Đinh Hiền Anh ra mắt MV Áo dài người Việt, NSND Thanh Hoa: "Chỉ có thể chê sao lại hay thế"

NSND Thanh Hoa còn khẳng định sẽ hát lại ca khúc này và hóm hỉnh nói: "Hiền Anh có kiện tôi vẫn cứ hát".

Tối 31/10, ca sĩ Đinh Hiền Anh đã có buổi ra mắt MV Áo dài người Việt tại Hà Nội, đánh dấu sự trở lại với một dự án âm nhạc được đầu tư quy mô sau gần 3 năm kể từ bộ đôi album Dòng chảy miền thương nhớ và Lời ca đất nước.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh.

Ca khúc Áo dài người Việt do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác, Đinh Hiền Anh sở hữu bản quyền độc quyền. Dự án có sự tham gia của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh trong vai trò hòa âm, phối khí và đạo diễn Trần Xuân Chung phụ trách phần hình ảnh.

Chia sẻ về quá trình thực hiện, Đinh Hiền Anh cho biết cô không dùng khoảng thời gian gần 3 năm qua để chờ đợi một thành tựu lớn lao mà muốn tìm kiếm một ca khúc thực sự xứng đáng để trở lại. Khi sáng tác của Đông Thiên Đức xuất hiện, nữ ca sĩ cảm nhận đây là thời điểm thích hợp để thực hiện dự án mà cô dành nhiều tâm huyết.

Với Đinh Hiền Anh, áo dài không đơn thuần là một trang phục mà còn là biểu tượng gắn với vẻ đẹp, khí chất và sức sống của người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ. Cô gọi tà áo dài là “tri kỷ”, đồng thời mong muốn thông qua âm nhạc đương đại có thể góp phần lưu giữ, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống.

Đinh Hiền Anh và nhạc sĩ Đông Thiên Đức.

Nữ ca sĩ cho biết điều cô mong mỏi không phải là những con số hay thành tích mà là khán giả yêu thích, thuộc ca khúc và cảm nhận thêm vẻ đẹp của áo dài Việt Nam.

Một trong những điểm đáng chú ý của Áo dài người Việt nằm ở phần phối khí do nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đảm nhận. Đồng Quang Vinh gọi cách tiếp cận của mình là “giao hưởng hóa dân tộc”, tạo nên sự đối thoại giữa các nhạc cụ truyền thống Việt Nam và dàn nhạc giao hưởng phương Tây.

Trong bản phối, tiếng sáo trúc, đàn bầu, đàn T’rưng, đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn nguyệt được đặt cạnh violin, cello và bộ gỗ giao hưởng. Thay vì tách biệt hai không gian âm nhạc, nhạc trưởng tìm cách để chúng hòa quyện, bổ trợ và tôn vinh lẫn nhau.

Đây cũng là lần đầu tiên nhạc trưởng Đồng Quang Vinh hợp tác với nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Anh cho biết cả hai nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, trong đó hình ảnh áo dài trở thành điểm kết nối cảm hứng sáng tạo.

Trên nền phối khí ấy, giọng hát Đinh Hiền Anh giữ vai trò xuyên suốt. Nữ ca sĩ kết hợp cách hát trữ tình mang âm hưởng dân gian với kỹ thuật và độ mở của âm nhạc hàn lâm. Cách nhả chữ nhẹ nhàng, luyến láy đằm thắm nhưng vẫn rõ lời giúp ca khúc giữ được sự mềm mại, trang trọng.

Ca từ của Đông Thiên Đức được xây dựng theo hướng tự sự, gợi nhắc dòng chảy lịch sử và vẻ đẹp của trang phục truyền thống, từ dáng áo tứ thân đến áo dài hiện đại. Những hình ảnh về mùa thu, cánh đồng, bình minh và tà áo trắng đan xen, khắc họa vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng nhưng cũng kiên cường của người phụ nữ Việt Nam.

Về phần hình ảnh, đạo diễn Trần Xuân Chung lựa chọn hướng dàn dựng tối giản, hạn chế kỹ xảo và những tạo hình phức tạp để tập trung tôn vinh ca khúc cũng như tà áo dài. Theo anh, hình ảnh cần có sự tinh tế, đóng vai trò hỗ trợ và nâng đỡ âm nhạc thay vì lấn át nội dung tác phẩm.

Thay vì lựa chọn những danh thắng nổi tiếng ở nhiều địa phương, ê-kíp quyết định ghi hình tại khán phòng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cùng toàn bộ dàn nhạc giao hưởng Sức Sống Mới. Đây cũng là không gian đào tạo những thế hệ nghệ sĩ tiếp nối, gìn giữ và phát triển nền âm nhạc Việt Nam.

Quá trình ghi hình trực tiếp cùng dàn nhạc đặt ra không ít thách thức về thời gian và việc kiểm soát hình ảnh. Tuy nhiên, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên giúp ê-kíp hoàn thành những cảnh quay theo kế hoạch.

Đinh Hiền Anh cho biết có những thời điểm tiếng đàn giao hưởng hòa cùng lời ca khiến cô xúc động, không giấu được sự nghẹn ngào. Ê-kíp phải tạm dừng ít phút để nữ ca sĩ lấy lại bình tĩnh. Đạo diễn Trần Xuân Chung sau đó tận dụng chính những khoảnh khắc cảm xúc tự nhiên này để đưa vào MV.

NSND Thanh Hoa chia sẻ tại buổi gặp gỡ.

Tại buổi ra mắt, NSND Thanh Hoa cũng có những chia sẻ về giọng hát và quá trình làm nghề của học trò. Bà cho biết cả hai đều có cá tính mạnh, đôi khi cô trò xảy ra những "va đập" trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, điều bà luôn chú trọng là giúp Đinh Hiền Anh hát rõ lời, ngọt ngào và thể hiện được nét mềm mại của âm nhạc dân gian.

Nhận xét về thành quả MV mới của học trò, NSND Thanh Hoa nói thẳng: "Nếu để nói điểm chê thì chỉ có thể chê là tại sao lại hay thế".

Đáng chú ý, khi đề cập đến việc Đinh Hiền Anh sở hữu bản quyền độc quyền ca khúc, NSND Thanh Hoa bày tỏ mong muốn tác phẩm được lan tỏa rộng rãi, đặc biệt đến các thế hệ trẻ. Mong Hiền Anh không quá khắt khe trong vấn đề độc quyền: "Hiền Anh có kiện tôi vẫn cứ hát", nữ nghệ sĩ hài hước nói.

Đinh Hiền Anh sinh năm 1978 tại Nghệ An. Cô từng theo học Đại học Văn hóa Hà Nội, sau đó tiếp tục đào tạo tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội). Năm 2003, cô giành giải Nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao Mai khu vực Nghệ An, trước khi theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp vào năm 2005.

Nữ ca sĩ gắn bó với dòng nhạc mang âm hưởng dân gian, sở hữu các album như “E Ấp”, “Lời ca đất nước”, “Dòng chảy miền thương nhớ”, “Nữ nhân ca”, “Lời người ra đi”, “Tình ca Măng Đen” cùng nhiều sản phẩm âm nhạc khác. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Đinh Hiền Anh từng giành danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Quý bà Thế giới 2017 và Nữ hoàng Kim cương 2017.