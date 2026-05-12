Dispatch vào cuộc vụ anh trai Jisoo bị bắt: Có ý đồ tấn công tình dục hay bị "gài"?

Vào ngày 11/5, Dispatch đã đăng phóng sự điều tra chi tiết về các cáo buộc tấn công tình dục của Kim Jung Hoon - anh trai Jisoo (BLACKPINK). Trong bài viết, anh trai Jisoo được viết tắt là "A", còn nạn nhân là cô "B" - người làm nghề streamer trên nền tảng SOOP. Đầu tiên, các đại diện pháp lý của A và B đã chỉ ra những điểm trùng khớp trong tuyên bố của hai bên.

Ảnh: X

Dispatch vào cuộc, tung ra nhiều lời khai, bằng chứng trong vụ anh trai Jisoo bị bắt. Ảnh: X

Điều không thay đổi: Ngày hẹn ăn tối

Anh trai Jisoo "A" đăng nhập vào SOOP (trước đây là AfreecaTV) và tình cờ vào được buổi livestream cá nhân của “B”. A đã gửi 35.000 quả bóng bay hình ngôi sao, trị giá khoảng 3,5 triệu won (khoảng 62 triệu đồng). Nhờ vậy, A đã thắng một buổi hẹn hò ăn tối với cô B và họ gặp nhau vào ngày 15/4/2026 tại một nhà hàng ở Cheongdam-dong. Họ đến vào lúc 18h30 chiều và rời đi lúc 22h tối.

Buổi hẹn ăn tối dẫn đến tăng 2, khi họ cùng về nhà của anh A. Cô B giải thích lý do cô theo anh trai Jisoo về nhà: "Anh ấy rất nhẹ nhàng trong bữa tối và thậm chí không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào".

A gọi đồ ăn giao tận nơi khi đang ngồi trên taxi, và cả hai ăn nhẹ vào đêm khuya rồi uống rượu. Sau đó, họ chuyển ra ghế sofa và bật tivi xem. Ký ức của hai bên trùng khớp cho đến thời điểm này. Vấn đề nằm ở chỗ chuyện gì đã xảy ra sau khi họ chuyển ra ghế sofa.

Anh A chi 62 triệu đồng để đi ăn tối với streamer B. Ảnh: Dispatch

Những ký ức mâu thuẫn: Phòng ngủ chính

Bếp -> bàn ăn -> phòng khách -> ghế sofa -> phòng ngủ chính -> giường. Lộ trình di chuyển mà cả hai bên nhớ lại đều trùng khớp. Tuy nhiên, thứ tự di chuyển lại là điểm khác biệt.

Đầu tiên là ký ức mà anh trai Jisoo nhớ lại: "Người phụ nữ đứng dậy khỏi ghế sofa và đi vào phòng ngủ. Cô ấy lên giường trước, một mình. Đương nhiên, tôi hiểu đó là tín hiệu bật đèn xanh".

Tuy nhiên, cô B cho rằng đó là sự hiểu lầm của Kim Jung Hoon: "A nói rằng anh ấy buồn ngủ vì đã uống thuốc Zolpidem. Vì vậy, tôi nắm lấy cổ tay anh ấy và kéo anh ấy lên giường để anh ấy có thể ngủ nhanh chóng, và tôi có thể về nhà. Tôi cũng phải phát trực tiếp để đánh giá buổi hẹn ăn uống".

Tại sao người đàn ông lại nhấn mạnh đến thứ tự các hành động? Theo A, đó là vì "sự quyến rũ": "Đây là một ngôi nhà nơi một người đàn ông sống một mình, nhưng một người phụ nữ đã tự ý vào phòng ngủ chính. Điều này nên được hiểu như thế nào? Có phải cô ấy làm vậy để ru tôi ngủ? Kết quả xét nghiệm ma túy sơ bộ của cảnh sát không phát hiện chất cấm" .

Tuy nhiên, B cho rằng đó là “đặc điểm của nghề streamer” và “không có gì lạ về hành vi đó cả”. Cô B nói: "A là người tiêu rất nhiều tiền cho tôi, nên tôi không thể cứ để anh ấy một mình được. Tôi phải tạo ấn tượng tốt, vì anh ấy nói buồn ngủ, nên tôi đưa anh ấy vào phòng để ru ngủ nhanh chóng rồi về nhà".

Sự việc xảy ra ở nhà riêng của anh trai Jisoo. Ảnh: Dispatch

Những tuyên bố trái ngược về hành động

Tội phạm tình dục bắt nguồn từ các hành vi tình dục kèm theo hành hung hoặc đe dọa. Chúng được phân loại là "hiếp dâm" tùy thuộc vào việc có xảy ra giao cấu hay không, và "xâm hại tình dục" tùy thuộc vào việc có tiếp xúc thân thể hay không. Vậy chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa hai người này? Người đàn ông phủ nhận, nói rằng đó chỉ là một nỗ lực, trong khi người phụ nữ khẳng định hành vi đó thực sự đã xảy ra.

