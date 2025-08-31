Đỉnh cao độ xe là về zin: Toyota Crown 1975 của ông Đặng Lê Nguyên Vũ như thể mới xuất xưởng, 50 tuổi vẫn mượt mà

Được biết tới là người sở hữu bộ sưu tập xe lớn nhất Việt Nam, ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng tiết lộ mỗi năm bản thân phải chi ra một khoản tiền không nhỏ để kiểm tra và bảo dưỡng dàn xe “khủng” của mình. Dẫu vậy, vẫn có những chiếc bị xuống cấp sau thời gian dài “ngủ yên” và cần được phục chế lại nếu muốn tiếp tục phục vụ chủ nhân. Chiếc Toyota Crown 1975 trong bài viết lần này là một ví dụ tiêu biểu.

Chiếc Toyota Crown 1975 được phục chế theo phong cách nguyên bản. Ảnh: MasterCarCare

Chiếc Crown được gửi tới một đơn vị độ xe có tiếng tại TP.HCM để phục chế. Đại diện của đơn vị này cho biết “đề bài” của ông Vũ là khôi phục chiếc xe về nguyên trạng và có thể mang đi đăng kiểm, mà không cần thay thế lại đồ cũ.

Đầu tiên, chiếc Toyota Crown 50 năm tuổi được đồng sơn lại toàn bộ. “Lớp sơn cũ được rã ra, sau đó từng miếng thân vỏ được lót và sơn lại theo đúng quy chuẩn của hãng. Bên mình tự tin rằng lớp sơn mới có chất lượng gần 100% như xe mới xuất xưởng”, đại diện cơ sở độ chia sẻ.

Chiếc xe được đồng sơn lại toàn bộ. Ảnh: MasterCarCare

Nhiều chi tiết chrome trên xe được làm mới. Các nẹp cửa cũ được thay bằng vật liệu inox và do những người thợ Việt lành nghề chế tác thủ công. Việc thay thế bằng inox giúp tăng độ sáng bóng và độ bền thay vì cố phục chế lại bằng nẹp nhôm và chrome nguyên bản.

Phần kim loại ngoài xe được làm mới. Ảnh: MasterCarCare

Phần ống xả của Toyota Crown cũng được chia đôi theo yêu cầu riêng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Bộ mâm thiết kế 6 chấu, kích thước 14 inch, mang nét đặc trưng của những mẫu xe Nhật Bản những năm 1980.

Nội thất được bọc da lại toàn bộ với hai tông màu chủ đạo đỏ - đen. Điểm nhấn là vô lăng nhôm nguyên khối mới, đem lại nét hoài cổ cho xe. Phần tap-pi cửa cũng được làm dày dặn hơn nhưng không thay đổi nhiều so với thiết kế nguyên bản.

Nội thất xe theo phong cách 2 tông màu. Ảnh: MasterCarCare

Động cơ được làm lại theo hướng giữ nguyên bản thay vì nâng cấp. Ngoài ra, toàn bộ hơn 300 chi tiết trong hệ thống điện của xe đều được phục hồi.

Chiếc xe vẫn vận hành mượt mà. Ảnh: MasterCarCare

Theo chủ cơ sở độ, quá trình khôi phục Toyota Crown 1975 mất hơn 3 tháng. Chi phí cụ thể không được tiết lộ. Đây mới chỉ là chiếc đầu tiên được hoàn thiện, còn 2 chiếc khác của ông Vũ đang chờ phục chế.