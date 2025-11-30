Dinh thự Vua Mèo khoác áo mới sau trùng tu, lộng lẫy giữa cao nguyên trắng Phúc Tài - Hải Triều | 30/11/2025 10:07 Báo lỗi cho Soha Sau gần một năm trùng tu, Dinh thự Vua Mèo ở Lào Cai khoác lên mình diện mạo mới với tường trắng sữa, họa tiết phục hồi tinh xảo, uy nghi giữa núi rừng trùng điệp. Dinh thự Hoàng A Tưởng (còn gọi là Dinh Vua Mèo) được khởi công xây dựng từ năm 1914 và hoàn thành năm 1921, từng là trung tâm quyền lực của dòng họ Hoàng - một trong những gia tộc có tiếng ở Bắc Hà, Lào Cai. Trải qua hơn một thế kỷ mưa nắng, công trình từng xuống cấp nghiêm trọng. Đến cuối năm 2023, dự án trùng tu được tỉnh Lào Cai triển khai với mục tiêu bảo tồn tối đa các giá trị nguyên bản. Sau gần 1 năm thực hiện, dinh thự nay khoác lên mình diện mạo mới với tường sơn trắng sữa, họa tiết và hoa văn phục hồi tỉ mỉ...hiện lên uy nghi, bề thế giữa khung cảnh núi non trùng điệp của cao nguyên trắng Bắc Hà. Dinh thự nay được phủ màu sơn chủ đạo là trắng sữa (màu vôi ve truyền thống), kết hợp với các chi tiết chân tường, họa tiết trang trí màu xanh ghi và đỏ gạch. Công trình có tổng diện tích khoảng 10.000 m², gồm 36 phòng, bố trí theo hình chữ nhật liên hoàn. Xung quanh tường có lỗ châu mai và đường tuần tra trên thành, thể hiện tính phòng thủ thông minh của gia tộc Hoàng A Tưởng. Phía sau dinh thự, dưới hai cây Mộc Hương cổ thụ còn lại từ thời chủ nhân cũ, là đường hầm thoát hiểm. Đây được xem là dấu ấn của sự tính toán cẩn trọng và chiến lược của vua Mèo trong việc bảo vệ dinh thự. Không gian bên trong cũng được sắp xếp để phục vụ khách tham quan. Tầng 1 trưng bày các vật dụng sinh hoạt như bàn ghế, khung cửi, cối xay lúa, quả còn… giúp tái hiện đời sống thường nhật của gia đình thổ ty quyền lực. Trên tường treo ảnh cũ của dòng họ, nhắc nhớ quá khứ quyền uy của Vua Mèo. Tầng hai dành để giới thiệu trang phục và hiện vật văn hóa của đồng bào các dân tộc Bắc Hà, biến nơi đây thành “bảo tàng sống” giữa lòng di tích. “Tôi đến đây hơn 10 năm trước, khi đó dinh thự ẩm mốc, nhiều chi tiết mờ nhòe. Giờ nhìn lại, tường trắng, họa tiết phục hồi rõ ràng, không gian uy nghiêm hơn hẳn. Có thể thấy sự khác biệt rõ rệt sau trùng tu”, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ. Theo tìm hiểu, việc trùng tu vừa qua mới là giai đoạn 1. Giai đoạn tiếp theo của dự án sẽ tập trung phục dựng các tháp canh, mở rộng khuôn viên phía sau và phát triển các sản phẩm du lịch, phim tư liệu, sách, nhằm biến dinh thự trở thành trung tâm trải nghiệm văn hóa, lịch sử vùng cao. Tags Theo vtcnews.vn Copy link Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/dinh-thu-vua-meo-khoac-ao-moi-sau-trung-tu-long-lay-giua-cao-nguyen-trang-ar988603.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha