Dịp Tết, người dân di chuyển trên cao tốc cần lưu ý những lỗi vi phạm sau kẻo bị phạt đến 18 triệu đồng

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều gia đình lựa chọn lái ô tô về quê, du xuân thay vì chọn các hình thức khác. Vì vậy, ngoài việc đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông thì việc thực hiện đúng quy định để không vi phạm cũng là điều cần thiết.

Quy định về giao thông trên cao tốc

Theo quy định tại Điều 25 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về giao thông trên đường cao tốc như sau:

Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng trên đường cao tốc phải tuân thủ quy tắc giao thông đường bộ sau đây:

Trước khi nhập vào làn đường của đường cao tốc phải có tín hiệu xin vào và phải nhường đường cho xe đang chạy trên đường, quan sát xe phía sau bảo đảm khoảng cách an toàn mới cho xe nhập vào làn đường sát bên phải, nếu có làn đường tăng tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi nhập vào làn đường của đường cao tốc;

Khi chuẩn bị ra khỏi đường cao tốc phải quan sát biển báo hiệu chỉ dẫn, thực hiện chuyển dần sang làn đường sát bên phải, nếu có làn đường giảm tốc thì phải cho xe di chuyển trên làn đường đó trước khi ra khỏi đường cao tốc;

Không được cho xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp và phần lề đường;

Các quy tắc giao thông đường bộ khác quy định tại Chương này.

Chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định; trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe thì được dừng xe, đỗ xe ở làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp; trường hợp xe không thể di chuyển được vào làn dừng khẩn cấp, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 mét, nhanh chóng báo cho cơ quan Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc.

Xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu quy định đối với đường cao tốc, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ không được đi trên đường cao tốc, trừ người, phương tiện giao thông đường bộ và thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với các hành vi:

Không tuân thủ các quy định khi vào hoặc ra đường cao tốc;

Điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc;

Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc;

Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc.

Phạt tiền từ 10 - 12 triệu đồng đối với các hành vi:

Dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định;

Không có báo hiệu để người lái xe khác biết khi buộc phải dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định;

Quay đầu xe trên đường cao tốc.

Phạt tiền từ 16 - 18 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.