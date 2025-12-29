Diva Hồng Nhung, Hà Trần và loạt nghệ sĩ không được trả cát-xê, sốc vì BTC show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời

Sáng 29/12, ca sĩ Hồng Nhung lên tiếng về sự cố concert Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bị hủy đột ngột tối 28/12 tại Hà Nội. Trong dòng trạng thái dài đăng tải trên trang cá nhân, diva Hồng Nhung hé lộ những vấn đề phía sau hậu trường chương trình, từ cách làm việc thiếu minh bạch của ban tổ chức cho đến việc nhiều nghệ sĩ không được thanh toán cát-xê, chi phí đi lại và ăn ở dù đã có hợp đồng và dành nhiều thời gian, công sức tập luyện. Theo nữ ca sĩ, chính sự đổ vỡ niềm tin này là nguyên nhân cốt lõi khiến đêm nhạc không thể diễn ra như kế hoạch.

Diva Hồng Nhung bày tỏ sự bức xúc khi show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bị hoãn đột ngột (ảnh: FBNV)

Trong chia sẻ của mình, Hồng Nhung cho biết đơn vị tổ chức show - công ty Ngọc Việt từng tổ chức thành công chương trình của nhạc sĩ Dương Thụ tại Nhà hát Hồ Gươm, do đó tiếp tục quảng bá dự án Về Đây Bốn Cánh Chim Trời với mục đích vinh danh âm nhạc của các nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và Trần Tiến. Nhạc sĩ Vũ Quang Trung được mời đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, phụ trách toàn bộ phần phối khí mới cho các tác phẩm, trong đó có những trường ca đã đi vào lịch sử âm nhạc Việt Nam. Nữ ca sĩ nhấn mạnh đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự tập trung cao độ và nhiều giờ lao động sáng tạo, với công sức chủ yếu thuộc về nhạc sĩ Vũ Quang Trung cùng ê-kíp dàn nhạc.

Họp báo ra mắt đêm diễn có sự tham gia của NSND Trần Tiến và Diva Hà Trần (ảnh: Ngọc Việt)

Theo diva, tất cả nghệ sĩ tham gia đều đến với chương trình bằng sự háo hức và tinh thần trân trọng, không chỉ dành cho âm nhạc của các bậc tiền bối mà còn dành cho khán giả đã bỏ tiền mua vé để thưởng thức một dự án được quảng bá là quy mô và nghiêm túc. Riêng Hồng Nhung cho biết dù các ca khúc không xa lạ, nhưng với tinh thần mới và phối khí mới, cô đã chủ động tập luyện kỹ lưỡng tại studio riêng để tránh làm mất thời gian của hơn 40 nhạc công trong các buổi tập chung.

Hồng Nhung chia sẻ hình ảnh buổi tập cùng dàn nhạc diễn ra suôn sẻ (ảnh: FBNV)

Ngày 27/12, buổi tập cùng dàn nhạc diễn ra suôn sẻ, khiến các nghệ sĩ càng thêm hứng khởi, chờ đợi đêm diễn chính thức. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, ban tổ chức bất ngờ thông báo quyết định hoãn chương trình. Hồng Nhung mô tả cảm giác của mình “như người bị bước hụt chân”, khi mọi kỳ vọng tan vỡ ngay trước giờ G. Sau đó, thông tin hủy show được đăng tải trên báo chí, và nữ ca sĩ cho biết cô chấp nhận thực tế nghệ sĩ không được biểu diễn, đồng thời bày tỏ sự cảm thông với hàng ngàn khán giả đã mua vé.

Cú sốc thực sự đến vào tối 28/12, khi Hồng Nhung đáp xuống sân bay và nhận được hàng loạt tin nhắn, cuộc gọi từ bạn bè, đồng nghiệp, trong đó có những đoạn video quay tại địa điểm tổ chức. Trong các đoạn ghi hình này, khán giả đã có mặt đông đủ trong khán phòng, tỏ rõ sự hoang mang khi không có nghệ sĩ xuất hiện, trước khi nghe thông báo hủy show ngay trên sân khấu.

