Đình Bắc khiến triệu trái tim Việt Nam thổn thức vì 1 câu nói: "Chúng em chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo"

Đình Bắc chia sẻ đầy cảm xúc sau khi ghi bàn giúp U23 Việt Nam thắng U23 Ả Rập Xê Út (Video: AFC)

Trong trận đấu cuối vòng bảng U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với dấu ấn cực đậm nét là ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại đội chủ nhà. Sau trận, Đình Bắc xuất hiện trên trang Fanpage của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC với đoạn video tự cầm camera quay lại cảm xúc của bản thân.

Hotboy U23 Việt Nam mở đầu bằng lời chào quen thuộc nhưng đầy thiện ý: "Xin chào tất cả CĐV Việt Nam ạ." Chỉ một chữ "ạ" nhẹ nhàng thôi cũng đủ thấy sự chỉn chu, lễ phép và đúng chất cầu thủ trẻ trưởng thành từ môi trường bóng đá Việt Nam.

Tiền đạo sinh năm 2004 không quên nhắc đến tinh thần chiến đấu của toàn đội: "Chúng em đã có một trận đấu kiên cường để giành tặng 3 điểm cho người hâm mộ. Em hi vọng người hâm mộ đất nước Việt Nam sẽ ủng hộ, đồng hành và cổ vũ cho chúng em ở những trận đấu sắp tới ạ". Không nhận công về mình, không nói về bàn thắng hay màn trình diễn cá nhân, Đình Bắc dùng chữ "chúng em" - một cách xưng hô vừa khiêm tốn, vừa thể hiện tinh thần tập thể rõ rệt của U23 Việt Nam.

Đình Bắc xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út (Ảnh: AFC)

Và câu nói cuối cùng mới thực sự khiến người xem nổi da gà: "Chúng em sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Việt Nam tiến lên!". Ngắn gọn, dứt khoát, không màu mè nhưng lại khiến triệu trái tim Việt Nam xúc động bởi ở đó chứa trọn niềm tự hào dân tộc và khát khao cống hiến của thế hệ cầu thủ trẻ.

Chính sự mộc mạc ấy đã khiến người hâm mộ không chỉ yêu Đình Bắc vì ngoại hình "hotboy sân cỏ", hay những bàn thắng đầy cảm xúc mà còn vì tư cách, thái độ và tinh thần rất Việt Nam. U23 Việt Nam đang có hành trình vòng bảng U23 châu Á đầy ấn tượng, những lời nói chân thành như thế càng khiến niềm tin nơi người hâm mộ được củng cố mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Không cần nói nhiều, không cần phô trương, Đình Bắc và các đồng đội đang cho thấy một U23 Việt Nam vừa giỏi chuyên môn, vừa đẹp về hình ảnh. Và có lẽ, chính điều đó mới là lý do khiến hàng triệu trái tim Việt Nam lúc này chỉ muốn nói một câu: Tự hào quá!



