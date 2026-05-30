Diva nức tiếng làng nhạc nhận xét Sơn Tùng M-TP: “Tài năng Việt Nam sánh vai với cường quốc năm châu”

Dù đã gần 3 ngày trôi qua kể từ thời điểm phát hành, sức nóng của MV Come My Way vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Tính đến thời điểm hiện tại, sản phẩm đánh dấu màn tái xuất của Sơn Tùng M-TP đã thu về hơn 15 triệu lượt xem trên YouTube và liên tục giữ vị trí cao trên các bảng xếp hạng thịnh hành.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ khán giả, Come My Way còn được hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng công khai chia sẻ MV cũng như gửi lời chúc mừng tới giọng ca Hãy Trao Cho Anh. Đáng chú ý, mới đây Diva Hồng Nhung cũng có động thái thu hút sự chú ý khi dành những lời nhận xét đầy tích cực cho sản phẩm mới của nam ca sĩ.

Trên trang cá nhân, nữ diva viết: "Có những tài năng Việt Nam đã 'sánh vai với cường quốc năm châu', như COME MY WAY của Sơn Tùng M-TP & TYGA khi kết hợp với Phương Vũ & ANTIANTIART. I love it, guys! Congratulations!!!".

Với hơn 1 thập kỷ hoạt động, lời khen của Diva Hồng Nhung mang ý nghĩa đặc biệt dành cho nghệ sĩ như Sơn Tùng M-TP. Bên cạnh đó việc nữ Diva sử dụng cụm từ "sánh vai với cường quốc năm châu" có thể xem là sự ghi nhận dành cho tham vọng đưa âm nhạc Việt tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế. Đây là điều mà Sơn Tùng M-TP đã theo đuổi trong nhiều năm qua thông qua cách làm nhạc, xây dựng hình ảnh và những màn hợp tác xuyên biên giới. Trong đó, Come My Way là dự án thể hiện rõ định hướng toàn cầu hóa của nam ca sĩ. Từ việc kết hợp cùng rapper Mỹ Tyga cho đến phần hình ảnh được thực hiện bởi những ekip quốc tế, sản phẩm cho thấy quy mô đầu tư lớn và khát vọng vươn xa khỏi phạm vi thị trường trong nước.

Đây không phải lần đầu tiên Hồng Nhung công khai thể hiện sự yêu thích đối với âm nhạc của Sơn Tùng M-TP. Còn nhớ vào năm 2018, tại một lễ trao giải âm nhạc lớn diễn ra ở TP.HCM, nữ Diva từng khiến khán giả thích thú khi lựa chọn Lạc Trôi - bản hit đình đám của Sơn Tùng để cover trên sân khấu.

Dẫu vậy, trong lúc biểu diễn, nữ ca sĩ đã gặp một chút sự cố khi quên một vài câu hát. Ngay khi chương trình kết thúc, Hồng Nhung đã chủ động gửi lời xin lỗi tới Sơn Tùng M-TP trên mạng xã hội vì đã không thuộc trọn vẹn ca từ của bài hát. Sự chân thành và tinh thần tôn trọng dành cho đàn em đã nhận về vô số lời khen ngợi, đồng thời cho thấy sự cởi mở của một nghệ sĩ thuộc thế hệ đi trước đối với lớp ca sĩ trẻ.

Trước Diva Hồng Nhung, nhiều nghệ sĩ cũng đã có động thái ủng hộ sản phẩm mới của Sơn Tùng M-TP như Hồ Ngọc Hà, Hòa Minzy, Ngô Kiến Huy, Bảo Anh,.... Sự hưởng ứng từ anh chị em bạn bè đồng nghiệp cho thấy sức hút đặc biệt của màn trở lại lần này, đồng thời phản ánh vị thế vững chắc mà Sơn Tùng M-TP đang sở hữu sau khoảng 14 năm hoạt động.

Dù Come My Way vẫn nhận về một số ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận sức nóng mà sản phẩm đang tạo ra trên thị trường. Việc liên tục trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội cùng sự ghi nhận từ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau cho thấy Sơn Tùng M-TP vẫn là một trong những cái tên có khả năng tạo ra sức ảnh hưởng hàng đầu Vpop mỗi khi trở lại đường đua âm nhạc.

