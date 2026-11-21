Ngay từ những ngày đầu vào công ty, Long đã gây ấn tượng với tôi bởi vẻ ngoài điển trai, cách ăn mặc chỉn chu và phong thái tự tin.

Tôi năm nay 28 tuổi, làm việc tại một công ty tư nhân đã được 2 năm. Công việc ổn định, đồng nghiệp thân thiện, mọi thứ nhìn chung khá bình yên. Thế nhưng, khoảng vài tháng trở lại đây, tôi bắt đầu có một mối bận tâm khác, đó là một đồng nghiệp nam mới chuyển đến công ty tên Long.

Long 30 tuổi, vào làm được khoảng 3 tháng. Ngay từ những ngày đầu, anh đã gây ấn tượng với tôi bởi vẻ ngoài điển trai, cách ăn mặc chỉn chu và phong thái tự tin. Không chỉ vậy, Long còn khá giỏi chuyên môn, làm việc nhanh nhẹn, có trách nhiệm. Tôi nghe mọi người nói thu nhập của anh cũng khá tốt. Trong giao tiếp, Long lại vui vẻ, dễ gần, không hề tỏ ra kiêu ngạo dù có nhiều ưu điểm.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ Long là một đồng nghiệp thú vị. Nhưng càng làm việc chung, tôi càng có thiện cảm với anh. Những lần trao đổi công việc, những câu chuyện vu vơ trong giờ nghỉ trưa hay đôi khi chỉ là một lời hỏi thăm cũng khiến tôi vui cả ngày.

Tôi biết Long hiện chưa có bạn gái. Thông tin ấy khiến tôi phần nào mạnh dạn hơn với tình cảm của mình. Tôi cũng không phải kiểu con gái quá chủ động trong chuyện yêu đương, nhưng nghĩ rằng nếu cứ im lặng chờ đợi thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được đối phương có tình cảm với mình hay không.

Vì thế, nhân dịp Quốc tế đàn ông, tôi quyết định làm một việc mà trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ làm: chủ động tặng quà và bày tỏ tình cảm với người mình thích.

Tôi đã dành khá nhiều thời gian để chọn quà. Cuối cùng, tôi mua một bó hoa tươi và một chiếc áo sơ mi mà tôi nghĩ Long sẽ thích. Tôi còn cẩn thận viết một bức thư nhỏ, nói rằng mình đã có thiện cảm với anh từ lâu, mong muốn có cơ hội tìm hiểu anh nhiều hơn. Tôi không đặt nặng chuyện Long phải đồng ý ngay, chỉ muốn anh biết tình cảm của mình.

Tôi dự định sẽ đợi đến cuối ngày làm việc để tặng quà, khi mọi người đã ra về gần hết. Thế nhưng, mọi chuyện lại diễn ra theo cách hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng.

Ảnh minh họa bằng AI

Ngay từ buổi sáng hôm đó, Long đã liên tục nhận được điện thoại của shipper. Người thì mang hoa, người giao hộp quà, có người còn gửi những món đồ được gói ghém rất đẹp mắt. Cứ cách một lúc, lại có người gọi Long xuống nhận hàng.

Tính cả ngày, anh nhận khoảng 4-5 cuộc điện thoại của shipper. Những món quà được chuyển đến khiến không khí văn phòng trở nên rộn ràng. Đồng nghiệp cũng không khỏi trầm trồ, người trêu Long đào hoa, người tò mò hỏi anh có nhiều người theo đuổi đến thế sao. Long chỉ cười, có lúc còn tỏ ra khá ngại ngùng. Anh không giải thích nhiều về những người gửi quà, cũng không tiết lộ món nào là của ai. Nhưng nhìn cảnh ấy, tôi thực sự bất ngờ.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy bó hoa và chiếc áo sơ mi mình chuẩn bị trở nên nhỏ bé. Bức thư tỏ tình vốn được viết đi viết lại nhiều lần, giờ tôi cũng không còn đủ tự tin để trao tận tay anh.

Tôi bắt đầu nghĩ ngợi đủ điều. Liệu trong số những người gửi quà hôm ấy, có ai là người Long đang tìm hiểu không? Liệu anh đã có người mình thích nhưng chưa công khai với mọi người? Hay đơn giản, anh là người có sức hút nên được nhiều cô gái quý mến?

Tôi càng nghĩ càng thấy mình chẳng biết gì nhiều về Long, ngoài những điều nhìn thấy ở công ty. Dù làm việc chung, chúng tôi cũng chưa có quá nhiều cơ hội trò chuyện riêng tư.

Cuối cùng, hôm ấy tôi quyết định không tặng quà nữa. Tôi mang bó hoa và chiếc áo sơ mi về nhà, còn bức thư vẫn được cất trong ngăn kéo. Tôi tự nhủ mình cần thêm thời gian để suy nghĩ, thay vì vội vàng bày tỏ tình cảm chỉ vì đang có cảm xúc nhất thời.

Tuy nhiên, từ hôm đó đến nay, tôi vẫn khá băn khoăn. Tôi thực sự thích Long và không muốn bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu một người khiến mình có nhiều thiện cảm. Nhưng tôi cũng sợ nếu chủ động tỏ tình mà anh không có tình cảm, cả hai sẽ khó xử khi ngày nào cũng phải gặp nhau, cùng làm việc trong một môi trường.

Tôi không biết nên tiếp tục quan sát, tìm cách gần gũi và trò chuyện với Long nhiều hơn hay cứ mạnh dạn nói ra tình cảm của mình. Tôi cũng tự hỏi liệu việc anh được nhiều cô gái tặng quà có phải là lý do để mình chùn bước hay không.

Tôi đang giữ món quà ấy trong nhà, chưa biết đến bao giờ mới có đủ can đảm để trao đi. Không biết tôi nên chủ động thêm một lần nữa hay cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, chờ xem Long có thực sự dành cho mình một chút quan tâm đặc biệt nào không?

Tâm sự của độc giả!