Anh trai Jisoo tiếp tục: "Người phụ nữ đang ngồi ở mép giường. Tôi ôm cô ấy và mời cô ấy ngủ cùng tôi. Điều đó tự nhiên dẫn đến sự tiếp xúc thân thể. Nhưng ngay lúc đó...".

Phía cô B lại đưa ra tuyên bố hoàn toàn khác: "Tôi đang ngồi trên giường cố gắng ru anh ấy ngủ. Nhưng anh ấy cứ kéo tôi lại gần, nhất quyết đòi ngủ cùng. Tôi rất bất ngờ nên cố gắng đứng dậy, nhưng anh ấy lại đẩy tôi nằm xuống giường".

Trong quá trình điều tra, cô B đã thay đổi cáo buộc đối với anh A thành “hiếp dâm”: "Anh ta kéo tôi vào một cách thô bạo. Anh ta cũng cưỡng bức cởi quần tôi, và khi tôi chống cự, anh ta đè tôi xuống và cố gắng cưỡng hiếp tôi. Ngay lúc đó tôi…".

Đôi bên đưa ra những lời khai trái ngược. Ảnh: Dispatch

Những tuyên bố trái ngược: Sự đồng thuận

Điều kiện chính để cấu thành tội phạm tình dục là sự đồng ý của bên kia. Việc đồng ý đó là tự nguyện hay bị ép buộc trái ý muốn sẽ là tiêu chí để xác định xem tội phạm tình dục có xảy ra hay không. Hai bên đưa ra những tuyên bố hoàn toàn trái ngược nhau về vấn đề này.

Anh A nói: “Cô ấy hoàn toàn không từ chối. Quá trình diễn ra tự nhiên. Tôi có thể dừng lại bất cứ lúc nào cô ấy muốn. Tôi kéo quần xuống trong lúc hai người đang tiếp xúc thân thể. Sau đó, cô ấy tìm nhà vệ sinh và nói sẽ đi rửa mặt. Chúng tôi cùng vào nhà vệ sinh để rửa mặt".

Tuy nhiên, B nói: “Anh ta tiến đến chỗ tôi một cách hung hăng, và mặc dù tôi kiên quyết từ chối, nhưng vô ích. Tôi muốn thoát khỏi tình huống đó, vì vậy tôi đã viện cớ rằng chúng ta nên đi tắm trước đã”.

Thông tin trái chiều: Phòng tắm 1

Cảnh sát đã bắt đầu điều tra. Hiện tại, vụ việc chỉ dựa trên lời khai của cả hai bên. Người đàn ông đã yêu cầu được phản bác lại những cáo buộc của người phụ nữ thông qua báo Dispatch. Người phụ nữ cũng đã làm tương tự.

"Ý bạn là tôi đã ép buộc cô ấy quan hệ tình dục? Nếu vậy, tôi thậm chí không nên tắm rửa trong phòng tắm. Vì tôi cần phải bảo quản bằng chứng (về vụ cưỡng hiếp). Lời kể của người phụ nữ không khớp" - anh trai Jisoo phản bác.

Cô B đưa ra tuyên bố khác: "Tại sao tôi lại đi rửa mặt? Tôi cảm thấy nếu không làm vậy anh ta sẽ nghi ngờ tôi. Tôi nghĩ anh ta sẽ tra hỏi tôi lý do tại sao tôi lại đi vệ sinh. Thực ra, tôi đang câu giờ để báo cho quản lý trong lúc rửa mặt".

Phóng viên đã xác nhận các tin nhắn KakaoTalk mà cô B gửi cho người quản lý trong phòng tắm.

B: Cứu tôi với. Có chuyện lớn đã xảy ra rồi. Quản lý: Tại sao?? Gọi cho tôi. B: Tôi… Quản lý: Cái gì? B: Tôi đến nhà tên khốn đó, và tôi nghĩ mình sắp bị cưỡng hiếp.

Cô B nói: "Ý bạn là tôi rửa mặt vì tôi muốn thế à? Vậy thì tôi đã chẳng cần phải gọi cho quản lý. Quản lý đã nhận được tin nhắn của tôi và lập tức báo cáo cho cảnh sát" .

