Gia đình sở hữu nhiều tài năng âm nhạc nhất showbiz Việt hiện tại chắc chắn gọi tên gia đình diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Có bố mẹ là diva và nhạc sĩ hàng đầu, không khó hiểu khi những người con của Mỹ Linh - Anh Quân đều sở hữu tài năng xuất chúng, đặc biệt là hai cô con gái.

Nếu công chúng đã quá quen mặt với cô nàng Mỹ Anh thì gia đình Mỹ Linh - Anh Quân còn có cô con gái cả Anna Trương cũng tài năng không kém.

Gia đình diva Mỹ Linh

Anna Trương là con gái riêng của nhạc sĩ Anh Quân và vợ trước người Đức, nhưng từ nhỏ cô đã được Mỹ Linh nuôi nấng yêu thương như con ruột. Thừa hưởng tài năng âm nhạc của cha, Anna Trương sớm bộc lộ khả năng ca hát và được bố mẹ ủng hộ cho ra mắt sản phẩm.

Năm 2013, cô nàng ra mắt album đầu tay và được giới trẻ biết đến nhiều với MV Vì Có Anh. Những tưởng sau đó Anna sẽ tiếp tục con đường trở thành ca sĩ nổi tiếng, nhưng sau album đầu tay cô đã chuyển sang nước ngoài du học ngành sản xuất âm nhạc.



Đang được đà nổi tiếng, Anna Trương rẽ hướng du học ngành sản xuất âm nhạc

Anna Trương đã xuất sắc giành được học bổng tại Berklee College of Music – một trong 4 học viện âm nhạc uy tín nhất thế giới. Sau 4 năm du học, tháng 5/2017 Anna tốt nghiệp trở thành kỹ sư âm thanh cho Igloo Music. Đây là phòng thu nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ, từng đạt được 24 giải Grammy.

Anna Trương là kỹ sư âm thanh đứng sau nhiều bản phối nhạc phim của Disney. Mỹ Linh từng khiến công chúng thán phục khi khoe thông tin con gái Anna Trương là một trong những người mix nhạc cho phim Frozen 2 - bản lồng tiếng Việt.

Anna Trương và công việc mang lại thu nhập khủng tại phòng thu

Mới đây, Anna Trương là giọng hát thể hiện bản demo ca khúc chủ đề của phim CODA để Emilia Jones có thể hát theo. Thông tin này được Nicholai Baxter, nhạc sĩ sáng tác Beyond The Shore (bài hát chủ đề của phim) đăng lên hồi cuối năm ngoái khi phim thắng giải Best Original Song tại Hollywood Music In Media Awards.

Phim hoạt hình có tracklist gây bão Billboard Hot 200 dạo gần đây - Enchanto cũng có phần góp công của Anna Trương. Cô là người mix và master các bài hát được lồng tiếng Việt của bộ phim đình đám này. Ngoài làm việc trong phòng thu, Anna Trương vẫn tiếp tục đam mê ca hát khi hoạt động trong một nhóm nhạc tự do, thường biểu diễn trong các phòng trà, quán bar...

Anna Trương vẫn duy trì niềm đam mê với ca hát

Dù không nổi tiếng như em gái Mỹ Anh, nhưng Anna Trương đã chứng tỏ bản lĩnh âm nhạc ở vai trò sản xuất. Là kỹ sư âm thanh làm việc tại phòng thu hàng đầu nước Mỹ, diva Mỹ Linh rất tự hào với thành công của cô con gái đầu. Hiện tại, Anna Trương đang có cuộc sống hạnh phúc với bố mẹ ủng hộ, sự nghiệp vững chắc và một tình yêu đẹp bên cạnh người chồng vừa đính hôn.

Anna Trương đang có cuộc sống viên mãn

