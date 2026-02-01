Định "bóc" tin nhắn ngoại tình của chồng, người phụ nữ e dè khi phát hiện danh tính của "kẻ thứ 3"

Tôi chưa từng nghĩ hôn nhân của mình sẽ rạn nứt theo cách trớ trêu như vậy: không phải vì nghèo khó, không phải vì cãi vã triền miên, mà vì một người phụ nữ mà ai nhìn vào cũng nghĩ cô ấy chẳng thiếu thứ gì trong cuộc đời.

Chồng tôi làm quản lý kỹ thuật trong một tòa nhà văn phòng. Thu nhập không cao nhưng ổn định, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng bình lặng như bao gia đình khác. Cho đến một tối, khi anh ngủ quên trên ghế sofa, điện thoại vẫn sáng màn hình, tôi vô tình nhìn thấy một tin nhắn hiện lên: “Hôm nay nhớ anh nhiều lắm”.

Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là tin nhắn nhầm. Nhưng khi mở ra, cả một chuỗi hội thoại kéo dài nhiều tháng khiến tay tôi run lên. Không chỉ là những lời nhớ nhung, họ còn nói với nhau những câu vượt quá giới hạn của hai người đã có gia đình. Điều khiến tôi sốc hơn là người phụ nữ ấy không hề lén lút trong tuyệt vọng, mà nhắn tin với thái độ rất tự tin, thậm chí chủ động gợi chuyện.

Tôi tìm hiểu và biết cô ta làm cùng tòa nhà, đã có chồng, có hai con, cuộc sống khá giả. Ảnh gia đình trên mạng xã hội lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, những chuyến du lịch, những bữa tiệc sang trọng. Tôi đã tự hỏi: một người phụ nữ có tất cả như vậy, vì sao lại đi chen vào cuộc hôn nhân vốn chẳng giàu sang của người khác?

Tôi đối chất với chồng. Anh ban đầu chối, sau đó thừa nhận hai người chỉ “nói chuyện cho vui”, chưa đi xa hơn. Anh nói cô ta là người chủ động, rằng anh chỉ tò mò rồi dần dần bị cuốn vào. Nghe những lời giải thích đó, tôi vừa tức giận vừa cảm thấy mình bị xúc phạm. Hóa ra lòng chung thủy mà tôi tin tưởng bao năm có thể bị đánh đổi chỉ bằng vài tin nhắn lén lút trong giờ nghỉ trưa.

Tôi từng nghĩ sẽ làm ầm lên, gửi toàn bộ đoạn chat cho chồng cô ta. Nhưng rồi tôi lại chùn tay khi nghe vài người trong tòa nhà nói chồng cô ấy là người nóng tính, làm ăn xã hội, chuyện gì cũng giải quyết bằng nắm đấm. Tôi không sợ cho bản thân mình, nhưng tôi sợ mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, biến thành một bi kịch không ai mong muốn.

Những ngày sau đó, tôi sống trong trạng thái lửng lơ khó chịu. Mỗi lần chồng cầm điện thoại, tôi lại thấy tim mình thắt lại. Tôi ghét cảm giác phải nghi ngờ người ngủ cạnh mình mỗi đêm, ghét cả sự yếu đuối của bản thân khi vẫn chưa đủ dứt khoát để buông bỏ. Nhiều lúc tôi tự hỏi: nếu người phụ nữ kia không xuất hiện, liệu hôn nhân của chúng tôi có thật sự vững chắc hay vốn dĩ chỉ cần một khe hở nhỏ là sụp đổ?

Cao trào xảy ra vào một buổi tối, khi tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ. Đầu dây bên kia là một người phụ nữ, giọng bình tĩnh đến lạnh lùng: “Chị là vợ anh H. phải không? Tôi nghĩ chị nên giữ chồng mình cẩn thận hơn”. Tôi nhận ra ngay đó là cô ta. Không xin lỗi, không né tránh, cô ta nói như thể tôi mới là người có lỗi vì không “giữ nổi” chồng mình.

Tôi cúp máy mà tay run lên. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu thế nào là cảm giác bị xúc phạm đến tận cùng. Không phải chỉ vì sự phản bội của chồng, mà còn vì sự thách thức trắng trợn từ một người ngoài.

Đêm đó tôi không khóc. Tôi ngồi nhìn chồng ngủ say, bỗng nhận ra mình đã sống quá lâu trong tâm thế chịu đựng. Tôi nói chuyện thẳng thắn với anh vào sáng hôm sau: hoặc anh cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ đó và chủ động chuyển công việc sang bộ phận khác, hoặc tôi sẽ rời đi. Không còn những lời van xin, cũng không còn những cơn ghen ầm ĩ, chỉ là một lựa chọn rõ ràng.

Tôi không biết tương lai hôn nhân của mình sẽ đi về đâu. Nhưng tôi hiểu một điều: nỗi đau lớn nhất không phải là việc ai đó chen vào cuộc sống của bạn, mà là khi bạn nhận ra nếu mình không tự bảo vệ giá trị của bản thân, sẽ luôn có người sẵn sàng bước qua ranh giới ấy.

(Tâm sự của độc giả)