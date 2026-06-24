Diva hàng đầu Việt Nam so MCK như Justin Bieber

Nữ diva dành nhiều lời nhận xét về MCK sau khi nghe album mới của nam rapper.

Trên trang cá nhân, Diva Hồng Nhung gây chú ý khi đăng tải một bài viết liên quan đến MCK. Cụ thể, trong nội dung bài đăng chia sẻ cảm nhận sau khi nghe loạt nhạc mới trong album HVL của nam rapper.

Trong bài viết, Hồng Nhung nhắc đến nhiều ca khúc như Liệm , Một Cái Ôm , Night In Prague ,..... Nữ diva cho biết cô đã nghe 20 track và hẹn sẽ tiếp tục nghe phần còn lại vào sáng hôm sau. Bài đăng nhanh chóng được chú ý vì Hồng Nhung không chỉ nói về nhạc mới của MCK, mà còn so sánh MCK với Justin Bieber thời trẻ.

Bài viết của Diva Hồng Nhung

Nữ diva viết cô bất chợt nhớ đến Justin Bieber mặc quần jeans, cởi trần và hát ngẫu hứng trong một club. Nhiều người cho rằng hôm đó Justin đang say, nhưng Hồng Nhung lại nhìn thấy ở khoảnh khắc ấy một nghệ sĩ đang hát như giãi bày với chính mình.

Từ Justin Bieber, Hồng Nhung liên tưởng đến MCK. Cả hai trong cảm nhận của nữ diva đều có điểm chung ở sự bản năng, không quá trau chuốt, mang vẻ bất cần nhưng vẫn để lộ phần nhạy cảm bên trong. Đó không phải kiểu trình diễn được tính toán kỹ, mà giống một khoảnh khắc nghệ sĩ tự bộc lộ mình qua âm nhạc.

Diva Hồng Nhung so sánh MCK

với Justin Beiber

Tuy nhiên, với MCK, Hồng Nhung nhìn thấy rõ hơn sự thay đổi sau những va chạm và thấy rằng anh tự tin hơn, giống một người đã đi qua khó khăn để tự lớn lên. Cô nhắc đến chất giọng khàn, có chút bất cần của MCK, đồng thời cho rằng nam rapper đã mang nhiều giai điệu hơn vào các mảnh ghép âm nhạc của mình. Hồng Nhung cũng viết rằng cái “nghênh nghênh trẻ trâu” trước đây của MCK đã được thay bằng sự chấp nhận và quá trình trưởng thành.

Mối liên hệ giữa Hồng Nhung và MCK từng được chú ý từ thời 99% . Đây là dự án giúp MCK bùng nổ mạnh trên nhạc số và thắng lớn tại các giải thưởng âm nhạc. Đứng sau nhiều dấu ấn quan trọng của 99% là Lope Phạm, producer cũng là cháu họ của Diva Hồng Nhung.

Diva Hồng Nhưng từng nhiều lần ủng hộ MCK trước đây

Thời điểm 99% được đề cử tại WeChoice Awards, Hồng Nhung từng công khai kêu gọi khán giả bình chọn, giới thiệu sản phẩm của cháu mình cùng MCK trên trang cá nhân. Việc một diva kỳ cựu ra mặt ủng hộ dự án của rapper Gen Z khi đó khiến mối quan hệ giữa Hồng Nhung, Lope Phạm và MCK được khán giả chú ý hơn.

Không chỉ dừng ở việc ủng hộ, Hồng Nhung cũng từng tiết lộ MCK và Lope Phạm đã ngỏ lời muốn hợp tác với cô. Nữ diva cho biết cô nhận lời vì yêu thích năng lượng sáng tạo của thế hệ trẻ. Chính mối quan hệ với Lope Phạm đã tạo nên cầu nối đặc biệt giữa Hồng Nhung và MCK.

Sau giai đoạn 99% , MCK và Lope Phạm vướng ồn ào rạn nứt vì mâu thuẫn và nghi vấn leak nhạc. Phía MCK từng lên tiếng về vụ việc, trong khi Lope Phạm phủ nhận việc làm rò rỉ sản phẩm. Vì vậy, việc Hồng Nhung tiếp tục công khai viết về nhạc mới của MCK càng khiến khán giả chú ý.

Ở thời điểm hiện tại, HVL của MCK đang là một trong những album chiếm sóng mạnh mẽ trên các nền tảng nhạc số lẫn mạng xã hội

Ở thời điểm hiện tại, HVL của MCK đang là một trong những album chiếm sóng mạnh mẽ trên các nền tảng nhạc số lẫn mạng xã hội. Mới nhất, bảng xếp hạng Top Albums Debut Global của Spotify giai đoạn 19 đến 21/6, HVL debut ở vị trí #4 toàn cầu. Đây là thứ hạng cao nhất một nghệ sĩ Việt từng đạt được trên bảng xếp hạng này, vượt cột mốc trước đó của Wren Evans với Nổ #6 và HIEUTHUHAI với Mắt Nhắm Mắt Mở #10.

Tại các bảng xếp hạng ở Việt Nam, HVL vẫn đang giữ sức nóng khi nhiều track cùng lúc lọt nhóm đầu Apple Music và Spotify. Trên Apple Music Việt Nam, dự án giữ #1 bảng album, trong khi các ca khúc như Nếu Như Ta Chẳng Còn , Mắt Môi Tay Chân , Baby , IDK và Liệm đều xuất hiện trong Top 10. Spotify Việt Nam cũng ghi nhận loạt track của MCK ở nhóm cao, với Nếu Như Ta Chẳng Còn , Nguyễn Văn Mười và Mắt Môi Tay Chân cùng góp mặt trong Top 10.

HVL debut ở vị trí #4 trong BXH Top Albums Debut Global của Spotify - thứ hạng cao nhất một nghệ sĩ Việt từng đạt được trên bảng xếp hạng này

YouTube tiếp tục là mặt trận giúp MCK giữ sức nóng. Nếu Như Ta Chẳng Còn đứng #2 YouTube Việt Nam, trong khi Nguyễn Văn Mười ở #9. Trước đó, dự án từng có thời điểm chiếm 8/10 vị trí trong Top 10 YouTube Video Daily Chart Việt Nam, khóa chặt toàn bộ Top 4 chỉ sau gần 2 ngày ra mắt.

Với HVL , MCK đang biến một dự án 30 bài thành lợi thế trên đường đua nhạc số. Số lượng track lớn giúp nam rapper có thêm nhiều điểm chạm trên BXH, kéo thảo luận ở nhiều bài thay vì chỉ dồn vào một ca khúc chủ lực. Giữa lúc dự án vẫn giữ sức ép trên Apple Music, Spotify và YouTube, bài viết của Diva Hồng Nhung về MCK và so sánh anh với Justin Bieber càng nhận được nhiều sự quan tâm.

Ảnh: FB/ Spotify/ chụp màn hình