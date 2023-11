Diva Hồng Nhung và 1 sao nữ không ở nhà chung Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, nguyên nhân gây tò mò

Trong tập 4 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, dàn cast bắt đầu trải nghiệm cuộc sống nhà chung sau khi được chia đội cho công diễn đầu tiên. Tuy nhiên, không ít khán giả bất ngờ khi thấy chỉ có 28 chị đẹp đến nhận phòng, Diva Hồng Nhung và ca sĩ Bảo Anh vắng mặt. Theo như các thành viên trong nhóm 2 nghệ sĩ chia sẻ, "chị đại" và giọng ca Như lời đồn gặp vấn đề sức khỏe nên không thể đến tham gia cùng dàn cast.

Bảo Anh không có mặt ở nhà chung nhóm Trang Pháp

Lan Ngọc, Lynk Lee lẻ loi vì thiếu đội trưởng Hồng Nhung

Lan Ngọc bày tỏ sự tiếc nuối khi không có đội trưởng Hồng Nhung bên cạnh: "Chị ở xa vì vấn đề sức khỏe nhưng vẫn truyền lửa cho 2 chị em đang có mặt ở đây. Mình mong chị mau khỏe để có thể đến cùng với chúng em". Trong khi đó, đội Trang Pháp vẫn liên tục nhắc đến thành viên Bảo Anh, lo lắng cho cô vì vấn đề sức khỏe.

Lan Ngọc cho biết Diva Hồng Nhung gặp vấn đề sức khỏe nên không đến nhà chung

Diva Hồng Nhung sau đó vẫn xuất hiện trong phần tập luyện với cả nhóm

Đây không phải là lần đầu tiên Diva Hồng Nhung vắng mặt trong một số cảnh quay của chương trình vì lý do liên quan sức khỏe. Trước đó, trong tập 1, nữ ca sĩ đã vắng mặt trong phòng hội ngộ khi Lan Ngọc, H'Hen Niê biểu diễn. Đến tiết mục thứ 3, khi ca sĩ Thu Phương chuẩn bị bước vào phần thi của mình, Diva Hồng Nhung mới xuất hiện trong phòng chờ với các nghệ sĩ khác.

Chia sẻ về lý do cho sự xuất hiện chớp nhoáng của nữ ca sĩ, ban tổ chức cho biết: "Lý do Diva Hồng Nhung không xuất hiện trong 1 vài khung hình là do nữ ca sĩ bị chấn thương từ trước nên phải có người chăm sóc. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng, những lúc vắng mặt chị vẫn được ekip cho xem tiết mục. Khi đỡ đau hơn, Diva Hồng Nhung lại tiếp tục ghi hình".

Diva Hồng Nhung từng "biến mất" trước khi dàn cast bắt đầu bước vào vòng solo

Đến khi bắt đầu tiết mục của ca sĩ Thu Phương, khán giả mới thấy "chị đại" quay lại

Tương tự như Diva Hồng Nhung, Bảo Anh tuy vắng mặt ở nhà chung nhưng vẫn xuất hiện trong phần tập luyện cùng nhóm. Tuy nhiên, đến khi đội Trang Pháp đột ngột nhận thử thách đổi bài hát, nữ ca sĩ lại tiếp tục "mất tích".

Tương tự, Bảo Anh tuy vắng mặt ở nhà chung nhưng vẫn tập luyện cùng nhóm

Bảo Anh lại vắng mặt khi nhóm đột ngột bị đổi bài công diễn

Ở thời điểm hiện tại, nhiều khán giả đang xôn xao trước thông tin Bảo Anh sẽ rút khỏi show vì lý do sức khoẻ. Trong một đoạn giới thiệp tập mới, đội của Trang Pháp chỉ có sự xuất hiện của 4 thành viên, vắng mặt Bảo Anh. Ngoài ra trong một phân cảnh, trang phục của Bảo Anh khác hẳn 4 thành viên còn lại. Nữ ca sĩ còn bật khóc nói với các đồng nghiệp: "Mong các chị cũng đừng buồn nha".