Hồng Nhung bày tỏ mong muốn của các nghệ sĩ sẽ cùng nhau tự tổ chức lại chương trình này (ảnh: FBNV)

Trong dòng trạng thái, Hồng Nhung thẳng thắn bày tỏ sự đau xót và thất vọng sâu sắc trước cách ứng xử của ban tổ chức. Theo diva, điều khiến cô không thể chấp nhận là việc một chương trình mang tính văn hóa, cội nguồn của âm nhạc Việt Nam lại để xảy ra cách hành xử thiếu trách nhiệm với cả nghệ sĩ lẫn khán giả.

Đáng chú ý, Hồng Nhung cho biết không chỉ riêng cô mà nhiều nghệ sĩ khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, dù đã có hợp đồng và những cam kết “chắc nịch” qua điện thoại, tin nhắn, đến thời điểm hiện tại, các nghệ sĩ như nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Hà Trần, ca sĩ Tấn Minh cùng nhiều người khác vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản cát-xê nào, thậm chí chi phí di chuyển và ăn ở cũng phải tự chi trả. Sau khi đổ nhiều tâm huyết tập luyện, các nghệ sĩ lại phải tự lo trở về trong sự hụt hẫng và mệt mỏi. Hồng Nhung bày tỏ mong muốn của các nghệ sĩ sẽ cùng nhau tự tổ chức lại chương trình này ở một nhà hát chuyên nghiệp, để phần nào trả lại cho khán giả của mình điều mà họ đáng ra đã được thưởng thức.

Nguyên văn chia sẻ của diva Hồng Nhung: “Sau thành công của chương trình nhạc Dương Thụ được tổ chức tại nhà hát Hồ Gươm, cũng công ty tổ chức biểu diễn này tiếp tục quảng bá chương mang tên Bốn Cánh Chim Trời, với âm nhạc của các nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và Trần Tiến. Anh Vũ Quang Trung được mời làm giám đốc âm nhạc. Với tất cả các bài hát trong đó có những trường ca đã đi vào lịch sử âm nhạc Việt Nam, đều được phối mới - một khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự sáng tạo tập trung và nhiều giờ làm việc. Công lớn nhất để xây dựng luyện tập và hình thành chương trình âm nhạc là của nhạc sĩ Vũ Quang Trung. Với tôi dù bốn tác phẩm dành cho mình hát không phải là xa lạ nhưng với tinh thần mới và phối khí mới, tôi dành thời gian tự tập luyện tại studio ở nhà, để khi tập dàn nhạc, sẽ không làm mất thời gian của hơn 40 nhạc công. Tất cả nghệ sĩ đều đến với chương trình bằng một sự háo hức, sự trân trọng đối với âm nhạc của các bậc tiền bối, và nhất là sự trân trọng dành cho những khán giả mua vé để vào xem một chương trình âm nhạc lớn, mang nhiều kỳ vọng. Trải qua một ngày 27 cùng tập với dàn nhạc, tôi càng hứng khởi, chờ đợi đến tối mai được lên sân khấu. Ai ngờ, hôm sau, y như người bị bước hụt chân, tôi nhận được thông báo của BTC là họ đã quyết định hoãn chương trình. Sau đó, bài viết được đăng trên VNEXPRESS thông báo chính thức về việc hủy show này, tôi chấp nhận thực tế là ca sĩ đành tiu nghỉu đi về, và cảm thông với hàng ngàn khán giả đã mua vé, giờ chắc sẽ nhận hoàn trả như những chương trình đã từng ở trong hoàn cảnh này. Tối 28, đáp xuống sân bay, tôi nhận được không biết bao nhiêu là tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ của các bạn bè ca sĩ nhạc sĩ, trong đó có cả những video quay tại nơi đáng ra sẽ trình diễn, thấy rất đông khán giả đã có mặt phía trong khán phòng, thái độ hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, rồi sau khi nghe thông báo báo hủy show ngay trên sân khấu, thì những khán giả lớn tuổi đành buồn bã đứng dậy ra về, còn một số người khác thì vô cùng bức xúc, thậm chí họ gọi đến 113 báo cáo công an về vụ việc, cho rằng hàng ngàn người đã bị lừa. Trong một cuộc đời với nhiều năm biểu diễn, việc hoãn show bởi các lý do khác nhau không phải là điều mới mẻ đối với tôi, nhưng hoãn show kiểu này thì chắc trên đời mới có một! Tôi cũng không biết phải kết luận thế nào về sự việc này vì bản thân mình vẫn chưa tin vào sự thật, khi ở nơi đáng ra là văn hóa nhất, thì ứng xử của những người mang tiếng là “ tổ chức sự kiện văn hóa” lại làm nên một câu chuyện không biết phải gọi là gì! Tôi thực sự cảm thấy vô cùng đau xót, và không thể ngờ rằng khán giả của một chương trình mang tính văn hóa cội nguồn của Việt Nam lại bị ứng xử như vậy. Về phía các nghệ sĩ, tôi được biết không chỉ nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Hà Trần, ca sĩ Tấn Minh, mà nhiều người khác cũng ở cùng một hoàn cảnh như tôi: dù có hợp đồng và những hứa hẹn “chắc nịch” qua các cuộc điện thoại và nhắn tin, thì đến giờ phút này vẫn chưa nhận được 1 đồng tiền nào, kể cả chi phí cho việc di chuyển và ăn ở khách sạn cũng đều do chúng tôi tự lo. Để rồi sau khi đổ tâm huyết tập luyện, chúng tôi đành lại tự lo trở về. Xong điều đau tim nhất vẫn là sự việc mà hàng ngàn khán giả đã mua vé, không được báo hoãn, mà còn bị dẫn dắt vào trong khán phòng, chỉ để nghe lời huỷ show! Đêm qua nhiều anh em nghệ sĩ chúng tôi mất ngủ vì sự việc vô cùng đáng tiếc này. Thậm chí chúng tôi còn bàn nhau, liệu có thể cùng nhau tự tổ chức lại chương trình này ở một nhà hát chuyên nghiệp, để phần nào trả lại cho khán giả của mình điều mà họ đáng ra đã được thưởng thức vào tối 28/12/2025.”

