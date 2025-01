Dispatch mở bát 2025: Tiểu tam trơ trẽn nhất showbiz mang thai con ngoài giá thú với đạo diễn U70 sau 10 năm ngoại tình

Ngày 17/1, Dispatch gây sốc khi mở bát đầu năm 2025 không bằng tin hẹn hò của bất kỳ cặp sao đình đám nào trong showbiz, mà đưa tin độc quyền nữ diễn viên Kim Min Hee đã mang thai con đầu lòng với đạo diễn Hong Sang Soo được 6 tháng. Cặp đôi đón tin vui vào tháng 6/2024. Kim Min Hee dự kiến sinh con đầu lòng vào mùa xuân năm 2025. Theo thông tin tìm hiểu được từ truyền thông Hàn Quốc, Kim Min Hee mang thai tự nhiên, hoàn toàn không sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Tờ tin tức đình đám Dispatch còn tung ảnh chụp được vào hôm 15/1, khi Hong Sang Soo đưa người tình kém 22 tuổi đi khám thai. Theo thông tin độc quyền, cặp sao rất vui vẻ, thoải mái. Thời gian qua, Hong Sang Soo luôn đồng hành bên Kim Min Hee trong các buổi kiểm tra và khám thai. Cả hai không quan tâm đến những ánh mắt phán xét của người xung quanh xung quanh. Hiện tại, Kim Min Hee và Hong Sang Soo cư trú tại Hanam, Gyeonggi (Hàn Quốc), gần nhà cha mẹ của nữ diễn viên 8X. Dispatch dự đoán con của Kim Min Hee sẽ được ghi vào sổ hộ tịch của Hong Sang Soo với tư cách là con ngoài giá thú. Mẹ của đứa trẻ sẽ là vợ chính thức của Kim Sang Soo. Ngoài ra, Kim Min Hee cũng có thể đăng ký cho con nhập hộ khẩu nhà mình.

Kim Min Hee được tiết lộ đã mang thai con đầu lòng với người tình U70 - đạo diễn Hong Sang Soo. Hình ảnh cặp đôi cùng nhau đi khám thai vào ngày 15/1 vừa được Dispatch ghi lại.

Cặp sao bị tóm cảnh hẹn hò thân mật trên phố, không ngại ánh mắt của người xung quanh.

Kim Min Hee và Hong Sang Soo đang sống ở gần nhà cha mẹ nữ diễn viên 8X.

Ngay lập tức, Kim Min Hee - Hong Sang Soo nhận đủ "gạch đá" và bị khán giả tẩy chay gay gắt. Sau đó, vị đạo diễn lên tiếng khẳng định ông và Kim Min Hee đến vợ nhau khi bản thân đã ly hôn vợ. Dù vậy, công chúng vẫn không khỏi phẫn nộ với hành vi ngoại tình của cả 2. Vụ việc đã trở thành bê bối ngoại tình tai tiếng nhất xứ Hàn. Cặp đôi này bị khán giả Hàn Quốc ghét bỏ đến mức không còn đất diễn trong showbiz Hàn. Kể từ đó đến nay, Kim Min Hee chỉ đóng phim của Hong Sang Soo và những tác phẩm này đều được trình chiếu ở nước ngoài.

Hong Sang Soo - Kim Min Hee là "cặp đôi con ghẻ" bị ghét nhất xứ Hàn. Lý do là bởi nữ diễn viên sinh năm 1982 đã làm "tiểu tam" phá hoại gia đình của vị đạo diễn hơn 22 tuổi. Vào năm 2015, nữ diễn viên sinh năm 1982 lần đầu gặp gỡ vị đạo diễn đáng tuổi bố, nhận vai chính trong bộ phim Right Now, Wrong Then của ông. Kể từ đó, Kim Min Hee liên tiếp được Hong Sang Soo ưu ái, trở thành "nàng thơ" trong mọi tác phẩm.

Kim Min Hee - Hong Sang Soo công khai mối quan hệ vào năm 2017. Động thái của cả 2 gây sốc cho truyền thông lẫn công chúng.

Cặp đôi hơn kém nhau 22 tuổi dính nhau như sam trên thảm đỏ, các buổi ra mắt bộ phim khiến dân tình đồn đại họ đang hẹn hò. Nhưng phải đến ngày 13/3/2017, Kim Min Hee - Hong Sang Soo mới chính thức công khai mối quan hệ trong buổi họp báo ra mắt tác phẩm On The Beach At Night Alone. Bất chấp sự phản đối gay gắt của dư luận, Kim Min Hee - Hong Sang Soo tuyên bố hẹn hò. Điều khiến công chúng phẫn nộ nhất chính là vào thời điểm đó, vị đạo diễn này đã có gia đình với người vợ đã bên ông từ thuở lập nghiệp hơn 30 năm trước cùng một cô con gái đang học đại học.

Không chỉ vậy, truyền thông còn cho biết vì yêu Kim Min Hee, đạo diễn Hong Sang Soo đã giục vợ ký đơn ly dị để ông sớm được qua lại hợp pháp với tình trẻ. Khi bị vợ từ chối, ông cắt đứt liên lạc với gia đình và cắt cả trợ cấp sinh hoạt của con gái đang du học ở Mỹ. Điều này khiến "bà cả" phải tới tận nhà Kim Min Hee để nói chuyện phải trái. Tuy nhiên, bà chỉ nhận được thái độ thách thức và mỉa mai từ tiểu tam rằng: "Có chồng phải biết giữ chứ. Đáng lẽ bà nên chăm chồng mình tốt hơn mới phải".

Kim Min Hee từ "nàng thơ" trở thành người tình của Hong Sang Soo.

Nguồn: Dispatch