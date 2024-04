Đình chỉ 15 ngày đối với thầy giáo trường Tiểu học ở Sóc Trăng bị tố sàm sỡ nữ sinh

Theo Báo Giao thông, ngày 4/4, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Hiệp 2 (xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông L.M.C, giáo viên chủ nhiệm lớp 5 của trường này.



Ông C bị tạm đình chỉ công tác trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 25/3 để chờ kết quả điều tra việc ông này dẫn học sinh nữ L.T.T.N vào nhà vệ sinh để hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân.

Cùng ngày, ông T.V.G (58 tuổi) ông ngoại của N cho biết: "Thầy C có đến xin lỗi nhưng tôi không tiếp. Chúng tôi yêu cầu làm rõ vụ việc, nếu sai thì xử lý theo quy định pháp luật".

Trường tiểu học Vĩnh Hiệp 2 (xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng). Ảnh: Báo Giao thông.

Còn ông L.V.H (63 tuổi, ông nội N), cho biết, trước khi xảy ra sự việc, N thường về nhà ông bà nội chơi. Nhưng từ khi xảy ra sự việc đến nay, N không về nữa.

Sáng 23/3, vợ chồng ông C có đến nhà ông để xin lỗi, và cho biết không làm gì bậy bạ, chỉ hướng dẫn em vào nhà vệ sinh làm vệ sinh vì tới ngày (chu kỳ kinh nguyệt).

Theo ông H, N có người anh trai học lớp 9. Kể từ khi cha mẹ ly hôn, N ở với ông bà ngoại, anh trai ở với ông bà nội. Mẹ của hai anh em đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về thăm con.

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 2/4, một lãnh đạo UBND thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cho biết, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh thông tin một giáo viên trường tiểu học trên địa bàn bị “tố” có hành vi thiếu chuẩn mực với học sinh.

Theo báo cáo của Trường tiểu học Vĩnh Hiệp 2 (thị xã Vĩnh Châu), vào khoảng 13h20 ngày 22/3, khi Phó hiệu trường vào trường thì học sinh báo rằng “thầy L.M.C. (52 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A2) câu cổ nữ học sinh vào nhà vệ sinh nam, khoá cửa lại và làm gì đó mà bạn ấy ra khóc”.

Phó hiệu trưởng đến gặp thầy C. hỏi chuyện thì được thầy này lý giải: “học sinh có kinh”.

Theo kết quả xác minh của trường, khoảng 13h10 ngày 22/3, em L.T.T.N. (học sinh lớp 5A2) đang chơi nhảy dây. Lúc này, thầy C. kêu em N. đi theo thầy vào nhà vệ sinh của giáo viên nam và đóng cửa lại để hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân vì em này đến chu kỳ kinh nguyệt. Sau khoảng 3 phút, cả 2 thầy trò đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Cũng theo báo cáo của trường, em N. cho biết ông C. đã hai lần dẫn em vào nhà vệ sinh. Lần thứ nhất vào trưa 18-3 và lần thứ hai vào 13h10 ngày 22/3. Sau khi vào nhà vệ sinh, ông C. khóa cửa lại, hôn lên trán, ngồi lên đùi, cởi quần em N. và dùng tay rờ bộ phận sinh dục của em N.

Sau khi tiếp nhận thông tin những hành vi sai phạm của ông C., ngày 25.3, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Vĩnh Hiệp cũng đã vào cuộc, làm việc với hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Hiệp.

Ô ng C. câu cổ em N. đi trong sân trường. Ảnh: Báo Giao thông.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, ông C. cho biết đã tham gia giảng dạy 29 năm, chưa bao giờ để lại điều tiếng gì. "Vì thiếu suy nghĩ mà tôi mang tiếng. Tôi nghĩ em N. là học trò của mình, xem như con cháu nên quan tâm vậy thôi. Tôi không có làm gì, chỉ hướng dẫn em cách làm vệ sinh. Tôi vô tình chứ không có ý định sàm sỡ học sinh. Hôm đó học sinh chơi đông dữ lắm. Tôi khổ lắm, nếu có gì tôi sẽ ân hận suốt cuộc đời", ông C. nói.

Khi được hỏi tại sao ông không nhờ giáo viên nữ hỗ trợ em N. vệ sinh thì ông C. trả lời "hôm đó còn sớm, chưa có giáo viên nữ vào".

Liên quan đến hình ảnh ông C. câu cổ em N. đi trong sân trường, ông C. cho biết sau khi từ nhà vệ sinh ra, nhiều em nhìn thấy nên ông an ủi em C. đừng ngại, vì đây là việc bình thường.