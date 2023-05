DJ Mie: "Tay ngang làm diễn viên, chắc chắn tôi sẽ có những thiếu sót"

"Vi Cá tiền truyện - Cá con vượt biển lớn" không phải là phim đầu tiên mà DJ Mie tham gia với vai trò diễn viên. Tuy nhiên, đây lại là lần đầu tiên cô đảm nhận một vai diễn "nặng ký" về tâm lý và... ngược hẳn sở trường gây hài của mình mà mọi người thường thấy.

"Lúc nhận lời mời, tôi nghĩ chắc mình đóng vai kiểu bình hoa di động thôi, không ngờ lại là nữ chính. Đọc kịch bản xong, tôi trả vai vì có cảnh nhạy cảm nhưng anh Tuyên và đạo diễn Mr. Tô thuyết phục nên tôi yên tâm nhận lời", Mie chia sẻ về vai nữ chính đầu tiên của mình.

Nhận được quá nhiều ưu ái nên trả lại bằng sự cố gắng trong công việc

- Như Mie chia sẻ, bạn từng trả vai vì phim có cảnh nhạy cảm. Vậy điều gì đã khiến bạn thay đổi quyết định?

Cả anh Quách Ngọc Tuyên và đạo diễn Mr. Tô đều cam kết với tôi, cảnh đó không nhạy cảm nên tôi mới đồng ý. Kịch bản trên giấy miêu tả làm tôi sợ lắm nhưng ra hiện trường, đúng như các anh hứa, cảnh quay nhanh và ổn, không có gì lố cả.

- Ê-kíp cho biết, mọi người cảm thấy bất ngờ về cách làm việc chuyên nghiệp của bạn khi ra phim trường, dù bạn không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Bạn nghĩ gì về điều này?

Tôi nhận được quá nhiều sự ưu ái của mọi người nên chỉ biết trả lại bằng sự cố gắng của mình trong công việc.

DJ Mie (ảnh trong bài do nhân vật cung cấp)

- Ngoài đời, Mie là DJ. Trong phim, bạn cũng là một DJ, vậy thuận lợi và khó khăn của bạn khi đảm nhận vai diễn này là gì?

Trong phim, Banana là DJ nhưng chỉ có 2 cảnh quay lột tả công việc của nhân vật thôi, còn xuyên suốt phim có khá nhiều khó khăn với tôi. Vai diễn này đòi hỏi tôi phải mạnh bạo, ăn nói bốp chát trong khi tôi ngoài đời khá rụt rè.

Trong phim, tôi, anh Quách Ngọc Tuyên, anh La Thành, anh Tân Chề rất thân nhau nhưng ngoài đời, cả 4 anh em lại chưa từng làm việc cùng nhau, cũng không biết nhau. Trong phim, tôi phải khoác vai, đập tay, đập đầu các anh... Tôi bị ngại những cảnh đó.

Nhưng nếu tôi không làm ngọt được những cảnh đó thì tới các phân đoạn đau khổ, mình cũng sẽ không vào vai ngọt được, vì không đủ cảm xúc.

Ngày đầu đi quay, tôi hơi sượng nhưng tới ngày thứ 2, thứ 3 thì các anh bảo "con nhỏ này tăng động". Lúc này tôi đã quen với các hành động thân thiết đó. May mắn là anh La Thành nhắc tôi rất nhiều vì anh La Thành đóng anh trai tôi. Và đạo diễn cũng rất khó, làm cho bằng được mới được qua cảnh. Nhờ vậy mà tôi vào phim ngọt hơn, tin mình là nhân vật.

Chưa từng gặp tình huống nhạy cảm khi làm DJ

- Mie không phải là diễn viên chuyên nghiệp, vậy khi đảm nhận một vai nặng tâm lý, lại trái ngược với tính cách ngoài đời, có phải là trở ngại của bạn?

Năm ngoái, tôi đã học diễn xuất ở cô Kathy Uyên. Hiện tại, tôi đang học khóa thứ 4. Tôi được dạy về cả kỹ thuật biểu diễn cũng như tiếng nói sân khấu. Nhận được vai diễn này là một may mắn với tôi. Tôi nghĩ, một phần của may mắn đó là do tôi đã có sự chuẩn bị chu đáo từ trước và liên tục học hỏi.

Khi làm gì, tôi đều nghĩ, mình sẽ làm được, mình phải làm được. Với những cảnh nặng tâm lý, ê-kíp đều tạo điều kiện thuận lợi bằng cách giữ yên lặng cho tôi lấy tâm lý nhưng bản thân tôi không muốn làm phiền người khác nên trộm vía, những cảnh đó đều nhanh.

Từ phải qua, nhóm 4 anh em thân thiết: đại ca Vi Cá (Quách Ngọc Tuyên đóng), Banana (DJ Mie), Cá Ngựa (La Thành), A Chề (Thanh Tân). Ảnh do đoàn phim cung cấp.

Tay ngang làm diễn viên thì chắc chắn là tôi sẽ có những thiếu sót nhưng điều tôi muốn nhất là cảm được cảm xúc của nhân vật. Tôi cũng sợ khán giả trông chờ đây là vai hài, trong khi vai này rất nặng tâm lý.

Tôi không bao giờ coi monitor. Cảnh nào đạo diễn thấy không ổn thì tôi làm lại. Mình coi monitor thì sẽ bị chi phối bởi góc nhìn của bản thân, xem mình đẹp không và như vậy thì mình sẽ không công tâm với nhân vật. Trong khi đạo diễn sẽ xem nhân vật đẹp không, nhân vật đẹp là khi diễn viên lột tả được cảm xúc của nhân vật.

- Bạn từng nói tự hào về nghề DJ của mình nhưng công việc này nhiều lúc đưa tới những tình huống nhạy cảm. Bản thân Mie đã gặp những tình huống như vậy?

Tôi làm DJ gần 10 năm rồi, thăng trầm nhiều và cũng học từ bài học của người khác nên mình rút kinh nghiệm. Để gặp tình huống xấu như mọi người kể trên mạng thì tôi chưa gặp bao giờ.

Tôi có những nguyên tắc của mình trong công viêc. Tôi không bao giờ xuống bàn của khách. Tôi cũng không bao giờ uống nước khách mời. Tôi luôn có nước riêng của mình. Mình phải tự bảo vệ bản thân. Tôi luôn có 2 bạn đi theo là trợ lý và quay phim làm clip. Tôi cũng được quyền yêu cầu vệ sĩ. Nhờ vậy mà không gặp những tình huống nhạy cảm.

- Cảm ơn Mie đã chia sẻ!