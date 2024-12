Discovery tiếp tục phát sóng toàn cầu phim “Cà Phê Đạo” – Con đường thức tỉnh từ cà phê

Bộ phim của hãng thông tấn hàng đầu thế giới kể về hành trình khám phá triết lý "Cà phê Đạo" đầy thú vị của Á hậu Miss USA Chhavi Verg và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên tại quê hương cà phê Robusta ngon bậc nhất thế giới.

Triết lý Cà Phê Đạo đến từ Việt Nam tiếp tục chinh phục khán giả toàn cầu

Sau thành công của bộ phim"The Tao of Coffee" phát sóng trên kênh Discovery toàn cầu cách đây 1 năm, tạo ấn tượng mạnh mẽ với khán giả toàn cầu, giới chuyên môn, và vinh dự đạt Giải thưởng Hàn Lâm Sáng Tạo châu Á 2024, hãng thông tấn quốc tế Warner Bros. Discovery và Trung Nguyên Legend tiếp tục hợp tác sản xuất phim "The Awakenings of Coffee" (Con đường thức tỉnh từ cà phê) để thế giới hiểu sâu hơn về triết lý "Cà Phê Đạo" đến từ Việt Nam. Bộ phim đã chính thức được khởi chiếu trên kênh Discovery toàn cầu vào tối ngày 13/12/2024, tại các quốc gia Úc, châu Á Thái Bình Dương, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc... cùng nhiều quốc gia ở các châu lục khác từ nay cho đến tháng 3/2025.

Khác với phong cách tài liệu đa chiều của "The Tao of Coffee", "The Awakenings of Coffee" đầy cuốn hút và hấp dẫn khán giả bằng hành trình trải nghiệm và thức tỉnh chân thực, giàu cảm xúc của Á hậu Miss USA Chhavi Verg và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên, từ Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Mỹ đến quê hương của hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, Việt Nam, nơi khởi nguồn triết lý "Cà Phê Đạo".

Tiếp nối "The Tao of Coffee", triết lý "Cà Phê Đạo" đến từ Việt Nam được Warner Bros. Discovery lan tỏa tạo sức hút mạnh mẽ với khán giả toàn cầu.

Với "The Awakenings of Coffee" Warner Bros. Discovery đem đến cho khán giả toàn cầu cái nhìn rõ nét hơn về cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam, đặc biệt là tư tưởng lớn của Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ nhằm "thức tỉnh" giá trị hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, Việt Nam, "nâng cao giá trị ngành cà phê Việt Nam, không chỉ là một thức uống thông thường mà ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến cà phê triết đạo."

Tại mỗi điểm đến trên "con đường thức tỉnh từ cà phê" mà Á hậu Miss USA Chhavi Verg khám phá đều mang đến những trải nghiệm mới mẻ, thú vị hơn, gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về giá trị "thức tỉnh" từ cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, từ văn hóa cà phê Việt Nam cho mỗi cá nhân, cộng đồng để đạt đến hạnh phúc và thành công đích thực trong thế giới ngày nay.

Đồng thời, trong hành trình trải nghiệm đó, vùng cao nguyên Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột "ngập tràn sức sống", giàu nội lực và bản sắc hiện lên sống động, đầy chân thật, lôi cuốn Chhavi và khán giả toàn cầu háo hức khám phá.

Buôn Ma Thuột - Thành phố cà phê của thế giới

Khởi đầu "The Awakenings of Coffee", từ trải nghiệm cà phê đến từ phương Đông hoàn toàn khác biệt với ly cà phê pha phin Việt Nam mang triết lý độc đáo tại không gian Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend ở Mỹ của Á hậu Miss USA Chhavi Verg, Discovery đã dẫn dắt khán giả quốc tế bay nửa vòng trái đất đến Việt Nam, "quốc gia xuất khẩu cà phê nhân lớn thứ 2 thế giới", nơi xem "cà phê trở thành một phần quan trọng trong văn hóa" và "uống cà phê là niềm đam mê lớn", để khám phá điều khác biệt của cà phê, văn hóa cà phê nơi đây.

