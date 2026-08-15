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Diva Hồng Nhung thông báo khẩn

PV
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Động thái của Hồng Nhung thu hút sự chú ý của nhiều người.

Diva Hồng Nhung vừa phát đi cảnh báo tới bạn bè và người hâm mộ sau khi phát hiện tài khoản Zalo của cô bị giả mạo, có dấu hiệu được sử dụng để nhắn tin vay tiền.

Trên story cá nhân, Hồng Nhung viết: “Zalo của Hồng Nhung bị giả mạo, đang gửi tin cho nhiều bạn bè của mình. Mong mọi người cẩn trọng ạ. Mình chưa biết phải ngăn chặn việc này ra sao”. Nữ ca sĩ đồng thời đăng ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện để mọi người nhận diện thủ đoạn của kẻ xấu.

- Ảnh 1.

Hồng Nhung cảnh báo tài khoản Zalo của cô đang bị giả mạo

Theo nội dung ảnh, người giả mạo Hồng Nhung chủ động nhắn tin với một người quen, đề nghị người này “gọi sang Facebook” và giả vờ mượn 80 triệu đồng để “lo công việc”, sau đó hứa sẽ gửi trả ngay. Đáng chú ý, kẻ gian còn cố tạo ra một cuộc trò chuyện tự nhiên, thân mật nhằm khiến người nhận tin tưởng.

Khi được hỏi về người đàn ông đang ở cùng mình, tài khoản giả tiếp tục nói: “Chị đang ngồi với anh, chị bật loa ngoài lên cho anh cùng nghe”, rồi đề cập chuyện mua quà nhưng sợ “anh” biết sẽ tiếc tiền. Sau đó, đối tượng hướng người nhận tới việc chuyển tiền qua tài khoản: “Rồi em gửi tài khoản chị chuyển sang em giữ đó giùm chị”. Người nhận tin nhắn dường như nhận thấy điểm bất thường và đáp lại: “Chị đợi em xíu ạ”.

- Ảnh 2.

Diva Hồng Nhung

Tình trạng nghệ sĩ bị mạo danh trên mạng xã hội không mới. Nhiều nghệ sĩ như MC Đại Nghĩa, Thủy Tiên, Lý Hải... đã phải cảnh báo khi tài khoản giả mạo được sử dụng để lừa tiền. Đáng chú ý, thủ đoạn ngày càng tinh vi khi kẻ gian không chỉ lập tài khoản giả mà còn có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản thật hoặc sử dụng công nghệ AI để giả hình ảnh, giọng nói.

Với trường hợp Hồng Nhung, lời cảnh báo của nữ diva là lời nhắc bạn bè và người quen cần xác minh trực tiếp trước mọi yêu cầu chuyển tiền, đặc biệt khi người nhắn đưa ra lý do cần tiền gấp. Người dùng cũng nên cảnh giác với các tài khoản bất thường và chủ động báo cáo khi phát hiện dấu hiệu giả mạo.

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