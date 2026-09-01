Dịp nghỉ lễ 2/9, Hồ Gươm đẹp như một bức tranh mùa thu: Hoa nở rực rỡ, góc nào cũng đông người check-in

Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Hồ Gươm trở thành điểm hẹn của đông đảo người dân và du khách. Không chỉ nhộn nhịp bởi không khí lễ hội, khu vực quanh hồ còn gây ấn tượng với những thảm hoa rực rỡ, mang đến khung cảnh đậm chất mùa thu Hà Nội.

Mỗi dịp nghỉ lễ, Hồ Gươm luôn là một trong những địa điểm thu hút đông người nhất Thủ đô. Thế nhưng, những ngày đầu tháng 9 năm nay lại mang đến một vẻ đẹp rất khác. Trong tiết trời chớm thu, ánh nắng vàng dịu trải khắp mặt hồ, những hàng cây bắt đầu chuyển mình và các vườn hoa ven hồ được chăm chút kỹ lưỡng khiến khung cảnh trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.

@m1nt.weu

Dù thời tiết vẫn còn chút oi nóng đặc trưng của cuối hè, điều đó dường như không làm giảm sức hút của Hồ Gươm. Từ sáng sớm đến chiều muộn, rất đông người dân và du khách đã tranh thủ kỳ nghỉ dài để dạo bộ, ngắm cảnh và lưu lại những khoảnh khắc đẹp giữa trung tâm Hà Nội.

@masitttang_9, @@zhong_24.09

Điểm nhấn đặc biệt của Hồ Gươm những ngày này là những khóm cẩm tú cầu xanh nở rực rỡ cùng các vạt hoa hồng vừa được trồng mới quanh khu vực vườn hoa. Sự kết hợp giữa sắc xanh mát mắt của cẩm tú cầu, những bông hồng khoe sắc và màu lá cây đang dần chuyển mình tạo nên một bức tranh đầy chất thơ. Khi ánh nắng đầu ngày phủ xuống mặt hồ, toàn bộ không gian càng trở nên trong trẻo và lãng mạn, khiến nhiều người không khỏi dừng chân để chụp ảnh.

@mimniboo

Không khó để bắt gặp hình ảnh các gia đình, nhóm bạn trẻ hay những cặp đôi diện trang phục đẹp, kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt chụp hình ở những góc hoa nổi bật. Với nhiều người, kỳ nghỉ lễ năm nay không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn là cơ hội lưu giữ những bức ảnh đẹp cùng Hà Nội trong thời khắc giao mùa. Không khí nhộn nhịp nhưng vẫn rất thư thái của Hồ Gươm khiến nơi đây trở thành điểm đến phù hợp cho mọi lứa tuổi.

@.sad.boy_1997

Thực tế, bờ Hồ Gươm gần như mùa nào cũng được trang trí bằng nhiều loại hoa khác nhau, tạo nên những mảng màu tươi mới quanh năm. Tuy nhiên, hiếm khi nào khung cảnh đẹp ấy lại trùng với một kỳ nghỉ lễ dài như năm nay. Chính vì vậy, rất nhiều người đã tranh thủ đến từ sớm để vừa tận hưởng không khí ngày Quốc khánh, vừa ngắm nhìn vẻ đẹp đặc trưng của Hà Nội khi mùa thu đang gõ cửa.

@zhong_24.09

Dẫu vậy, những ai yêu Hà Nội đều hiểu rằng đây mới chỉ là khởi đầu của mùa đẹp nhất trong năm. Hiện tại thời tiết vẫn còn khá nóng vào buổi trưa, nhưng chỉ khoảng một đến hai tháng nữa, khi bước sang tháng 10 và tháng 11, không khí sẽ mát mẻ hơn, bầu trời trong xanh hơn và những con phố quanh Hồ Gươm sẽ khoác lên mình vẻ đẹp đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Với nhiều người, đó cũng là thời điểm lý tưởng nhất để dạo bộ quanh hồ, nhâm nhi một ly cà phê, ngắm hàng cây đổi màu và tận hưởng nhịp sống chậm rãi giữa lòng phố cổ.

Có lẽ vì thế mà dù Hà Nội có thêm nhiều điểm check-in mới, Hồ Gươm vẫn luôn giữ một vị trí rất riêng trong lòng người dân và du khách. Không chỉ là biểu tượng của Thủ đô, nơi đây còn là không gian để mọi người tìm thấy cảm giác bình yên, đặc biệt vào những ngày đầu thu và trong những dịp nghỉ lễ như Quốc khánh 2/9.