Có những bàn thắng được tạo nên từ một pha phối hợp hoàn hảo, cũng có những bàn thắng đến từ khoảnh khắc xuất thần của một cá nhân. Pha lập công của Nguyễn Đình Bắc vào lưới Kyrgyzstan tại Casper Cup 2026 thuộc về trường hợp thứ hai.

Đình Bắc đang ngày càng thể hiện vai trò quan trọng ở đội tuyển Việt Nam (ảnh M.D)

Phút 20 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan thuộc Casper Cup 2026 trên sân Thiên Trường, Đình Bắc nhận đường chuyền của đồng đội bên ngoài vòng cấm. Tiền đạo CLB Công an Hà Nội đột phá trực diện trước khi tung pha dứt điểm kỹ thuật, đưa bóng găm vào góc cao khung thành đối phương. Thủ môn Kyrgyzstan dù đã bay hết người nhưng không thể cản phá.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã gặp khá nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của đối thủ. Kyrgyzstan nhập cuộc chủ động, gây sức ép và khiến các học trò của HLV Kim Sang-sik không có nhiều khoảng trống để tiếp cận khung thành.

Đình Bắc chơi nỗ lực và rất "nhiệt" khi tranh chấp bóng với đối thủ (ảnh M.D)

Bàn thắng của Đình Bắc đã đem lại lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam. Điều đáng nói không chỉ nằm ở kỹ thuật dứt điểm, mà còn ở cách Đình Bắc nhận diện và tận dụng thời cơ. Đó là một cơ hội không quá rõ ràng, không phải tình huống đối mặt thủ môn hay được đồng đội đặt vào tư thế thuận lợi. Nhưng anh đã cho thấy sự quyết đoán và tự tin cùng khả năng chớp thời cơ xuất sắc.

Đây không phải lần đầu tiên Đình Bắc toả sáng đúng lúc để tạo nên bước ngoặt trận đấu. Anh từng là nhân tố chính góp phần tạo nên cú ngược dòng ngoạn mục của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 2025 trên sân Rajamangala. Cũng tiền đạo gốc Nghệ thường xuyên toả sáng khi đội tuyển Việt Nam cần ở ASEAN Cup 2026.

Sự bền bỉ của một chiến binh

Sự trưởng thành của Đình Bắc còn thể hiện ở tư duy chơi bóng. Nếu trước đây người hâm mộ thường nhớ đến anh bởi tốc độ, những pha đi bóng táo bạo và khả năng tạo đột biến, thì hiện tại, Đình Bắc đang cho thấy thêm phẩm chất của một chân sút biết lựa chọn thời điểm ra quyết định. Không cần quá nhiều chạm bóng, không nhất thiết phải có một tình huống tấn công hoàn hảo, anh vẫn có thể tạo ra bàn thắng từ những cơ hội tưởng chừng rất nhỏ. Đây là phẩm chất quan trọng của một cầu thủ tấn công ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Điều khiến người hâm mộ kỳ vọng ở cầu thủ này còn là tinh thần thi đấu giàu khát khao. Mỗi lần khoác lên mình màu áo đỏ, Đình Bắc luôn thể hiện mong muốn được đóng góp, được tạo dấu ấn và cùng đồng đội mang về kết quả tốt nhất.

HLV Kim Sang-sik đang cần những cầu thủ như Đình Bắc trong bối cảnh sức ép ngày một lớn (ảnh M.D)

Sự quyết liệt trong tranh chấp, tinh thần chủ động tìm kiếm cơ hội và khát vọng thể hiện bản thân cho thấy anh không muốn chỉ là một nhân tố tiềm năng, mà đang từng bước hướng tới vai trò quan trọng trong đội hình. Có lẽ không hề ngẫu nhiên khi HLV Kim Sang-sik lại tiếp tục tin tưởng Đình Bắc trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam vắng nhiều trụ cột vì các lý do khác nhau.