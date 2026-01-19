Đình Bắc năm 19 tuổi: Tự ti, suy sụp, sụt 9kg chỉ trong 1 tháng và hay đóng cửa nằm một mình, vì sao thế?

Chỉ nhìn một ngôi sao Nguyễn Đình Bắc đang toả sáng rực rỡ, thi đấu đầy năng lượng, tự tin và bùng nổ trên sân cỏ U23 châu Á 2026 hiện tại, ít ai ngờ anh trải qua một giai đoạn tăm tối đến nghẹt thở ở thời điểm là chàng cầu thủ 19 tuổi. Đó là quãng thời gian Đình Bắc đối diện cú vấp ngã lớn đầu đời - một án kỷ luật ở CLB Quảng Nam, kéo theo khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, đủ để nhấn chìm một cầu thủ trẻ còn chưa kịp cứng cáp.

Đình Bắc chia sẻ, sự việc xảy ra sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, khi anh tập trung đội muộn và phải nhận án kỷ luật. Với nhiều người, đó có thể chỉ là một "sự cố", nhưng với một cầu thủ 19 tuổi, đó lại là cú đánh quá mạnh. "Với em lúc đó, cầu thủ 19 tuổi, cú ngã đó bản thân em nghĩ là khó khăn với em lắm", Đình Bắc thừa nhận. Một sai lầm, nhưng cái giá phải trả lại là cả sự tự tin và tinh thần non nớt của tuổi trẻ.

Đình Bắc trưởng thành hơn rất nhiều sau vấp ngã (Ảnh: FBNV)

Điều đáng sợ nhất không chỉ là án kỷ luật, mà là cảm giác tự ti bao trùm lấy Đình Bắc sau đó. Anh tự ti khi đối diện với tất cả: từ đồng đội, bố mẹ cho đến những người xung quanh. Cầu thủ trẻ khép mình lại hoàn toàn, không dám ra đường, không giao tiếp, chỉ đóng cửa phòng và nằm một mình. Đó là cách Đình Bắc đối diện với áp lực - trong im lặng và cô độc.

"Vụ kỉ luật đó mang lại 2 mặt, có tốt và không tốt. Có thể là vấp ngã cần thiết, cũng có thể là vấp ngã khiến em khó đứng dậy được. Với em lúc đó, cầu thủ 19 tuổi, cú ngã đó bản thân em nghĩ khó khăn với em lắm. Lúc em bị kỉ luật, em bị tự ti về bản thân, tự ti khi gặp tất cả mọi người, đồng đội, bố mẹ và mọi người xung quanh. Em bị tự ti lúc đấy, em khép mình lại và hầu như em không dám ra đường, bản thân em tự khép mình lại, đóng phòng và nằm 1 mình", Đình Bắc chia sẻ trên FPT Play.

Khoảng thời gian ấy, Đình Bắc đọc gần như mọi bài báo viết về mình sau vụ kỷ luật. Nhưng thay vì giúp anh hiểu hơn, những dòng chỉ trích lại trở thành con dao cứa sâu thêm vào tâm lý vốn đã mong manh. "Bản thân em suy sụp hoàn toàn", anh nói. Điều đau lòng hơn cả là Đình Bắc không để nỗi buồn ấy lộ ra ngoài. Trước mặt bố mẹ và những người luôn ủng hộ mình, anh cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong là một cầu thủ trẻ đang vỡ vụn.

"Thời gian đó em nhận rất nhiều sự chỉ trích về 1 cầu thủ trẻ thế này thế nọ. Lúc đấy, hầu như tất cả trang báo nào em cũng đọc sau vụ kỉ luật. Bản thân em suy sụp, em suy sụp hoàn toàn, em không để cái buồn ấy ra cho bố mẹ và mọi người ủng hộ em. Nhiều lúc em cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong em buồn, suy sụp. Trong vòng 1 tháng em xuống 8-9kg, dường như sau vụ kỉ luật đó em quay lại với bóng đá thì em ra sân em không đủ sức thi đấu".

Hệ quả của cú sốc tinh thần ấy thể hiện rõ ràng trên cơ thể. Chỉ trong vòng một tháng, Đình Bắc sụt từ 8 đến 9kg. Khi quay trở lại với bóng đá, anh nhận ra mình không còn đủ sức để thi đấu. Không chỉ mất thể lực, mà tinh thần cũng cạn kiệt, khiến mỗi lần ra sân trở thành một cuộc chiến với chính bản thân.

Nhìn lại sau gần 2 năm, Đình Bắc cho rằng án kỷ luật ấy mang hai mặt: vừa là cú vấp ngã cần thiết, vừa có thể là vết trượt khiến một cầu thủ trẻ không đứng dậy nổi. Với anh, đó là bài học đắt giá cho sự trưởng thành. "Bây giờ bản thân em đang có những thay đổi tích cực hơn và coi như cú vấp ngã đó là bài học", Đình Bắc nói, giọng bình thản hơn nhưng vẫn phảng phất dư âm của một thời khó quên.

Câu chuyện của Đình Bắc không chỉ là chuyện của một cầu thủ trẻ, mà còn là lát cắt rất thật về áp lực khắc nghiệt mà những tài năng tuổi teen trong bóng đá Việt Nam phải đối mặt. Phía sau ánh đèn sân cỏ, bàn thắng và những tràng pháo tay, có những giai đoạn họ phải tự chiến đấu với sự tự ti, cô đơn và nỗi sợ đánh mất chính mình. Và việc Đình Bắc đứng dậy được sau cú ngã ấy, có lẽ đã là một chiến thắng lớn - trước khi nghĩ đến bất kỳ danh hiệu nào.