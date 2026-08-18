Đỉnh cao của Xuân Son

Ở tuổi 29, Xuân Son có tất cả mọi thứ trong tay.

Cầu thủ Nguyễn Xuân Son tiếp tục góp phần quan trọng trong chiến thắng 2 - 0 của tuyển Việt Nam trước Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Tiền đạo nhập tịch mở tỷ số ở thời gian bù giờ hiệp 1 bằng một pha đánh đầu, trước khi tuyển Việt Nam có thêm bàn thắng ở cuối trận để tạo lợi thế lớn trước lượt về.

Trở lại sau khi từng gặp chấn thương nghiêm trọng, Xuân Son tiếp tục cho thấy vị trí của mình trong đội hình tuyển Việt Nam. Có thể nói ở tuổi 29, cầu thủ này đang có một giai đoạn đỉnh cao mới, không chỉ

Nguyễn Xuân Son (Ảnh: FBNV)

Từng chấn thương nghiêm trọng nhưng lấy lại phong độ ngoạn mục

Rafaelson Bezerra Fernandes có tên tiếng Việt Nguyễn Xuân Son, sinh năm 1997 tại Brazil và hiện thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm cho CLB Thép Xanh Nam Định. Năm 2024, anh chính thức nhập quốc tịch Việt Nam và được triệu tập vào đội tuyển quốc gia.

Ngay trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024, Xuân Son đã tạo dấu ấn với 2 bàn thắng và 2 kiến tạo trong chiến thắng 5 - 0 trước Myanmar. Đây cũng là cột mốc giúp trở thành cầu thủ đầu tiên không có gốc gác Việt Nam ghi bàn cho đội tuyển tại một giải đấu quốc tế.

ASEAN Cup 2024 sau đó trở thành giải đấu đáng nhớ nhất của Xuân Son. Anh ghi 7 bàn và có 2 kiến tạo chỉ sau 5 trận, giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Nhưng ngay trong trận chung kết lượt về, Xuân Son gặp chấn thương nặng khi cổ chân bị gập sau một tình huống căng ngang. Anh bị gãy cả xương mác và xương chày, phải rời sân và bước vào quãng thời gian dài điều trị.

Xuân Son từng gặp chấn thương nghiêm trọng tại ASEAN Cup 2024 (Ảnh: FBNV)

Gần một năm sau, ngày 19/11/2025, Xuân Son trở lại thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Sự trở lại ấy nhanh chóng gây chú ý, nhiều người đặt câu hỏi: Liệu sau chấn thương, Xuân Son có thể lấy lại phong độ như trước đây?

Và Xuân Son nhanh chóng có câu trả lời. Tại ASEAN Cup 2026, anh tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển. Gần nhất, trong trận Việt Nam - Malaysia, Xuân Son đánh đầu ghi bàn mở tỷ số, tạo nên khoảnh khắc được người hâm mộ gọi vui là hình ảnh “người Việt Nam bay”.

Chia sẻ trên tài khoản Facebook sau trận Việt Nam - Malaysia, Xuân Son viết status đầy cảm xúc bằng tiếng Việt: "Chiến đấu đã luôn là một phần trong cuộc đời tôi. Tôi sinh ra để chiến đấu, và tôi sẽ ra đi như một chiến binh!".

Xuân Son trong trận Việt Nam - Malaysia (Ảnh: FBNV)

Trước đó, trong chiến thắng 3 - 1 của tuyển Việt Nam trước Campuchia, Xuân Son còn được trao băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam sau khi Quang Hải rời sân. Anh trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên đảm nhận vị trí này.

Giá trị của Xuân Son trên thị trường chuyển nhượng cũng phản ánh vị trí của anh trong đội hình. Theo Transfermarkt, tháng 6/2026, tiền đạo này được định giá 550.000 euro (hơn 16,6 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại), cao nhất đội tuyển Việt Nam.

Cuộc sống hạnh phúc bên vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng

Phía sau những bàn thắng và danh hiệu, Xuân Son có một câu chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ với vợ - Marcele Seippel.

Vợ chồng Xuân Son (Ảnh: FBNV)

Hai người gặp nhau vào Giáng Sinh năm 2014 tại Salvador, Brazil, trong một bữa tiệc ở nhà người bạn chung. Khi đó Xuân Son đang thi đấu cho một đội bóng trẻ và nhanh chóng để ý Marcele. Nhưng lời tỏ tình đầu tiên của anh bị từ chối.

Khi ấy Marcele mới 15 tuổi và muốn tập trung cho việc học. Cô cũng không muốn hẹn hò với một cầu thủ. Xuân Son không bỏ cuộc. Biết gia đình Marcele có một tiệm bánh pizza, anh thường ghé qua sau mỗi buổi tập để phụ làm bánh hoặc đi giao hàng. Sự chủ động ấy dần khiến Marcele thay đổi suy nghĩ. Hai người bắt đầu hẹn hò và trở thành tình đầu của nhau.

Sau hơn 3 năm bên nhau, Xuân Son và Marcele kết hôn vào tháng 1/2018. Sau một thời gian sinh sống tại Đan Mạch, cả hai chuyển đến Việt Nam vào năm 2020 để Xuân Son tiếp tục sự nghiệp bóng đá. Gia đình nhỏ sau đó lần lượt đón hai con trai. Matteo chào đời năm 2021 và Lucca sinh năm 2023.

Đầu năm 2025, Xuân Son còn khiến vợ bất ngờ với màn “cầu hôn lại” trước thềm chung kết ASEAN Cup. Trong đoạn video được Marcele chia sẻ, anh cầm nhẫn và hỏi: “Marcele, em có đồng ý cưới anh làm chồng không?”. Cô bật cười rồi đáp: “Em đồng ý”.

Xuân Son cầu hôn lại với vợ khi cả 2 đã có 2 con trai (Ảnh chụp màn hình)

Trong cuộc sống hiện tại, Marcele dành phần lớn thời gian chăm sóc hai con và vun vén gia đình để Xuân Son có thể tập trung cho bóng đá. Cô cũng thường xuyên xuất hiện trên khán đài trong những trận đấu quan trọng, đồng hành cùng chồng trong cả những thời điểm thăng hoa lẫn khi anh gặp chấn thương.

Marcele đưa 2 con sang Malaysia cổ vũ ĐT Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Marcele yêu thích nấu ăn và thường tự tay chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình. Khi không tập luyện hay thi đấu, Xuân Son cũng dành thời gian cho vợ con, từ làm việc nhà, chơi cùng hai con đến đưa cả gia đình đi chơi.

Trên mạng xã hội, hai vợ chồng thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như cùng đi du lịch, đưa con đi chơi, đi ăn hoặc đơn giản là những sinh hoạt diễn ra trong gia đình.

Từ khoảng tháng 11/2025, qua những hình ảnh được Xuân Son và Marcele chia sẻ, gia đình được cho là đã chuyển sang một căn nhà mới tại Ninh Bình. So với nơi ở trước đây, không gian sống mới rộng rãi và được đầu tư chỉn chu hơn, với khoảng sân lớn, nhiều cây xanh và khu vực sinh hoạt thoải mái cho cả gia đình.

Bên trong, căn nhà mang phong cách tân cổ điển với tông trắng - kem chủ đạo, kết hợp các chi tiết ánh vàng. Không gian được thiết kế theo hướng vừa sang trọng vừa phục vụ sinh hoạt hàng ngày, trong đó căn bếp là nơi thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của Marcele.

Căn nhà rộng rãi cùng không gian sống được chăm chút cũng phần nào cho thấy những thành quả mà tiền đạo này có được sau nhiều năm theo đuổi bóng đá.