Dispatch khui tin: "Tiểu tam" bị ghét nhất showbiz mang thai con đầu lòng với người tình U70

Dispatch mới đây đưa tin độc quyền liên quan tới "tiểu tam" bị ghét nhất showbiz Hàn là nữ diễn viên Kim Min Hee sẽ lên chức mẹ khi mang thai con đầu lòng với người tình U70 - đạo diễn Hong Sang Soo.

Được biết, nữ diễn viên 42 tuổi dự kiến sinh con đầu lòng vào mùa xuân năm 2025. Theo thông tin từ Dispatch, Kim Min Hee mang thai tự nhiên, hoàn toàn không sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Cặp đôi đón tin vui này vào mùa hè năm 2024. Hiện tại, Kim Min Hee đang ở giai đoạn cuối thai kỳ.

Dispatch đưa tin, Kim Min Hee đang mang thai con đầu lòng cho người tình U70

Hình ảnh cặp đôi cùng nhau đi khám thai và mua sắm được Dispatch ghi lại

Kim Min Hee và Hong Sang Soo hiện đang sống tại thành phố Hanam, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Đạo diễn Hong Sang Soo đã rời khỏi căn hộ Apgujeong, nơi ông từng sống với vợ cũ, để đến ở với bố mẹ Kim Min Hee tại Hanam. Cuối năm ngoái, Dispatch đã ghi lại được những khoảnh khắc đời thường của cặp đôi. Họ cùng nhau đi ăn tại các nhà hàng nổi tiếng ở Seoul và mua sắm trong siêu thị gần Hanam.

Kim Min Hee tự lái xe chở Hong Sang Soo. Gần đây, nam đạo diễn U70 đã bắt đầu học lái xe lại. Có vẻ như ông đang chuẩn bị cho việc Kim Min Hee sinh con. Vào ngày 15/1 vừa qua, cặp đôi đã cùng nhau đến bệnh viện phụ sản. Hong Sang Soo luôn đồng hành cùng Kim Min Hee trong các buổi kiểm tra và khám thai. Cả hai dường như không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh.

Kim Min Hee và Hong Sang Soo đã duy trì mối quan hệ tình cảm kéo dài 9 năm. Họ gặp nhau vào năm 2015 khi cùng hợp tác trong bộ phim Right Now, Wrong Then và công khai mối quan hệ năm 2017. Hong Sang Soo đã kết hôn với bà A, người ông gặp khi du học tại Mỹ vào năm 1985. Họ có một con gái. Hiện tại, ông đã rời bỏ gia đình để sống cùng Kim Min Hee được 9 năm.

Dispatch dự đoán, đứa con của Kim Min Hee sẽ được ghi vào sổ hộ tịch của Hong Sang Soo với tư cách là con ngoài giá thú. Tuy nhiên, mẹ của đứa trẻ sẽ được ghi là bà A. Kim Min Hee cũng có thể đăng ký con vào hộ tịch của riêng mình. Kể từ khi vướng vào scandal tình ái, Kim Min Hee chỉ tham gia các bộ phim do Hong Sang Soo đạo diễn.

Cô đã góp mặt trong 13 tác phẩm như The Day After, Hotel by the River, The Woman Who Ran, Our Day, The Novelist's Film, In the Afternoon, Grass, Claire's Camera, On the Beach at Night Alone, Yourself and Yours và gần đây nhất là Suyucheon.

Vào tháng 8 năm ngoái, Kim Min Hee đã giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Locarno lần thứ 77 cho vai diễn trong phim Suyucheon. Vào thời điểm đó, trên tay cô là chiếc cúp vàng danh giá, còn trong bụng là đứa con của Hong Sang Soo.