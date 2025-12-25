Đinh Công Thường - Doanh nhân trẻ - Nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên TikTok

Thấm nhuần tư duy "phi thương bất phú" từ nhỏ, Đinh Công Thường sớm xác định con đường khởi nghiệp của mình. Tuy nhiên, thay vì đi theo lối mòn kinh doanh truyền thống, anh chọn thương mại điện tử (TMĐT) làm đòn bẩy phát triển.

Nhờ sự nhanh nhạy với xu thế thị trường và sự đồng hành của những người cố vấn giàu kinh nghiệm, anh đã xây dựng thành công hệ thống kinh doanh thương mại điện tử ở nhiều ngành hàng như phụ tùng xe máy, đồ chơi trẻ em... tạo ra nguồn doanh thu ổn định.

Doanh nhân Đinh Công Thường giúp đỡ bạn trẻ khởi nghiệp với mô hình bán hàng liên kết

Không giữ bí quyết cho riêng mình, Đinh Công Thường còn dành thời gian tư vấn cho các thanh thiếu niên khởi nghiệp và hỗ trợ các hộ kinh doanh truyền thống để chuyển đổi số.

Anh chia sẻ câu chuyện về một chủ cửa hàng phụ liệu tóc tại quận Bình Tân (TP.HCM). Từ nguy cơ đóng cửa do sức mua ở cửa hàng giảm rõ rệt, sau khi được anh tư vấn tái cấu trúc và đưa sản phẩm lên sàn TMĐT, cửa hàng này đã vực dậy được doanh số, đạt mức tăng trưởng doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

"Mục tiêu của tôi không chỉ là lợi nhuận cá nhân mà còn là hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là giúp những người kinh doanh truyền thống bắt kịp xu thế online để không bị bỏ lại phía sau," nam doanh nhân cho biết.

Chia sẻ cách quảng cáo trên sàn thương mại điện tử

Khi đã có nền tảng tài chính vững chắc, Đinh Công Thường mở rộng danh mục đầu tư sang lĩnh vực bất động sản. Từ kinh nghiệm đầu tư thực chiến, anh chọn cách xây dựng kênh TikTok để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đầu tư. Không dùng chiêu trò để câu view hoặc giải chí đơn thuần. Thay vào đó, anh chia sẻ những nội dung hữu ích tử tế như: kinh nghiệm đi mua nhà cho người lần đầu, cách tự kiểm tra quy hoạch, cách mua đất vùng ven để sinh lời…

Nam doanh nhân livestream cùng kênh "Bác Sĩ Nhà Đất" trên tiktok chia sẻ kiến thức bất động sản

Anh còn sáng tác ra các bài thơ dí dỏm, dễ nhớ trên TikTok thu hút hàng triệu view cùng sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng: "Nhà gần nghĩa trang ba năm khó bán, nhà gần đình chùa nghe muốn lánh xa. Ngã ba đường đâm coi chừng tai vạ, phía sau thóp hậu kết cục chẳng hay…"

Chia sẻ về kế hoạch dài hạn, Đinh Công Thường cho biết anh sẽ không ngừng nâng cao chuyên môn của mình về TMĐT để tiếp tục giúp ích cho cộng đồng, đồng thời nâng cao kiến thức về đầu tư bất động sản, từ đó truyền tải kinh nghiệm qua những video tiktok. "Mình muốn trở thành một doanh nhân với tinh thần sống phục vụ mọi người và một TikToker nổi tiếng có sức ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội với những nội dung sáng tạo đem lại giá trị cho cộng đồng." – Nam doanh nhân chia sẻ.