Đỉnh cao của ghế ô tô là tích hợp… bồn cầu: Có thiết bị thông gió, thổi mùi, hữu ích trên những cao tốc dài thiếu trạm dừng nghỉ

Có những người khi ngồi sau tay lái lại nhận ra nhu cầu cấp thiết nhất của họ chỉ đơn giản là tìm một nhà vệ sinh. Giờ đây, một nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã chính thức đưa ra lời giải cho "tiếng gọi của tự nhiên" này.

Thương hiệu Seres thuộc tập đoàn Aito vừa nộp bằng sáng chế cho một hệ thống vệ sinh tích hợp ngay dưới ghế hành khách. Thiết bị này có thể được kéo ra bằng tay hoặc kích hoạt thông qua khẩu lệnh. Điều này đồng nghĩa với việc trong tương lai gần, hệ thống điều khiển giọng nói trên xe có thể sẽ phải xử lý những yêu cầu mà có lẽ các kỹ sư âm thanh chưa bao giờ lường trước được.

Bằng sáng chế được Seres nộp lên gây bất ngờ khi tích hợp toilet vào ghế ngồi.

Mục tiêu của Seres là phục vụ người dùng trong các tình huống dừng đỗ như khi gặp cảnh tắc đường kéo dài vô tận, khi đi cắm trại, nghỉ qua đêm, hoặc lúc phải xếp hàng dài chờ đợi tại các trạm dừng nghỉ trong sự hối hận vì lỡ uống cốc cà phê thứ hai.

Theo các báo cáo từ truyền thống địa phương, thiết bị này sử dụng cơ chế đường ray cho phép trượt ra vào như một ngăn kéo. Khi không sử dụng, nó biến mất hoàn toàn dưới gầm ghế, tận dụng khoảng không gian vốn thường chỉ dùng để chứa hóa đơn cũ, đồ chơi trẻ em thất lạc hay những mẩu khoai tây chiên rơi vãi.

Không dừng lại ở một chiếc "ngai vàng" cơ bản, bằng sáng chế của Seres còn bao gồm hệ thống quạt gió và ống xả để đẩy mùi khó chịu ra bên ngoài xe. Chất thải được đưa vào một bình chứa có thể tháo rời để đổ bỏ theo cách thủ công. Đặc biệt, hệ thống còn tích hợp bộ phận gia nhiệt để làm khô chất thải rắn và làm bay hơi chất lỏng. Giải pháp này tỏ ra tinh vi hơn nhiều so với thiết kế của hãng Polestones, vốn chỉ là một nắp bồn cầu nhựa kẹp vào ngăn để đồ ở bệ tỳ tay trung tâm cùng túi rác lót bên dưới.

Bồn cầu này có thực sự hữu ích hay chỉ là sản phẩm để marketing? Ảnh dựng đồ họa: AP

Lý giải cho sự ra đời của tính năng kỳ lạ này, các chuyên gia cho rằng thị trường nội địa Trung Quốc đang cạnh tranh vô cùng khốc liệt, buộc các thương hiệu phải trang bị mọi tiện nghi có thể để thu hút khách hàng. Từ ghế massage, chức năng karaoke, tủ lạnh mini cho đến màn hình khổng lồ hay ghế ngồi dạng sofa đã trở nên phổ biến. Khi tất cả các hãng đều đang tranh giành về công nghệ giải trí, thì vệ sinh có thể chính là biên giới tiếp theo của sự tiện nghi.

Tuy nhiên, việc hệ thống này có được đưa vào sản xuất hàng loạt trên các mẫu xe tương lai như SUV Seres 7 hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Có rất nhiều bằng sáng chế ra đời chỉ nhằm mục đích thử nghiệm ý tưởng hoặc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, các rào cản về kỹ thuật đường ống, độ kín thính, độ bền, và cả việc thuyết phục hành khách chấp nhận chuyện đi vệ sinh chỉ cách người thân hay bạn bè vài gang tay vẫn là những thách thức không nhỏ.

Seres sản xuất những mẫu xe nhiều công nghệ. Ảnh: Wiki

Dẫu vậy, dù câu chuyện nghe có vẻ xa vời, lịch sử ngành xe vẫn từng ghi nhận những tiền lệ tương tự. Trước đây đã từng có những bản độ bồn cầu trên dòng Toyota 4Runner. Thậm chí vào năm ngoái, nhà đấu giá RM Sotheby’s đã bán một chiếc Rolls Royce đời 1954 với thân xe do Vignale thiết kế, sở hữu một thiết bị được mô tả là "bồn cầu mạ vàng kết hợp ngăn làm lạnh rượu champagne" nằm dưới ghế sau. Có lẽ, đó là hai chức năng mà chúng ta không bao giờ nên nhầm lẫn với nhau.