Á hậu Miss USA Chhavi Verg ấn tượng với trải nghiệm "cà phê đến từ phương Đông" và "triết lý nghệ thuật thưởng lãm cà phê độc đáo" tại Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend (San Jose, Mỹ), nơi cô khởi đầu hành trình thức tỉnh từ cà phê.

Sự háo hức khám phá, học hỏi "về văn hóa", "về lịch sử" của Chhavi về cà phê Việt Nam, về sự hội tụ 3 văn minh cà phê Ottoman – Roman – Thiền ngay khi đặt chân đến Tp.HCM đã thúc đẩy cô tiếp tục đến với Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk – quê hương của hạt cà phê Robusta ngon bậc nhất thế giới, và là "trái tim của nền văn hóa cà phê Việt Nam".

Bằng những trải nghiệm pha chế cà phê phin, tham gia lao động và sinh hoạt cùng những người dân buôn làng Ê Đê, vào ca trong một nhà máy cà phê của Chhavi và Thùy Tiên, Discovery đã giúp khán giả hiểu được điều làm nên sự khác biệt và "bùng nổ" của cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, Việt Nam trên toàn cầu, "tạo ra hơn 600 triệu USD trong doanh thu xuất khẩu hàng năm".

Với nguồn đất đỏ bazan núi lửa 160 triệu năm, Đắk Lắk "là địa điểm lý tưởng để trồng ra những hạt cà phê Robusta ngon bậc nhất thế giới". Đặc biệt, "cây cà phê là một phần thiết yếu của hệ sinh thái nơi này" và "tất cả người dân sống trên vùng cao nguyên này…đều có mối liên kết nào đó thông qua cà phê", "gửi trọn tâm ý tích cực vào mọi quy trình."

Không chỉ ngạc nhiên với sự chia sẻ của Thùy Tiên về người nông dân trồng cà phê "coi cà phê như đứa con của mình", Chhavi thật sự ấn tượng khi những người công nhân "đều dành chút thời gian tĩnh tâm trước khi làm việc", "có bài tập riêng, giúp đưa năng lượng tích cực vào hạt cà phê", và người pha chế thực hiện bài thiền ngắn "để mang lại cho khách thưởng lãm cà phê nguồn năng lượng tích cực".

Vùng đất Buôn Ma Thuột với sự khác biệt, đặc biệt về địa lý, văn hóa cùng tình yêu cà phê của con người nơi đây đã tạo nên hương vị hạt cà phê Robusta "ngon bậc nhất thế giới", "kiên cường và bền bỉ" cùng hệ sinh thái cà phê đa dạng, đặc sắc.

Đặc tính mạnh mẽ và đậm đà của hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, Việt Nam cũng được làm rõ qua cuộc chuyện trò của Chhavi cùng người nông dân. Đó là tính cách "kiên cường" của giống cà phê nơi đây, "có khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu khắc nghiệt" và "mạnh mẽ" vượt qua quá trình rang mà Chhavi gọi là cuộc "thí luyện bằng lửa" để trở thành "ngon bậc nhất thế giới".

Dõi theo hành trình trải nghiệm của Chhavi và Thùy Tiên tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, người xem "The Awakenings of Coffee" cũng được chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của vùng đất đang "thức tỉnh", trở thành "Thành phố cà phê của thế giới". Cùng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hài hòa với đời sống thanh bình, giàu bản sắc của người dân, Buôn Ma Thuột sở hữu một hệ sinh thái cà phê đặc biệt, từ vùng nguyên liệu Robusta"ngon bậc nhất thế giới", đến hệ thống nhà máy chế biến cà phê hiện đại, các không gian thưởng lãm, trải nghiệm cà phê đặc biệt, công trình kiến trúc biểu tượng Bảo tàng thế giới cà phê, khu đô thị kiến tạo lối sống Thành phố cà phê… do thương hiệu Trung Nguyên Legend đầu tư xây dựng. Tất cả để lại ấn tượng mạnh mẽ với Chhavi và khán giả quốc tế về thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk tràn đầy sức sống, và cách Trung Nguyên Legend sáng tạo"biến hạt cà phê khiêm nhường… thành một đế chế toàn cầu".

