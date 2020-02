Diva Đài Loan nổi tiếng về những mối tình với trai trẻ

Ở Trung Quốc, nhắc đến Tiêu Á Hiên (Elva), ngoài tư cách thiên hậu hàng đầu châu Á, người ta còn dành cho cô biệt danh “sát thủ tiểu thịt tươi”.

Trong showbiz Hoa ngữ, “tiểu thịt tươi” là để chỉ những nam nghệ sĩ trẻ điển trai, mới nổi. Sở dĩ nữ ca sĩ người Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), có biệt danh trên vì trong 20 năm hoạt động showbiz, cô có đến 16 người tình kém tuổi.

Hoàng Hạo – bạn trai hiện tại của Tiêu Á Hiên – kém cô đến 16 tuổi, cũng là người tình ít tuổi nhất của diva 7x cho đến nay.

Tiêu Á Hiên tình tứ bên bạn trai kém 16 tuổi Hoàng Hạo.

Gần đây, cặp đôi cô – cháu đã cùng tham gia chương trình “Roast” để quảng bá cho ca khúc mới của hai người – cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Tiêu Á Hiên sau 2 năm tạm nghỉ điều trị bệnh

Tại đây, cặp đôi không ngại thể hiện những hành động, cử chỉ tình cảm như trao nhau ánh mắt yêu thương, hôn môi…

Ca sĩ Dung Tổ Nhi (Joey Yung), bạn thân của mỹ nhân họ Tiêu, nói đùa trong chương trình: “Ai nói Elva không còn nổi tiếng và người trẻ tuổi không biết đến cô ấy. Vô nghĩa, tôi chắc chắn có ít nhất 16 người trẻ tuổi trên thế giới này biết cô ấy”.

Tiêu Á Hiên cũng trải lòng về chuyện đời tư: “Tôi không yêu đương nhiều như người ta vẫn đồn đoán, nhưng tôi hẹn hò rất nhiều. Xem phim là hẹn hò, ăn tối cũng là hẹn hò. Vì vậy, có đến hàng trăm mối quan hệ cũng không có gì đáng ngạc nhiên”.

Tiêu Á Hiên sinh năm 1979 tại Đài Bắc. Cô được biết đến là một ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc và châu Á, một trong những nghệ sĩ toàn năng và lôi cuốn nhất Trung Quốc. Các tác phẩm đình đám của cô có thể kể đến “The Most Familiar Stranger”, “Romance Strikes”, “Shut Up and Kiss Me”, “I Love You That Much”...

Trước Hoàng Hạo, Tiêu Á Hiên từng có rất nhiều mối tình với trai trẻ, không chỉ giới nghệ sĩ mà còn cả vận động viên, thiếu gia nhà giàu, thương nhân... và hầu hết không kéo dài quá lâu.

Mối tình chia tay gần nhất là vào năm 2012 với Kha Chấn Đông, kém Tiêu Á Hiên 12 tuổi. Hai người bị cánh săn ảnh bắt gặp nắm tay tình tứ nơi công cộng. Tuy nhiên, cặp đôi “đường ai nấy đi” sau khi nam diễn viên bị bắt vì sử dụng ma túy.

Tiêu Á Hiên hẹn hò Kha Chấn Đông.

Cô cũng từng qua lại với tài tử Vương Dương Minh, kém 3 tuổi, vào năm 2003; vận động viên bóng rổ Mao Gia Ân, kém 3 tuổi, vào năm 2005; người mẫu lai Trung – Anh Tom Price, kém 6 tuổi, vào năm 2007; nam diễn viên Lý Uy, kém 1 tuổi, vào năm 2009; tiếp đến là Châu Thang Hào, kém 8 tuổi; cậu ấm người Singapore Elroy Cheo - Thạch Chính Tường, kém 4 tuổi; doanh nhân người Mỹ gốc Hoa Micheal Chen, kém 13 tuổi.

Ngoài ra, một số cái tên khác từng qua lại với mỹ nhân họ Tiêu như Long Thần Hàn, Điền Ân Phái, Bạch Tử Hiên, Lý An Trác…

Khoảnh khắc tình tứ bên cậu ấm Singapore Elroy.

Một số người tình khác của Tiêu Á Hiên.

Tình sử của Á Hiên phức tạp và hấp dẫn đến mức trang Ifeng còn làm hẳn một bài phân tích về lý do cô lại có sức cuốn hút đối với trai trẻ như vậy.

Theo Ifeng, diva 41 tuổi luôn thoải mái và thẳng thắn về chuyện tình cảm. Cô không bao giờ che giấu hay giữ bí mật về mối quan hệ như nhiều ngôi sao khác, dù bạn trai kém nổi hay không hoạt động showbiz.

Lúc chia tay, người đẹp không bao giờ nói xấu người yêu cũ trên mạng xã hội hay bất kỳ phương tiện truyền thông nào, dù không ít lời “bàn ra, tán vào” rằng, phía đằng trai lợi dụng tên tuổi cô để nổi tiếng.

Kết thúc một mối quan hệ, Á Hiên không dây dưa, níu kéo, không lợi dụng sức ảnh hưởng để “hạ bệ” đối phương. Hai người vẫn là bạn dù không còn yêu.

Sinh ra trong gia đình giàu có lại nổi tiếng, Á Hiên không bao giờ tỏ ra kiêu căng, ngạo mạng. Ngược lại, cô sống phóng khoáng, hòa đồng với mọi người, còn thường xuyên làm từ thiện, kêu gọi các nghệ sĩ khác chung tay vì cộng đồng.

Tiêu Á Hiên dù hẹn hò nhiều trai trẻ nhưng vẫn được đánh giá cao về lối sống phóng khoáng, tự do.

Tính cách này của Tiêu Á Hiên nhận lấy nhiều thiện cảm từ dân mạng. “Tiêu Á Hiên năm nay 40 tuổi, tự do yêu đương, không ngoại tình, không làm tiểu tam, không cần gả vào danh môn, chẳng đâm chọt sau lưng bạn bè, sự nghiệp thành công, gia thế vững mạnh, có trái tim nhân hâu.

Chia tay xong chưa bao giờ nói xấu tình cũ, không ủ dột níu kéo. Thời đại của tự do, các cô gái hãy có tự do trong tình yêu", một bình luận từng gây “bão” mạng xã hội.