Đinh Thái Giang bị tuyên án chung thân

Ngày 5-3, TAND TPHCM đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Thái Giang (55 tuổi, ngụ tại TPHCM) tù chung thân về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý" và phạt bổ sung 20 triệu đồng.



Vận chuyển 10 kg ma tuý để trừ nợ

Theo cáo trạng, vào khoảng 5 giờ ngày 27-9-2023, lực lượng phối hợp gồm Công an TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra đối với Đinh Thái Giang tại Ga Sài Gòn (phường 9, quận 3, TPHCM trước đây).

Qua kiểm tra vali màu đen của Giang, lực lượng chức năng phát hiện 10 gói ni-lông chứa tinh thể không màu được giấu trong túi giấy ghi chữ "GUANYINWANG".

Kết quả giám định xác định đây là ma túy loại Methamphetamine với tổng khối lượng là 9.977,66 gram.

Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận do quen biết một người tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) tại Campuchia từ tháng 2-2023 và còn nợ người này 2.000 USD. Ngày 23-9-2023, Tuấn gọi điện thuê Giang ra Hà Nội nhận ma túy mang về TPHCM giao cho khách với tiền công là 50 triệu đồng và hứa sẽ xóa khoản nợ 2.000 USD cho Giang.

Thực hiện thỏa thuận, ngày 24-9-2023, Giang đi tàu hỏa từ TPHCM ra Hà Nội và nhận vali chứa ma túy từ một thanh niên lạ mặt trên đường Lê Duẩn (quận Đống Đa, TP Hà Nội trước đây) vào sáng ngày 25-9-2023. Sau đó, Giang đón tàu hỏa để vận chuyển số ma túy này quay trở lại TPHCM thì bị phát hiện và bắt giữ quả tang.

"Thoát" án tử hình

Về nhân thân, Đinh Thái Giang có lý lịch với quá trình phạm pháp kéo dài liên tục từ khi mới 14 tuổi qua các lần vào trường giáo dưỡng, trung tâm cải tạo và nhận nhiều bản án về các tội danh như trộm cắp tài sản, cướp đoạt tài sản, cố ý gây thương tích.

Bị cáo tại toà

Cũng theo nội dung cáo trạng, đối với tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" quy định tại khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hình phạt cao nhất là tử hình.

Tuy nhiên, theo nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2025 của bộ luật này, hình phạt cao nhất cho tội danh tương ứng đã được điều chỉnh giảm xuống còn tù chung thân.

Để đảm bảo nguyên tắc nhân đạo và có lợi nhất cho bị cáo, cơ quan tố tụng đã áp dụng quy định mới của năm 2025 (theo hướng dẫn tại Luật số 86/2025/QH15) để truy tố và xét xử Giang. Do đó, mức hình phạt tối đa mà bị cáo phải đối mặt không còn là án tử hình.

Trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Đinh Thái Giang được xác định đã thành khẩn khai báo, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.