Từ hạt cà phê Robusta Việt Nam kiên cường đến Con đường thức tỉnh từ cà phê

Với sự khéo léo của nhà kể chuyện tài ba, Warner Bros. Discovery đã kết nối hành trình trải nghiệm cà phê, văn hóa cà phê Việt Nam của Á hậu Miss USA Chhavi Verg đồng điệu với quá trình thức tỉnh nội tâm của cô trong "The Awakenings of coffee", làm nổi bật triết lý Cà Phê Đạo đến từ Việt Nam đã giới thiệu trong phim "The Tao of Coffee" trước đó.

Không phải ngẫu nhiên, Discovery chọn câu chuyện của Chhavi cùng người bạn đồng hành Thùy Tiên, những gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ mới năng động, đầy khát khao cống hiến, để lý giải những thông điệp ý nghĩa về giá trị "thức tỉnh" từ văn hóa cà phê Việt Nam.

Trong "The Awakenings of coffee", Chhavi nhận lời mời tham gia "hành trình tỉnh thức" tại Việt Nam khi đang tìm kiếm bản thể, sự cân bằng Thân – Tâm – Trí để chuẩn bị cho những thử thách mới của cuộc đời. Hành trình ấy bắt đầu ngay khi Chhavi được thưởng lãm nghệ thuật cà phê phin độc đáo và hương vị cà phê Robusta Việt Nam "Thật đậm đà và dịu êm!" tại San Jose, Mỹ, dù "chưa biết điều gì đang chờ đợi mình".

Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend (07 Nguyễn Văn Chiêm, quận 1, Tp. HCM) là nơi Á hậu Miss USA Chhavi Verg có những trải nghiệm, học hỏi "rất nhiều về văn hóa", "lịch sử" cà phê.

Ngay những chặng hành trình đầu tiên, cùng Thùy Tiên khám phá lịch sử, văn hóa cà phê Việt Nam và thế giới, sự đặc biệt của cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, Chhavi "mỗi ngày học được thêm thật nhiều điều về cà phê, và nhận ra nó sâu sắc đến thế nào".

Tuy nhiên, đó chỉ mới là khởi đầu. Với những trải nghiệm của Chhavi và Thùy Tiên xoay quanh sự tỉnh thức "không chỉ là một tách cà phê" mà còn "việc ăn, uống, cho đến lối sống", Discovery đưa khán giả toàn cầu từng bước khám phá cách Trung Nguyên Legend "đã kết hợp một nông sản nhu yếu như cà phê… với việc xây dựng thương hiệu cho cả một lối sống và văn hóa sống lành toàn diện."

Trải nghiệm Thiền cà phê từng bước dẫn dắt Á hậu Miss USA Chhavi Verg đến những xúc cảm, chiêm nghiệm sâu sắc về "sự thức tỉnh" từ bên trong.

Chhavi và Thùy Tiên đều quen thuộc với Yoga và Thiền để nâng cao sức khỏe, duy trì sự cân bằng giữa thể chất, tinh thần, tăng sự tập trung, sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên, Thiền cà phê, một phương pháp thực hành nền tảng của Cà Phê Đạo do Trung Nguyên Legend sáng tạo đã gây bất ngờ cho cả hai. Không chỉ đem đến cảm nhận trọn vẹn về cà phê, Thiền cà phê giúp nhận thức được một lối sống mới đầy cảm hứng cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trải nghiệm Thiền Cà Phê với tất cả giác quan tại Zen Garden với Chhavi "Đây là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời tôi". Các yếu tố thiền động, thiền tĩnh cùng giá trị của chúng, sự thấu cảm của Chhavi và Thùy Tiên suốt phiên thiền cho thấy: "Cà phê không chỉ là một thức uống mà còn là lối sống, một nguồn cảm hứng và năng lượng, được gọi là Cà phê Đạo".

Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Kim Duyên trải nghiệm Thiền cà phê - một phong cách thưởng lãm cà phê khác biệt đem đến sự "thức tỉnh" bên trong mỗi người.

