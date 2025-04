DN sở hữu hệ thống cửa hàng bán lẻ Gas lớn nhất nước có lãi trở lại, lên tiếng khi bị Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha (An Pha Petro, mã chứng khoán ASP) vừa công bố BCTC kiểm toán 2024 và lộ trình khắc phục lỗ luỹ kế. Ghi nhận doanh thu Công ty đạt 3.335 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm ngoái. Nhờ chi phí tài chính được tiết giảm giúp Công ty có lãi ròng trở lại hơn 7 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ ròng năm 2023 lên đến 153 tỷ đồng.

Giải trình, ASP cho biết năm qua, kết quả kinh doanh quý 1-2 vẫn còn thua lỗ. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh 2 quý cuối năm khả quan với tổng lợi nhuận hơn 30 tỷ đã giúp cả năm 2024 Công ty đạt lợi nhuận dương.

Trong đó, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty là kinh doanh khí LPG, có lợi nhuận rất tốt liên tục trong quý 3-4/2024, lần lượt đạt 13 tỷ và 9,5 tỷ. Phía ASP cho biết, những kết quả tích cực mang lại giúp Công ty có nguồn lực để xử lý phần nào những tồn đọng từ trước đến nay như thất thoát hàng tồn kho, công nợ khó đòi…

ASP cho biết thêm, nửa đầu năm tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân diễn biến thị trường tiêu cực ảnh hưởng đến giá bán giảm và giá vốn tăng, giá mua hàng phụ thuộc vào giá CP chung của thế giới công bố hàng tháng, dẫn đến lợi nhuận chưa phân phối âm. Cụ thể,

+ Thứ nhất, giá CP 6 tháng đầu năm liên tục giảm ảnh hưởng đến sản lượng bán hàng và ảnh hưởng giá trị hàng tồn kho, Công ty phải triển khai chương trình hỗ trợ bao giá để giữ sản lượng đã ảnh hưởng tiêu cực đến KQKD.

+ Thứ hai, tỷ giá liên tục tăng mạnh ảnh hưởng đến giá mua đầu vào và phát sinh chi phí tài chính do chênh lệch tỷ giá, làm tăng giá vốn.

+ Thứ ba, giá mua nguồn đầu vào 6 tháng đầu năm cao trong khi giá bán không tăng, ảnh hưởng đến KQKD Công ty.

Bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, ASP công bố lộ trình khắc phục lỗ luỹ kế

Tại ngày 31/12/2024, Công ty có khoản lỗ luỹ kế hơn 74 tỷ đồng. Kiểm toán viên cho rằng khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào khả năng tạo tiền từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, việc tái cấu trúc mô hình hoạt động và các khoản vay từ ngân hàng thương mại. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Văn bản giải trình từ ASP cũng cho biết lộ trình khắc phục việc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số âm. Chi tiết, ASP cho biết đang tiến hành hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự quản trị mới, đã thay thế các cán bộ quản lý cấp cao và các Thành viên HĐQT. Công ty còn tăng cường rà soát và hoàn thiện tổ chức nhân sự bộ máy kế toán, kiểm tra kiểm soát với các công ty con, công ty liên kết.

Về kinh doanh, từ tháng 6/2024, ASP cho biết đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ đàm phán giảm giá vốn đầu vào, cắt giảm chi phí và tăng sản lượng kinh doanh. Hiện, Công ty vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và đã có lợi nhuận từ kinh doanh LPG. Song song, ASP cũng cho biết đã triển khai các giải pháp về quản trị các khoản đầu tư tài chính.

ASP là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh khí hóa lỏng, từng đứng Top 3 thị phần gas dân dụng lớn nhất cả nước. Công ty được biết sở hữu hệ thống cửa hàng bán lẻ Gas lớn nhất toàn quốc. Hiện, ASP vẫn là một trong những “ông lớn” trong lĩnh vực khí hoá lỏng tại Việt Nam.