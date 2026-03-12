HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Đỉnh cao của nhan sắc, đỉnh cao của diễn xuất, là đây!

Linh Trần |

Không chỉ ghi dấu bằng tài năng diễn xuất, dàn diễn viên Trung Quốc thế hệ 7x–8x còn khiến khán giả ấn tượng với nhan sắc nổi bật. Mỗi lần cùng xuất hiện trên màn ảnh hay tại sự kiện, họ lại tạo nên những màn “đọ sắc” đầy cuốn hút, gợi nhớ một thời hoàng kim của Cbiz.

1. Phạm Băng Băng - Chung Hân Đồng trong phim Thiên cơ biến 2: Hoa Đô đại chiến

Trong bộ phim giả tưởng cổ trang này, sự xuất hiện của Phạm Băng Băng và Chung Hân Đồng được xem là một trong những màn “đọ sắc” nổi bật. Phạm Băng Băng gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo, kiêu sa, còn Chung Hân Đồng lại mang nét dịu dàng, trong trẻo. Hai phong cách nhan sắc đối lập nhưng khi đứng chung khung hình lại tạo nên một sự cân bằng thú vị, khiến người xem khó rời mắt.

2. Hoắc Kiến Hoa - Nghiêm Ngật Khoan trong phim Khuynh thế hoàng phi

Không chỉ các mỹ nhân, dàn nam thần Hoa ngữ cũng từng khiến khán giả phải “đau đầu” khi đặt lên bàn cân so sánh. Trong Khuynh thế hoàng phi, Hoắc Kiến Hoa và Nghiêm Ngật Khoan đều sở hữu vẻ ngoài điển trai đậm chất cổ trang. Hoắc Kiến Hoa toát lên nét lạnh lùng, trầm tĩnh, trong khi Nghiêm Ngật Khoan lại nổi bật với khí chất mạnh mẽ và sắc nét. Mỗi người một vẻ, tạo nên màn so kè visual đầy cuốn hút.

Hai báu vật nhan sắc của màn ảnh hoa ngữ cùng chung khung hình

3. Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như trong phim Khuynh thế hoàng phi

Cũng trong bộ phim, cặp vợ chồng Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như mang đến những phân cảnh lãng mạn khiến khán giả ấn tượng. Nếu Hoắc Kiến Hoa gây chú ý với phong thái điềm tĩnh và ánh mắt sâu lắng, thì Lâm Tâm Như lại nổi bật với nét đẹp dịu dàng, đậm chất cổ điển. Sự kết hợp giữa hai ngôi sao đình đám đã tạo nên những khung hình đẹp như tranh.

Cặp vợ chồng Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như với nhan sắc “xứng đôi vừa lứa”

4. Huỳnh Dịch - Lý Giai Lân trong phim Lên nhầm kiệu hoa được chồng ưng ý

Bộ phim cổ trang nổi tiếng một thời này ghi dấu với màn “song mỹ” của Huỳnh Dịch và Lý Giai Lân. Huỳnh Dịch mang nét đẹp hoạt bát, tinh nghịch, còn Lý Giai Lân lại dịu dàng và nữ tính. Hai hình tượng trái ngược nhưng bổ trợ cho nhau, khiến khán giả vừa thích thú vừa khó lựa chọn ai nổi bật hơn.

5. Mục Đình Đình - Choo Ja Hyun trong phim Sở Lưu Hương truyền kỳ

Trong Sở Lưu Hương truyền kỳ, Mục Đình Đình và Choo Ja Hyun mang đến hai phong thái mỹ nhân khác biệt. Mục Đình Đình gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng, trong khi Choo Ja Hyun – nữ diễn viên Hàn Quốc hoạt động tại Trung Quốc – lại toát lên khí chất lạnh lùng và quyến rũ. Khi hai mỹ nhân cùng xuất hiện, khung hình lập tức trở nên nổi bật, tạo nên những phân cảnh khiến người xem khó quên.

Dù đã nhiều năm trôi qua, những màn “đọ sắc” của dàn diễn viên Hoa ngữ thế hệ 7x–8x vẫn luôn được khán giả nhắc lại như một phần ký ức đẹp của màn ảnh. Không chỉ là sự so sánh nhan sắc, đó còn là sự hội tụ của khí chất, phong cách và dấu ấn riêng của từng ngôi sao – điều đã góp phần làm nên sức hút bền bỉ cho các bộ phim kinh điển.

