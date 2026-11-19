Bóng đá đòi hỏi sự kết hợp giữa sức bền, tốc độ, sức mạnh và những pha vận động cường độ cao lặp lại, bên cạnh lịch tập luyện, thi đấu và di chuyển dày đặc.

Từ nội dung buổi tập huấn chuyên đề cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), hai chuyên gia Herbalife giải đáp những câu hỏi thực tế mà huấn luyện viên và cầu thủ thường đặt ra.

Tham gia trao đổi là hai chuyên gia của Herbalife: Tiến sĩ Luigi Gratton, Phó Chủ tịch, Văn phòng Sức khỏe và Thể chất, Herbalife, đồng thời là Chủ tịch Ban Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife, và Tiến sĩ Krissy Ladner, Giám đốc phụ trách Thành tích Thể thao và Giáo dục Dinh dưỡng, Herbalife. Các nội dung dưới đây được tổng hợp từ buổi tập huấn chuyên đề "Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá" do Herbalife phối hợp cùng VFF tổ chức ngày 10/11/2026 và buổi trao đổi với báo chí của hai chuyên gia ngày 9/11.

Nền tảng chung, theo Tiến sĩ Luigi Gratton, là sự ổn định mỗi ngày: nạp đủ tổng năng lượng, cân bằng đa dạng dưỡng chất, bù nước hợp lý và đủ thời gian hồi phục. "Không một loại thực phẩm hay biện pháp đơn lẻ nào có thể giúp duy trì phong độ đỉnh cao."

Cầu thủ nên ăn gì trước, trong và sau buổi tập hoặc trận đấu?

Theo Tiến sĩ Krissy Ladner, thời điểm ăn cần được xây dựng quanh giờ bóng lăn, với cách sắp xếp khác nhau cho các trận đấu buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, cầu thủ nên bổ sung nhanh carbohydrat và nước; sau trận, dinh dưỡng hồi phục cần kết hợp protein với carbohydrat. "Trước thi đấu, nên chọn thực phẩm quen thuộc, dễ tiêu hóa. Khi vận động kéo dài, cần điều chỉnh việc nạp năng lượng và nước theo điều kiện thực tế" Bà cũng lưu ý "khung thời gian hồi phục" kéo dài nhiều giờ chứ không chỉ 30 phút sau tập; việc nạp sớm quan trọng nhất khi buổi tập tiếp theo cách chưa đến 4 giờ.

Dinh dưỡng có cần thay đổi theo mùa giải?

Có. Nhu cầu carbohydrat của cầu thủ thay đổi linh hoạt trong khoảng 3 - 8 g cho mỗi kg trọng lượng cơ thể, tùy khối lượng vận động, và khoảng 6 - 8 g/kg vào ngày trước, ngày diễn ra và ngày sau trận đấu. Chế độ ăn vì thế cần được phân kỳ theo mùa giải, tuần tập và ngày thi đấu.

Vì sao cầu thủ cần kế hoạch dinh dưỡng cá nhân hóa?

Mỗi cầu thủ khác nhau về vị trí thi đấu, thành phần cơ thể, khối lượng vận động và lịch tập. Tiến sĩ Krissy Ladner gợi ý áp dụng "đĩa ăn thành tích" cho ngày tập nhẹ, vừa và nặng, giúp bữa ăn phù hợp với yêu cầu tập luyện. Theo bà, việc chuyển khoa học phức tạp thành những hành động dễ nhớ, lặp lại thường xuyên sẽ giúp ban huấn luyện và cầu thủ dễ áp dụng hơn.

Dinh dưỡng hỗ trợ hồi phục và sức khỏe lâu dài như thế nào?

Theo các chuyên gia, nghỉ ngơi không có nghĩa là ăn ít đi: cơ thể vẫn cần đủ năng lượng để hồi phục. Tiến sĩ Luigi Gratton nhấn mạnh tập luyện cộng hồi phục mới tạo nên kết quả, trong đó chất lượng giấc ngủ và giờ ngủ đều đặn giữ vai trò then chốt; dinh dưỡng không thể bù đắp cho tình trạng thiếu ngủ kéo dài. Với cầu thủ nữ, Tiến sĩ Krissy Ladner lưu ý các yếu tố như chu kỳ kinh nguyệt, canxi, vitamin D và sắt, cùng nguy cơ năng lượng khả dụng thấp và hội chứng thiếu hụt năng lượng tương đối trong thể thao (REDs). REDs có thể xảy ra ở cả nam và nữ, kể cả những cầu thủ không thiếu cân.

Làm sao để cầu thủ giảm nguy cơ chuột rút trong điều kiện nóng ẩm?

Theo Tiến sĩ Krissy Ladner, cầu thủ nên bắt đầu buổi tập hoặc trận đấu với cơ thể đủ nước, giữ lượng nước mất đi dưới khoảng 2% trọng lượng cơ thể, và chọn nước uống có chất điện giải thay vì nước lọc trong các buổi tập dài hoặc khi trời nóng. "Nhiệt độ, độ ẩm môi trường và lượng mồ hôi mất đi ảnh hưởng đến cách bù nước. Cần đánh giá nhu cầu của từng người thay vì áp dụng theo cảm tính"

Làm sao để cầu thủ giữ phong độ tốt nhất khi di chuyển?

Với lịch thi đấu dày đặc và những chuyến di chuyển dài, các chuyên gia khuyến nghị đội bóng chuẩn bị trước kế hoạch dinh dưỡng và bù nước khi di chuyển, để cầu thủ không bỏ bữa hay thiếu nước giữa các trận.

Với cầu thủ chuyên nghiệp, chất lượng và độ an toàn của sản phẩm dinh dưỡng thể thao là yếu tố cần cân nhắc thêm, nhất là với những người chịu sự điều chỉnh của quy định phòng, chống doping.

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*Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.