Cảm nhận trọn vẹn "dòng chảy năng lượng từ những hạt cà phê mọng đỏ nơi vườn cà phê, qua đôi bàn tay của người công nhân, kết tinh lại ngay đây, trong tách cà phê thiền", cà phê không chỉ để thư giãn, để có thời gian dành cho bản thân, giờ đây, với Chhavi, cà phê "có thể thức tỉnh, đem lại sự yên bình, năng lượng... và sự kiên cường, bền bỉ" để đối mặt với những thách thức trong cuộc sống. Trong khi đó, với Thùy Tiên, đó là "năng lượng", "sự toàn tâm tập trung vào thực tại", và gợi mở bài học cuộc sống "chúng ta vẫn có thể chọn tìm thấy một tia sáng nhỏ nhoi giữa nghịch cảnh, và nỗ lực để mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn."

Đặc biệt, trải nghiệm ăn tỉnh thức, mặc tỉnh thức và Thiền cà phê tại vùng đất tuyệt đẹp M’Đrắk – nơi nhà sáng lập, Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend "thiền định, giác ngộ, sáng tạo ra Cà Phê Đạo" đã đem đến cho Chhavi và Thùy Tiên những chiêm nghiệm sâu sắc về mối gắn kết giữa lối sống cà phê với những giá trị mà thế hệ trẻ năng động, giàu tri thức, khát vọng,… đang tìm kiếm.

Chhavi chọn ăn thuần chay và là người của công chúng như Thùy Tiên, trải nghiệm "ăn uống tỉnh thức", "phải rõ biết về mọi thứ ta tiêu thụ, dùng sản vật địa phương, hữu cơ, và cân bằng" tại M’Đrắk đối với cả hai "như đang ở thiên đường" khi "mọi thứ đều hoàn toàn tự nhiên", tạo nên lối sống thanh lành, khỏe mạnh về Thân – Tâm – Trí.

Á hậu Miss USA Chhavi Verg và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên trải nghiệm trọn vẹn cà phê và lối sống cà phê tại vùng đất M'Đrắk, "nơi khởi sinh triết lý Cà phê Đạo".

Trong khi đó, "thực hành một phiên Thiền không có người hướng dẫn", "trên một chiếc bè" giữa mênh mông đất trời M’Đrắk, cả Chhavi và Thùy Tiên xem như "cách đối diện với sự bấp bênh" và "tìm kiếm sự cân bằng" trong cuộc sống. "Thiền cà phê không chỉ là ngồi im một chỗ không làm gì cả, mà là dành thời gian chú tâm vào thế giới nội tâm, và được hiện tiền. Để yêu bản thân nhiều hơn, chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, và tôn tạo mẹ thiên nhiên".

Xuyên suốt 45 phút phim "The Awakenings of Coffee", với hành trình khám phá đầy cuốn hút của Á hậu Miss USA Chhavi Verg và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên, Warner Bros. Discovery đã truyền tải tinh tế và chân thật những giá trị đầy ý nghĩa của triết lý Cà phê Đạo, một lối sống mới, thanh lành và đầy cảm hứng mà Trung Nguyên Legend đang lan tỏa đến thế hệ trẻ và cộng đồng.

"Tôi đã đem lòng yêu mến không chỉ một đất nước mới, mà cả con người nơi đây, và toàn bộ phạm trù về sống lành và thiền, và sự kết nối với cộng đồng." Lời cảm nhận của Chhavi trước khi khép lại hành trình trải nghiệm và cũng chính là hành trình thức tỉnh của chính mình đã để lại ấn tượng, khẳng định ý nghĩa sâu sắc của văn hóa, triết lý sống lành toàn diện lấy cảm hứng từ cà phê dành cho cộng đồng đến từ Việt Nam, cường quốc cà phê Robusta hàng đầu thế giới.

Mời bạn cùng xem TVC "The Awakenings of Coffee" – Con đường thức tỉnh từ cà phê đang được Discovery phát sóng trên toàn cầu: https://www.youtube.com/watch?v=Y-CwoOhRKN8