DN bí ẩn của nữ chủ tịch 19 tuổi vừa trả lãi cho lô trái phiếu 200 tỷ, “tiết lộ” đã huy động hơn 1.000 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Hoàng Trúc My vừa thông bố việc đã thanh toán hơn 12 tỷ tiền lãi cho lô trái phiếu HCMCH2429001.

Được biết, lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng, được phát hành vào 21/5/2024 với kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 12%/năm. Sau đó, công ty đã thế chấp toàn bộ số dư tài khoản chuyên thu từ khách hàng và tài sản liên quan đến dự án Khu nhà ở 22/12 (Tp.Thuận An, Bình Dương) để vay vốn ngân hàng.

Danh sách trái chủ, mục đích phát hành và tài sản đảm bảo không được công bố chi tiết.

Ngày 21/11/2024, Hoàng Trúc My tiếp tục phát hành 8.800 trái phiếu (mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu), tổng giá trị lên tới 880 tỷ. Danh sách trái chủ, mục đích phát hành và tài sản đảm bảo cũng không được công bố chi tiết.

Về Hoàng Trúc My, Công ty này được thành lập vào tháng 12/2016, có trụ sở chính tại Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty bao gồm hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa.

Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 35 tỷ đồng, do bà Trịnh Hoàng Trúc My (sinh năm 1997) giữ chức vụ Chủ tịch kiêm đại diện theo pháp luật. Thời điểm Công ty được thành lập, bà Trúc My mới 19 tuổi.

Năm 2017, Hoàng Trúc My được UBND Tp.Thuận An phê duyệt làm chủ đầu tư cho dự án Khu nhà ở 22 tháng 12 (được biết đến với tên thương mại là Khu nhà ở Trúc My Complex), tọa lạc tại phường Thuận Giao. Dự án này đã được UBND TP phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500.

Đến tháng 8/2020, dự án Trúc My Complex đã trải qua điều chỉnh chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ. Quy mô của dự án lên tới 33.847m2, dự kiến sẽ cung cấp ra thị trường 177 căn nhà liền kề và 999 căn hộ chung cư, trong đó bao gồm một tòa chung cư cao 38 tầng và ba tầng hầm. Thời gian thực hiện dự án được ấn định từ năm 2024 đến 2028.

Sau khi được chấp thuận đầu tư dự án, Công ty nhiều lần thay đổi vốn. Đến tháng 3/2021, ông Đỗ Văn Bình (sinh năm 1955) đã thay bà Trúc My làm người đại diện theo pháp luật cho Công ty.

Ông Đỗ Văn Bình không chỉ là người đại diện pháp luật của Công ty Hoàng Trúc My mà còn là đại diện pháp luật của CTCP Phú Yên Land từ tháng 8/2024. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 6/2019, có trụ sở tại Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.