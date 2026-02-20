HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Định mua nhà mới nhưng con liên tục gào khóc, vài năm sau mẹ mới biết mình đã thoát một kiếp nạn sinh tử

Phạm Trang |

Không mua căn nhà bị con nhỏ phản đối vì “có ma”, người mẹ sau đó bàng hoàng khi biết nơi này đã bị lốc xoáy san phẳng chỉ vài năm sau.

Câu chuyện được người mẹ đăng tải trên diễn đàn Reddit và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Theo hình ảnh chia sẻ, đó là một căn nhà gỗ quy mô lớn, có nhiều phòng rộng rãi, bề ngoài không có dấu hiệu bất thường.

Được biết, ngôi nhà tọa lạc tại thị trấn Midlothian (bang Texas, Mỹ). Chủ nhân bài viết cho biết đây là một nông trại cũ đã trải qua nhiều lần mở rộng nên kết cấu bên trong có phần phức tạp, song lại mang nét cuốn hút riêng. Dù cần cải tạo đáng kể, cô vẫn sẵn sàng đầu tư để biến nơi đây thành tổ ấm mới.

Tuy nhiên, khi cả gia đình tham quan xong và quay trở lại xe, tình huống bất ngờ xảy ra. Hai con của cô, khi đó mới 4 và 6 tuổi, bất ngờ hoảng loạn, lớn tiếng khẳng định căn nhà “bị ma ám rất nặng”, thậm chí phản ứng gay gắt khi mẹ bày tỏ ý định mua.

Dù rất yêu thích căn nhà, người mẹ quyết định từ bỏ vì không muốn ép các con sống trong nỗi sợ hãi. “Tôi không thể đưa con đến một nơi khiến chúng sợ đến vậy.” cô chia sẻ. Dẫu vậy, trong thời gian dài sau đó, cô vẫn tiếc nuối vì đã bỏ lỡ “ngôi nhà mơ ước”.

Vài năm sau, em trai cô, sống gần khu vực trên, gọi điện báo tin căn nhà đã bị một trận lốc xoáy phá hủy hoàn toàn. Công trình gần như bị san bằng, chỉ còn lại hầm trú bão ngập nước. Hiện trên nền đất cũ đã được xây dựng một nhà thờ.

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận. Không ít người cho rằng nhờ tin vào cảm nhận của con trẻ mà gia đình cô đã may mắn tránh được rủi ro. Trả lời thắc mắc của cư dân mạng, người mẹ cho biết cô tin đó chỉ là “cảm giác” chứ không phải các con thực sự nhìn thấy điều gì cụ thể. Cậu con trai nhỏ, nay đã 17 tuổi, được cô mô tả là khá nhạy cảm với không gian xung quanh và từng phản đối một căn nhà khác ngay khi vừa bước vào.

Theo thống kê, Texas là một trong những bang chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi lốc xoáy tại Mỹ, với hàng trăm trận xảy ra mỗi năm.

Nguồn: ETtoday

