dài cầu chính 870 m, quy mô mặt cắt ngang khoảng 43 m, bảo đảm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp, 2 làn đi bộ.

Cầu dẫn phía các phường Hoàn Kiếm, Hồng Hà, Hai Bà Trưng sử dụng kết cấu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực, với quy mô mặt cắt ngang thay đổi từ 26 m đến 41,5 m để vuốt nối cầu chính với các nhánh nút giao; phía Long Biên sử dụng kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực, quy mô bảo đảm 6 làn xe cơ giới, tổng chiều dài cầu dẫn khoảng 1.213 m.

Dự án còn bao gồm việc đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 3 nút giao, gồm: nút giao khác mức với đường Trần Khánh Dư, Nguyễn Khoái; nút giao với đường đê Tả Hồng (đường Long Biên – Xuân Quan) và đường Cổ Linh (không bao gồm xây dựng, cải tạo đường Cổ Linh - Hồng Tiến thuộc nút giao đường Cổ Linh với cầu Trần Hưng Đạo và các tuyến đường kết nối đường Lâm Du, đường Bát Khối với đường Cổ Linh - Hồng Tiến); nút giao bằng với đường Nguyễn Sơn.

Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án khoảng 8.190,153 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư tự huy động 100% vốn để đầu tư, gồm 15% vốn chủ sở hữu và 85% vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo và tuyến đường dẫn bắc qua sông Hồng đang được đẩy nhanh tiến độ. (Ảnh: Tiền Phong)

Đầu tháng 10/2025, UBND TP Hà Nội đã khởi công xây dựng đường dẫn hai đầu cầu Trần Hưng Đạo. Dự án là một trong 18 cầu đường bộ vượt sông Hồng theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô, góp phần thúc đẩy đô thị hóa khu vực phía bắc sông Hồng, thực hiện chủ trương giãn dân và giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm.

Đạt Phương thi công cầu Bãi Cháy chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam

Đạt Phương thi công cầu chính của cầu Bãi Cháy thông qua một nhà thầu của Việt Nam với tuổi nghề khi ấy vô cùng non trẻ. Đạt Phương đã huy động khoảng 300 lao động xuống công trường. Đây là công trình có công nghệ phức tạp, chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam, nhưng chính thành công của dự án này đã giúp Đạt Phương có cơ hội khẳng định năng lực của doanh nghiệp non trẻ.

Cầu Bãi Cháy khi khánh thành (năm 2006) là cây cầu lập kỷ lục chưa từng có trên thế giới với chiều dài nhịp chính lên đến 435m, bằng kết cấu nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực, dầm hộp được treo trên một mặt phẳng dây văng ở giữa.

Đạt Phương đã huy động khoảng 300 lao động xuống công trường cầu Bãi .

Thời gian qua, Đạt Phương cũng liên tiếp trúng thầu loạt hoạt đồng lớn. Gần đây nhất, Đạt Phương trúng gói thầu XL-NS.01.01 Thi công xây lắp cầu Hồng Hà đoạn Km10+663,3 - Km13+674,6 và cầu vượt đê Hữu Hồng đoạn Km14+840,75 - Km15+040,9 (bao gồm khảo sát, TKBVTC và lập mô hình BIM). Gói thầu này thuộc Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Giá trị hợp đồng Đạt Phương thực hiện hơn 1.221,4 tỷ đồng.

Trước đó, Đạt Phương cũng thông báo trúng 2 gói thầu hạ tầng giao thông có tổng giá trị gần 725 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu B.03 thi công xây dựng công trình cầu vượt sông Trà Lý Km64+650, thuộc dự án cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng đoạn qua Nam Định và Thái Bình, với giá trị hợp đồng hơn 369 tỷ đồng.

Gói thầu xây lắp số 02 thi công xây dựng cầu chính thuộc dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, kết nối công viên Bến Bạch Đằng (quận 1 cũ) với công viên bờ sông khu đô thị Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức), giá trị hợp đồng hơn 355 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025, Đạt Phương ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.845 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ, mảng xây dựng vẫn đóng góp chính chiếm 84% doanh thu. Lãi ròng gần 210 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ, thực hiện 74% mục tiêu lợi nhuận năm.



