Nguyễn Đình Bắc gây chú ý với loạt ảnh "thả thính" trước gương, hé lộ khía cạnh đời thường dí dỏm.

Khác với hình ảnh máu lửa trên sân cỏ, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vừa khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải loạt ảnh tự sướng trước gương kèm dòng trạng thái mang đậm màu sắc "thả thính". Cầu thủ sinh năm 2004 diện áo hoodie xanh nhạt, quần dài tối màu kèm dòng chú thích ngắn gọn, hài hước: "Tình nay anh trao em đong đầy...".

Loạt ảnh đời thường của Đình Bắc (Ảnh: FBNV)

Ảnh: FBNV

Dù chỉ là một khoảnh khắc đời thường, bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ nhờ sự tương phản thú vị giữa sự nghiêm túc trong thi đấu và nét tinh nghịch ngoài đời. Thay vì những lời chia sẻ sến súa, cách chọn câu chữ nửa đùa nửa thật của Đình Bắc tạo cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi, đúng với phong cách tương tác thường thấy của anh trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, động thái này xuất hiện trong bối cảnh chuyện tình cảm của chân sút trẻ vẫn là chủ đề nhận nhiều sự tò mò từ công chúng. Dù từng vướng một số tin đồn và màn "đẩy thuyền" trên mạng xã hội, Đình Bắc chưa từng lên tiếng xác nhận bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào, giữ thái độ khá kín tiếng về đời tư. Với những cập nhật mang tính giải trí cao, các bài đăng đời thường của Đình Bắc tiếp tục trở thành cầu nối giúp người hâm mộ theo dõi nhịp sống ngoài sân cỏ của cầu thủ này, bên cạnh những kỳ vọng về phong độ của anh trên sân bóng.

Khi vừa kết thúc Casper Cup 2026 (giữa tháng 11/2026), Đình Bắc được chẩn đoán gặp tổn thương đầu gối phải. Sau trận đấu của CLB Công An Hà Nội gặp Thép Xanh Nam Định vào cuối tháng 11/2026, HLV Alexandre Polking cho biết mức độ thực tế không nặng như dự kiến ban đầu và tiền đạo này chỉ cần nghỉ khoảng 4-6 tuần. Đình Bắc nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong phần còn lại của năm 2026 và dự kiến tái xuất vào khoảng tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2027 để tăng cường chiều sâu lực lượng cho CLB Công An Hà Nội.