Đình chỉ công tác nhân viên "đặt 30 cốc chè bắt ghi tên từng người", nam shipper chấm dứt công việc gắn bó 2 năm

Chiều 19/8, một thương hiệu văn phòng phẩm nổi tiếng đã có thông báo về đơn đặt hàng cá nhân của nhân viên trong vụ đặt 30 cốc chè 1 đơn, bắt shipper ghi tên từng người lên cốc.

Theo đó, công ty này xác nhận người đặt hàng trong vụ này là nhân viên của mình, sự việc diễn ra vào ngày 16/8 vừa qua. Ngay sau đó, công ty đã tạm đình chỉ nhân viên liên quan, đứng ra hòa giải và các bên thống nhất khép lại vụ việc trong tinh thần thiện chí.

Để ngăn ngừa sự cố tương tự, công ty triển khai nhiều biện pháp: Siết chặt nội quy, ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử Cộng đồng, tăng cường đào tạo kỹ năng giao tiếp - xử lý tình huống, đồng thời rà soát cơ chế pháp lý và bảo vệ thương hiệu.

Phía công ty cũng mong dư luận nhìn nhận khách quan, không để một sự việc cá nhân ảnh hưởng tới tập thể. Đồng thời doanh nghiệp cũng gửi lời xin lỗi vì những tác động không mong muốn và cam kết tiếp tục củng cố quản trị nội bộ, xây dựng môi trường ứng xử văn minh, bền vững hơn.

Bài đăng từ thương hiệu văn phòng phẩm

Nguyên văn thông báo

“Thông báo về sự cố đáng tiếc phát sinh trong quá trình giao nhận đơn hàng cá nhân của một nhân viên **** ** với nhân viên giao hàng. Ngày 16/8/2025, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra khi một nhân viên **** ** đặt đơn hàng cá nhân qua ứng dụng và trong quá trình giao nhận đã phát sinh mâu thuẫn với nhân viên giao hàng. Sự việc lan truyền trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh của tất cả các bên liên quan. Ngay khi tiếp nhận thông tin, **** ** đã khẩn trương tạm đình chỉ công tác nhân viên để xác minh sự việc, đồng thời chủ động kết nối và đứng ra hòa giải giữa hai bên. Các cá nhân liên quan đã thống nhất khép lại vụ việc trên tinh thần thiện chí và mong muốn không để sự việc lan rộng, gây hệ quả pháp lý khó kiểm soát. Ngay sau sự việc, **** ** đã triển khai một số biện pháp nhằm phòng ngừa sự vụ tương tự tái diễn trong tương lai, bao gồm: - Rà soát & siết chặt nội quy nội bộ, đặc biệt chính sách cấm ăn uống trong giờ làm việc. - Ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử Cộng đồng, chuẩn hóa hành vi ứng xử của toàn thể nhân viên. - Tăng cường đào tạo và truyền thông nội bộ, nâng cao kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống, tránh để mâu thuẫn cá nhân gây ra ảnh hưởng tiêu cực. - Rà soát cơ chế pháp lý và bảo vệ thương hiệu, nhằm gìn giữ hình ảnh doanh nghiệp trước những tác động ngoài mong muốn. **** ** mong công chúng có cái nhìn khách quan, không để một sự việc mang tính cá nhân ảnh hưởng đến tập thể gần 1.000 người lao động của công ty - những con người đang ngày đêm làm việc, cống hiến và cũng cần được bảo vệ. Tập thể **** ** với hơn 66 năm tuổi cũng có rất nhiều các anh, chị, cô, chú công nhân, nhân sự kho vận, giao hàng với các hoàn cảnh xã hội khác nhau nên hoàn toàn tôn trọng sức lao động, vị trí, công việc của từng cá nhân, đối tác từ mọi ngành nghề. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những ảnh hưởng không mong muốn từ sự việc này và cam kết tiếp tục củng cố quản trị nội bộ, xây dựng môi trường ứng xử văn minh, nhằm mang đến những trải nghiệm tích cực và bền vững hơn cho cộng đồng. Trân trọng!”.

Về phía người shipper trong vụ việc này, anh chàng cũng đăng bài nói lời tạm biệt với nghề. Anh chàng chia sẻ email thông báo từ công ty và cho biết mình kết thúc công việc sau 2 năm gắn bó với 3781 đơn hàng và gần 12,5 nghìn km đã di chuyển.

Liên lạc với shipper, người này xác nhận với chúng tôi về sự việc và mong sự việc được khép lại.

Trong khi đó, cư dân mạng vẫn đang đánh giá 1 sao đối với thương hiệu văn phòng phẩm trên Google Maps. Việc này diễn ra ở nhiều cửa hàng của thương hiệu này làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh thương hiệu.

Loạt đánh giá 1 sao trên hệ thống của thương hiệu văn phòng phẩm

Trước đó vào ngày 16/8, một shipper 23 tuổi nhận đơn hàng 30 cốc chè. Khi đặt xong, khách hàng nhắn riêng yêu cầu anh phải ghi rõ tên từng thành viên trong nhóm lên từng cốc để dễ phân phát. Shipper cho rằng yêu cầu này vượt quá trách nhiệm của shipper nên từ chối, dẫn đến hai bên cãi vã qua tin nhắn.

Sau đó, shipper đăng câu chuyện lên mạng, kèm số điện thoại và thông tin cá nhân của khách. Vụ việc nhanh chóng lan truyền, khiến cô gái bị cộng đồng mạng “tấn công”, còn cư dân cũng chia phe tranh luận một bên cho rằng khách hàng có yêu cầu không hợp lý, một bên không đồng tình với hành động shipper làm lộ thông tin riêng tư của khách.