DN có nhà máy chip Make in Vietnam đổ bộ thị trường cực lớn, GDP cao hơn Thái Lan, Singapore cộng lại

Doanh nghiệp Việt tiến vào thị trường 286 triệu dân

Tại tọa đàm “Đảm bảo an ninh và tự chủ công nghệ sản xuất chip của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia” tổ chức tại Hà Nội hôm 24/8, Chủ tịch Hội đồng quản trị CT Group (doanh nghiệp đã khởi công mở rộng nhà máy chip do người Việt sở hữu và vận hành, đặt mục tiêu sản xuất 100 triệu chip/năm vào năm 2027) thông báo doanh nghiệp tiếp tục có một dấu mốc mới sau đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay không người lái vận tải sang Hàn Quốc trước đó.

Đó là ngày 20/8 vừa qua, CT Group đã đạt một dấu mốc mới khi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia về phát triển chính sách và hệ sinh thái cho Nền kinh tế không gian tầm thấp, hỗ trợ chuyển đổi số quốc gia Indonesia. Lễ ký kết diễn ra với sự tham dự của Bộ trưởng Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia Rachmat Pambudy và nhiều lãnh đạo các Bộ, ban ngành.

Theo thỏa thuận, CT Group sẽ tham gia vào chương trình quốc gia của Indonesia về phát triển chính sách và hệ sinh thái cho Nền kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy - LAE) và hỗ trợ chuyển đổi số quốc gia.

Ông Febrian Alphyanto Ruddyard – Thứ trưởng Bappenas, bà Teni Widuriyanti – Tổng Thư ký Bappenas, ông Trần Kim Chung – Chủ tịch CT Group, ông Rachmat Pambudy – Bộ trưởng Bappenas, ông Tạ Văn Thông – Đại sứ Việt Nam tại Indonesia (từ trái qua). Ảnh: CT Group

Việc ký kết này có ý nghĩa quan trọng khi đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam được tham gia vào một chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia của một nước lớn như Indonesia.

Không chỉ kể lại câu chuyện về hành trình ký kết hợp tác lần này, vị chủ tịch Tập đoàn CT Group còn nhấn mạnh sự cấp bách đối với Việt Nam. Theo ông, trong khi Indonesia đã thành lập Ủy ban Kinh tế không gian tầm thấp từ năm 2024 và tập trung những người giỏi nhất, thì Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn thảo luận. Ông khẳng định chúng ta cần phải hành động nhanh chóng để không bị tụt lại phía sau.

Kinh tế tầm thấp là gì và Indonesia đang quyết liệt đầu tư cho khoa học công nghệ thế nào?

Kinh tế tầm thấp (LAE) là một mô hình kinh tế hoàn toàn mới, diễn ra trong không gian dưới độ cao 3.000m. LAE sử dụng các công nghệ tiên tiến để số hóa và nâng cao năng suất của các ngành kinh tế truyền thống trên mặt đất.

Các công nghệ cốt lõi của LAE bao gồm:

Máy bay không người lái (UAV): Dùng trong giao hàng, phun thuốc nông nghiệp, khảo sát địa hình.

Máy bay và khinh khí cầu: Phục vụ du lịch, vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và Big Data: Hỗ trợ quản lý không gian bay, giám sát an ninh và tối ưu hóa các hoạt động.

LAE không chỉ là một lĩnh vực công nghệ, mà còn là một hệ sinh thái toàn diện bao gồm sản xuất phương tiện bay, vận hành dịch vụ bay và xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ. Nhiều quốc gia lớn đang chạy đua để phát triển LAE như một động lực tăng trưởng mới.

Indonesia là quốc gia có nền kinh tế rất phát triển.

Với dân số khoảng 284 triệu người (năm 2024) dự kiến tăng lên 286 triệu người năm nay, Indonesia là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới. Nhờ vào quy mô dân số khổng lồ, Indonesia sở hữu một thị trường nội địa lớn và một lực lượng lao động dồi dào, tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế.

Năm 2024, GDP danh nghĩa (ước tính theo PPP - Sức mua tương đương) của Indonesia khoảng 4.658 tỷ USD gấp hơn 5 lần GDP của Singapore (khoảng 880 tỷ USD) và gấp khoảng 2,6 lần Thái Lan (1.771 tỷ USD).

Dự kiến, GDP của Indonesia năm 2025 sẽ đạt khoảng 1,4 nghìn tỷ USD, con số này lớn hơn tổng GDP của nhiều nền kinh tế hàng đầu trong khu vực cộng lại Singapore, Thái Lan.

Công ty tư vấn quản lý McKinsey dự báo nếu Indonesia thúc đẩy số hóa, nền kinh tế của nước này có thể tăng trưởng 150 tỷ USD, đóng góp 10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) - vào năm 2025. Các báo cáo cũng nhấn mạnh tác động của AI đến GDP được dự đoán đạt 1.000 tỷ USD, trong đó Indonesia có thể đóng góp tới 40%, tương đương 366 tỷ USD.

Thực tế là quốc gia này đang tăng tốc phát triển các ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) như một phần của chiến lược lớn nhằm tạo ra các động lực tăng trưởng kinh tế mới trong kỷ nguyên số. Trong đó, quỹ đầu tư quốc gia mới về quản lý tài sản nhà nước Danantara Indonesia, trị giá hơn 900 tỷ USD được sử dụng như một phương tiện đầu tư, tài trợ cho nhiều kĩnh vực từ chế biến kim loại, phát triển năng lượng tái tạo, đến trí tuệ nhân tạo…

Cơ quan phụ trách phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của Indonesia vừa đề xuất thành lập Quỹ AI tối cao nhằm tài trợ cho tham vọng biến quốc gia quần đảo này thành trung tâm AI của khu vực.

Không chỉ tăng cường đầu tư, quốc gia vạn đảo còn đang nỗ lực thu hút đầu tư quốc tế. Một trong khoản đầu tư gây chú ý nhất được công bố ngày 4/5/2024, Microsoft tuyên bố sẽ đầu tư 1,7 tỷ USD trong vòng 4 năm để phát triển cơ sở hạ tầng đám mây và AI mới tại Indonesia. Đây là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử 29 năm hoạt động của Microsoft tại quốc gia này, theo Giám đốc điều hành (CEO) Microsoft Satya Nadella.

Các khoản đầu tư lớn như quỹ đầu tư quốc gia Danantara Indonesia và sự hiện diện của các công ty công nghệ quốc tế như Microsoft, sự hợp tác với các doanh nghiệp quốc tế, như CT Group của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế tầm thấp cho thấy Indonesia đang nỗ lực tạo ra những động lực tăng trưởng mới.