Cô B nhắn tin cầu cứu quản lý. Ảnh: Dispatch

Các tuyên bố mâu thuẫn về động cơ

Anh trai Jisoo khẳng định cáo buộc này mang tính chất "gài" anh vào tròng: "Nếu người phụ nữ đó từ chối, tôi thậm chí đã không bắt đầu. Tôi không ép buộc cô ấy, và cô ấy cũng không chống cự. Hoàn toàn không có lý do gì để tôi phải dùng vũ lực".

Anh ta cũng khẳng định rằng tất cả chuyện này đều do nhóm của nữ streamer lên kế hoạch. Anh đưa ra ba lý do cho điều này: 1) Họ biết danh tính thật của anh, 2) Cô B vẫn tiếp tục "bật đèn xanh" cho anh, 3) Cô B có thể dừng lại bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, người phụ nữ đã bác bỏ những lời cáo buộc đó: "Anh ta tự xưng là một doanh nhân của 1 một trung tâm thương mại nổi tiếng. Tôi tìm kiếm ảnh đại diện trên KakaoTalk của anh ta và hóa ra anh ta là anh trai của Jisoo. Đó là cách tôi phát hiện ra. Người đề nghị đến nhà riêng chính là anh ta. Tôi đi theo vì anh ta hứa sẽ không có hành động thân mật. Tôi đã yêu cầu anh ta dừng lại nhiều lần. Phần dưới quần của tôi đã bị cởi ra nên tôi không thể về nhà. Anh ta đang đứng trước cửa phòng tắm, nên tôi cũng không thể rời đi".

Thông tin trái chiều: Phòng tắm 2

Quan điểm về vấn đề phòng tắm cũng rất trái chiều. Cô B nói: "Lần đầu tiên đi vệ sinh, tôi đã nhờ quản lý giúp đỡ. Tôi câu giờ bằng cách xin sữa tắm. Tôi không thể ở trong đó quá lâu. Tôi sợ anh ta sẽ nghi ngờ tôi".

Cô B ra khỏi nhà vệ sinh lúc 23h53. Đó là lúc anh A bắt đầu bị buộc tội: "Anh ta đợi tôi trước cửa phòng tắm. Ngay khi tôi bước ra, anh ta cởi áo tôi ra và bắt đầu hôn lên cổ tôi. Anh ta hôn cả cổ và miệng tôi. Tôi vội vàng chạy vào phòng tắm, nói rằng tôi đi đánh răng. Tôi đã gửi video vết hôn trên cổ cho người quản lý và yêu cầu được giúp đỡ thêm một lần nữa".

Cô B gửi video những vết hôn trên cổ cho quản lý. Ảnh: Dispatch

Tuy nhiên, A đã bác bỏ những cáo buộc đó: "Vì vậy, lời cáo buộc hiếp dâm càng trở nên kỳ lạ hơn. Tôi không hề ngăn cản cô ấy. Tôi chỉ dừng lại khi cô ấy bảo tôi dừng, và tôi để cô ấy đi khi cô ấy nói rằng cô ấy muốn vào nhà vệ sinh. Cô ấy hoàn toàn có thể về nhà" . Cuối cùng, cảnh sát được điều động đến lúc 0h12 ngày 16/4/2026.

Người phụ nữ cho biết: “Tôi đã phải vật lộn để thoát khỏi sự áp bức của người đàn ông. Trong quá trình đó, tôi bị bầm tím và cũng đã nộp giấy chứng nhận thương tích”.

Luật sư Lee Min Hyung cho biết: “Cô ấy đã nhiều lần bảo anh ta dừng lại, nhưng anh ta từ chối. Nếu đây là tội phạm vì tiền, cô ấy đã không báo cảnh sát. Tôi hy vọng việc gây tổn thương cho nạn nhân lần thứ hai sẽ chấm dứt”. A lại lắc đầu, nói tiếp: “Nhà tôi có hai phòng tắm. Cô ấy hoàn toàn có thể rời đi trong lúc tôi đang tắm. Cô ấy muốn làm gì thì làm, tôi không hề ngăn cản cô ấy. Cô B biết tôi là người nổi tiếng. Tôi nghi ngờ đây là một vụ dàn dựng nhằm mục đích trục lợi tài chính. Vì đòi tiền trước sẽ bị coi là tống tiền, nên họ đã báo cảnh sát và muốn được dàn xếp".

Căng thẳng dâng cao, cả hai bên đều không chịu nhượng bộ. Người phụ nữ cáo buộc người đàn ông tội tấn công tình dục. Người đàn ông dự định phản bác bằng cách tố cáo vu khống. Dispatch nhận định có 1 trong 2 người đang nói dối, tuy nhiên vụ việc này vẫn đang được tiếp tục điều tra và chưa ngã ngũ.

Cuối cùng, cảnh sát được điều động đến lúc 0h12 ngày 16/4/2026. Ảnh: Dispatch

Nguồn: Dispatch