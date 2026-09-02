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Đình Bắc khoe căn nhà ở quê báo hiếu bố mẹ

Tiên Tiên
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Đình Bắc tự tay hé lộ căn nhà khang trang ở quê.

Từ một cầu thủ trẻ vượt qua nhiều trắc trở trên con đường quần đùi áo số, Nguyễn Đình Bắc giờ đây không chỉ khẳng định được tài năng trong màu áo đội tuyển quốc gia mà còn hoàn thành được ước nguyện lớn nhất của cuộc đời: xây tặng bố mẹ một căn nhà mới khang trang ngay tại quê nhà Nghệ An.

Hành trình trưởng thành của Nguyễn Đình Bắc là câu chuyện đầy cảm hứng về sự kiên trì và tinh thần vượt khó. Sinh ra trong một gia đình lao động thuần nông ở xã Yên Trung (tỉnh Nghệ An), từ nhỏ chân sút trẻ đã thấm khía những nhọc nhằn, vất vả của đấng sinh thành để nuôi anh ăn học và theo đuổi niềm đam mê bóng đá. Những năm tháng gian nan ban đầu, từng đối mặt với chấn thương hay những hoài nghi về thể hình, sự động viên thầm lặng và nguồn hỗ trợ vô điều kiện từ gia đình luôn là điểm tựa lớn nhất giúp anh vững tâm bước tiếp.

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Đình Bắc đang có sự nghiệp ổn định (Ảnh: FBNV)

Bước ngoặt sự nghiệp đến khi Đình Bắc liên tục tỏa sáng ở cấp độ câu lạc bộ lẫn các đội tuyển quốc gia. Cùng với những cột mốc thi đấu ấn tượng và sự ghi nhận từ giới chuyên môn, kinh tế của chân sút trẻ bắt đầu cải thiện rõ rệt. Thế nhưng, thay vì tự thưởng cho bản thân những món đồ đắt tiền hay lối sống xa xỉ, điều đầu tiên Đình Bắc nghĩ đến ngay khi có thu nhập ổn định và những khoản thưởng tích lũy chính là gia đình. Ý định dựng xây cho bố mẹ một căn nhà mới vững chãi đã được anh ấp ủ từ nhiều năm trước.

Trở về nhà sau những ngày tháng thi đấu cho tuyển Việt Nam và CLB CAHN, Đình Bắc không giấu nổi sự xúc động khi chính tay hoàn thiện món quà trọn vẹn dành cho gia đình. Trên trang cá nhân, nam tuyển thủ hào hứng chia sẻ dòng trạng thái đong đầy tình cảm kèm trạng thái hạnh phúc:

"Một mái ấm mới dành tặng Bố Mẹ!".

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Căn nhà Đình Bắc dành tặng bố mẹ ở Nghệ An

Cơ ngơi hiện đại mang đậm dấu ấn cá nhân

Căn nhà mới 2 tầng của gia đình Đình Bắc được xây dựng trên diện tích khoảng 160m², tọa lạc ngay sát ngôi nhà cũ tại xã Yên Trung. Công trình chính thức khởi công từ tháng 10/2025, hoàn thiện phần thô vào tháng 2/2026 và nhanh chóng hoàn tất trang trí nội thất để gia đình dọn vào sinh sống. Toàn bộ kinh phí xây dựng do Đình Bắc tự tay lo liệu từ nguồn tích lũy sau thời gian dài thi đấu đỉnh cao.

Không chỉ gánh vác về tài chính, tiền đạo quê Nghệ An còn dồn nhiều tâm huyết trực tiếp tham gia lựa chọn ý tưởng thiết kế, chất liệu gạch lát và tông màu chủ đạo. Căn nhà sở hữu phong cách hiện đại với gam màu xám - xám đậm chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng nhờ hệ thống đèn âm trần và đèn trang trí ánh vàng. Điểm nhấn ấn tượng nhất tại phòng khách là khu vực tủ kính trang trọng, nơi trưng bày toàn bộ cúp, huy chương, cờ lưu niệm cùng những chiếc áo thi đấu ghi dấu từng chặng đường sự nghiệp của anh.

- Ảnh 3.

Phòng khách hiện đại ấm cúng được Đình Bắc hé lộ trên trang cá nhân (Ảnh: FBNV)

- Ảnh 4.

(Ảnh: FBNV)

- Ảnh 5.

(Ảnh: FBNV)

- Ảnh 6.

(Ảnh: FBNV)

Chứng kiến con trai trưởng thành, ông Nguyễn Đình Ấp (49 tuổi) – bố của Đình Bắc xúc động cho biết ước nguyện có một nơi ăn chốn về khang trang để hưởng thụ tuổi già của vợ chồng ông nay đã trở thành hiện thực. Sự hiếu thảo của Đình Bắc chính là niềm tự hào lớn nhất của cả dòng họ.

Ngày 31/8 vừa qua, gia đình Đình Bắc đã rộn ràng tổ chức tiệc tân gia với gần 70 mâm cỗ để chia vui cùng bà con xóm giềng. Một ngày sau, anh đã khẩn trương di chuyển trở lại Hà Nội để tiếp tục tập luyện cùng CLB CAHN chuẩn bị cho mùa giải mới. Mái ấm mới khang trang không chỉ là thành quả của lòng hiếu thảo mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc giúp tuyển thủ trẻ vững bước chinh phục những đỉnh cao mới trên hành trình sự nghiệp.

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Nghệ An

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