Bổ sung thêm thông tin, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cũng chia sẻ lời kể từ các thành viên ban nhạc tham gia chương trình. Theo đó, ban tổ chức bị cho là không thực hiện đúng các điều khoản hợp đồng, dẫn đến việc nghệ sĩ và ban nhạc đã đồng loạt tuyên bố không biểu diễn nếu vấn đề tài chính không được giải quyết. Dù vậy, đơn vị tổ chức vẫn tiếp tục bán vé đến sát giờ G, để khán giả vào khán phòng rồi mới tuyên bố hoãn, khiến sự việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Lưu Thiên Hương lên tiếng (ảnh: cap màn hình)

Những chia sẻ từ Hồng Nhung và Lưu Thiên Hương cho thấy nguyên nhân sâu xa của việc show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bị hủy không chỉ nằm ở khâu bán vé hay truyền thông thiếu nhất quán, mà bắt nguồn từ sự đổ vỡ niềm tin giữa nghệ sĩ và ban tổ chức, đặc biệt liên quan đến nghĩa vụ tài chính. Trong bối cảnh đó, việc chương trình vẫn được trấn an dư luận và duy trì bán vé đến giờ chót đã đẩy làn sóng phẫn nộ của khán giả lên cao chưa từng có.

Xuân Bắc nói về sự cố hoãn show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời (nguồn: Facebook Ý Phan)

Trong buổi tối diễn ra show diễn, nhiều khán giả bắt gặp NSND Xuân Bắc có mặt tại địa điểm tổ chức. Khi chương trình không thể diễn ra như kế hoạch và ban tổ chức thông báo hoãn ngay tại sân khấu, anh rời khỏi khu vực tổ chức. Theo ghi nhận, trong quá trình ra về, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã được một số khán giả đi theo, trực tiếp đặt câu hỏi và xin ý kiến về sự cố vừa xảy ra.

Trước sự bức xúc của khán giả, NSND Xuân Bắc có phản hồi ngắn gọn nhưng thẳng thắn. Anh nhấn mạnh quan điểm xử lý vụ việc phải dựa trên quy định pháp luật, đồng thời khẳng định rõ trách nhiệm của các bên liên quan: “Tất cả mọi thứ đều được điều chỉnh hành vi theo pháp luật, ai sai ở đâu chịu trách nhiệm ở đấy”.

BTC show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bị lên án dữ dội (ảnh: FB)

Vụ việc đang tiếp tục tạo ra nhiều tranh luận trong dư luận, không chỉ xoay quanh trách nhiệm của ban tổ chức đối với nghệ sĩ và người mua vé, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về tính minh bạch, đạo đức nghề nghiệp và sự chuyên nghiệp trong hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam hiện nay.



