ĐKVĐ V.League chia tay HLV Việt Nam, mời thầy mới từ Thái Lan về dẫn dắt Xuân Son?

Sau hai mùa giải liên tiếp vô địch V.League (2023/24 và 2024/25), HLV Vũ Hồng Việt đang phải trải qua giai đoạn khó khăn tại CLB Nam Định. Nhiều khả năng, hai bên sẽ sớm nói lời chia tay.

Nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là một cái kết đáng tiếc cho mối lương duyên từng được xem là biểu tượng thành công của bóng đá Nam Định những năm gần đây. Đại diện đội chủ sân Thiên Trường cho biết chưa thể khẳng định tính chính xác của thông tin trên, nhưng cũng thừa nhận việc xuất hiện tin đồn về tương lai của HLV Vũ Hồng Việt là điều khó tránh bởi chuỗi trận bết bát vừa qua.

HLV Vũ Hồng Việt liệu có thể trụ được đến khi Xuân Son trở lại?

Thực tế thời gian qua cho thấy CLB Nam Định đang gặp nhiều vấn đề, cả về phong độ lẫn nhân sự. Trận thua 1-3 trước Gamba Osaka ở lượt 3 AFC Champions League Two mới đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chỉ thắng 4, hoà 1 và thua tới 5 trận.

Tại V.League, CLB Nam Định lần lượt gục ngã trước các đối thủ Sông Lam Nghệ An, Ninh Bình, Công an Hà Nội, Becamex TP.HCM và bị cầm hoà bởi CLB Công an TP.HCM. Với chuỗi kết quả bết bát này, đội chủ sân Thiên Trường hiện chỉ đứng thứ 10/14, hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 2 điểm - con số khó tin nếu nhìn vào giá trị đội hình hơn 10 triệu euro của họ.

Một trong những nguyên nhân chính khiến Nam Định sa sút nằm ở hàng công. Tiền đạo Brenner, được kỳ vọng là “mũi nhọn” chủ lực, mới chỉ ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo từ đầu mùa.

Cùng lúc đó, danh sách chấn thương ngày một dài khiến HLV Vũ Hồng Việt gần như đau đầu trong việc xoay tua lực lượng: Njabulo Blom nghỉ hết mùa, còn Caio Cesar, Kevin Phạm Ba, Nguyễn Phong Hồng Duy, Ngô Đức Huy và Nguyễn Tuấn Anh đều chưa thể trở lại. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cũng chỉ mới tập nhẹ sau ca phẫu thuật đầu gối.

CLB Nam Định sử dụng 2 đội hình hoàn toàn khác nhau ở V.League và giải quốc tế. Đó cũng là một trong những lý do khiến đội bóng này chuệch choạc.

Từ chỗ là nhà vô địch hai mùa liên tiếp, CLB Nam Định đang trượt dài trong khủng hoảng. Và nếu HLV Vũ Hồng Việt thật sự rời đi, đây sẽ là bước ngoặt lớn cho mùa giải này của đội bóng thành Nam.

Theo một số nguồn tin, CLB Nam Định có thể sẽ đưa về một HLV mới từng có nhiều năm làm việc tại Thái Lan, am hiểu bóng đá Đông Nam Á cũng như giàu kinh nghiệm cầm quân ở cúp châu lục.

Cộng thêm việc Xuân Son dự kiến sẽ trở lại vào tháng 11 tới, điều này có thể sẽ trở thành cú hích để đội đương kim vô địch V.League vượt qua khủng hoảng.