Đỉnh cao công nghệ là đây: Nhật Bản dùng công nghệ in 3D sinh học tạo ra miếng bò Wagyu đầu tiên. Sắp đến ngày người dùng được ăn thịt bò Wagyu mà không cần giết mổ bất cứ con bò nào

Các nhà khoa học tại Đại học Osaka của Nhật Bản đã tìm ra cách để in 3D thịt bò Wagyu trong phòng thí nghiệm – một bước mà họ tin rằng một ngày nào đó sẽ giúp tạo ra những miếng thịt nuôi cấy được sản xuất rộng rãi và bền vững giống các sản phẩm gốc.

Bằng cách sử dụng tế bào gốc lấy từ bò Wagyu, các nhà khoa học đã thiết lập để tạo ra một cấu trúc với vân cẩm thạch (còn gọi là sashi) đặc trưng của thịt bò Wagyu để tạo sự khác biệt với các loại thịt bò khác.

Thịt bò Wagyu được xem là món ăn xa xỉ với giá khoảng 200 USD/pound.

Bằng cách cô lập các tế bào thịt bò, các nhà khoa học đã sắp xếp cách xếp chồng lên nhau của các cơ, mạch máu và chất béo. Sau đó, họ định hình những mô này thành dạng miếng bít tết bằng cách sử dụng một kỹ thuật gọi là in sinh học 3D, nơi cấu trúc tế bào có thể được xếp lớp để giống với các mô thật của sinh vật sống.

Các nhà nghiên cứu tin rằng việc một miếng bít tết Wagyu có thể được in 3D chính xác là một bước tiến lớn đối với một tương lai bền vững, nơi thịt được nuôi cấy có thể được tạo ra gần giống với thịt thật. Việc nguồn gốc của nó là thịt thật cũng giúp nó khác biệt với các lựa chọn thịt dựa trên thực vật đang được tạo ra bởi những công ty như Beyond Meat và Impossible Foods.

"Bằng cách cải tiến công nghệ này, chúng ta không chỉ tái tạo các cấu trúc thịt phức tạp như vân cẩm thạch đẹp mắt của thịt bò Wagyu mà còn có thể điều chỉnh đối với các thành phần chất béo và cơ", Michya Matsusaki – nhà khoa học thuộc nhóm nghiên cứu cho biết.

Với nghiên cứu này, Michiya Matsusaki tin rằng một ngày nào đó khách hàng có thể đặt hàng một phần thịt được nuôi cấy với lượng chất béo mà họ mong muốn, chế biến theo sở thích và sức khoẻ của họ.

Thịt bò Wagyu vốn có giá cực kỳ đắt đỏ với giá bán lên đến 200 USD/pound cho loại cao cấp. Bò Waguy trưởng thành cũng có giá hơn 30.000 USD. Năm 2019, xuất khẩu bỏ bò Wagyu của Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục 268,8 triệu USD lợi nhuận, tăng 2018.

Mặc dù đây mới là miếng thịt bò Wagyu đầu tiên được in 3D, những nỗ lực làm bít tết bằng máy in sinh học đã xuất hiện từ trước đó. Tháng 2 năm nay, Aleph Farms và Khoa Kỹ thuật Y sinh tại Viện Công nghệ Techion Israel đã cùng nhau in sinh học và nuôi cấy bít tết ribeye bằng cách sử dụng tế bào bò thật.