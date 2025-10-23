Đỉnh vàng lập kỷ lục, chuyên gia cảnh báo tâm lý FOMO lan rộng: Cầm vàng lúc này là cầm hòn than nóng, ai cầm cuối cùng chắc chắn sẽ phỏng tay

Tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề “Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và Chiến lược” do Nhịp sống Kinh doanh tổ chức, bà Chu Phương - chuyên gia về vàng bạc đã đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ về rủi ro của thị trường vàng hiện nay, trong bối cảnh giá biến động dữ dội và tâm lý đầu tư bị cuốn theo hiệu ứng “FOMO”.

Theo bà Chu Phương, chỉ trong một buổi sáng, giá vàng SJC đã giảm tới 5 triệu đồng mỗi lượng, khiến không ít nhà đầu tư hoang mang. Bà nhận định, biến động quá lớn khiến những người không có “trường vốn” vững chắc hoặc không tích sản từ vùng giá thấp dễ rơi vào tâm lý lo sợ.

Bà phân tích cụ thể: khi một nhà đầu tư mua vàng với giá khoảng 150 triệu đồng/lượng, doanh nghiệp chỉ sẵn sàng mua lại ở mức 147 triệu đồng/lượng. “Ngay thời điểm bạn đầu tư, bạn đã phải chấp nhận khoản lỗ 3 triệu đồng,” bà nói.

Vì vậy, nhà đầu tư phải đặt kỳ vọng giá vàng tăng thêm ít nhất 100-200 USD/ounce thì mới có thể có lãi, còn nếu chỉ tăng khoảng 50 USD thì mới hòa vốn, chưa kể chi phí cơ hội của số vốn bỏ ra.

Theo bà Chu Phương, nhiều người đang “vào hàng” với tâm lý rằng giá vàng sẽ tăng mạnh như giai đoạn trước, kỳ vọng lợi nhuận 50-60%. Nhưng khi thực tế ngược lại, bà Phương chia sẻ: “Nhà đầu tư sẽ rất dễ cảm thấy bất ngờ vì tại sao trước đây người ta lãi 50-60% mà mình vừa bước vào thị trường đã lỗ.”

Không chỉ vậy, rủi ro còn đến từ việc nhiều người lựa chọn mua vàng qua kênh phi chính thức, hay còn gọi là “chợ đen”. Bà cho biết, giao dịch qua tay khiến nhà đầu tư phải đối mặt hai rủi ro lớn: chất lượng vàng không được kiểm chứng và không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ một lượng lớn vàng miếng bị làm giả, cho thấy rủi ro là hoàn toàn có thật.

“Nhà đầu tư đang nắm trong tay một hòn than nóng, và cái hòn than nóng ấy chỉ chuyền từ tay người này sang tay người khác. Ai là người cầm nó cuối cùng thì chắc chắn sẽ bị phỏng tay,” bà Phương ví von khi nói về tình trạng đầu cơ vàng bằng tâm lý đám đông.

Theo vị chuyên gia, vàng chưa bao giờ là một khoản đầu tư nhỏ. Ngoài giá trị tài sản lớn, người mua còn phải tính đến chi phí cơ hội, từ thời gian xếp hàng, công sức tìm mua đến rủi ro không mua được hàng do nguồn cung hạn chế.

“Có những người xếp hàng hàng giờ mà vẫn không mua được, thế là công cốc,” bà nhận xét.

Tuy nhiên, bà Chu Phương cho rằng cơ hội vẫn có nếu thị trường được quản lý tốt hơn. Bà bày tỏ kỳ vọng Nghị định 232, nếu được thực thi, sẽ mở ra một sân chơi mới, đặc biệt là trong giao dịch vàng phái sinh. “Theo tôi, sản phẩm phái sinh là sản phẩm sẽ đem lại cơ hội đầu tư tốt. Ngoài việc giảm chảy máu tín dụng vào vàng, Nhà nước còn có thêm nguồn thu từ thuế, phí giao dịch,” bà nói thêm.

Đồng thời, bà nhấn mạnh rằng vàng vẫn có thể là một kênh trú ẩn an toàn, nhưng chỉ phù hợp với những nhà đầu tư có vốn mạnh, tầm nhìn dài và khả năng chịu rủi ro cao. Giai đoạn hiện nay không còn là thời của “mua là thắng” mà là lúc cần tỉnh táo, biết khi nào nên giữ, khi nào nên buông, và khi nào nên chuyển sang những kênh đầu tư khác.



