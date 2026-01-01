Đình Bắc ghi bàn rồi nhận thẻ đỏ, quỳ rạp xuống sân vì bất lực

Trận tranh huy chương đồng tại VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tối ngày 23/1 đã để lại những dư vị đầy tiếc nuối.

Khi chiến thắng và tấm huy chương đồng đã ở rất gần, bi kịch bất ngờ ập đến Đình Bắc. Phút 86, trong một tình huống nỗ lực lùi về hỗ trợ phòng ngự, Đình Bắc đã có pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết khi gầm giày của anh đạp thẳng vào chân cầu thủ đối phương. Ngay lập tức, trọng tài Abdullah Jamali đã không ngần ngại rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp, khiến Đình Bắc phải rời sân trong bất lực và để lại một đội hình U23 Việt Nam thiếu người trong những phút bù giờ. Trước tình huống này U23 Việt Nam đang dẫn 2-1 U23 Hàn Quốc. Dẫu vậy, việc chơi 10 người trên sân khiến U23 Việt Nam bị đối phương gỡ 2-2 và để trận đấu bước vào hiệp phụ.

Đình Bắc nhận thẻ đỏ

Pha vào bóng. có phần quyết liệt quá mức của Đình Bắc

Đình Bắc bất lực quỳ rạp xuống sân

Trước khi nhận thẻ đỏ, phút 71 Đình Bắc thực hiện một cú sút phạt chìm hiểm hóc từ khoảng cách 20m, đưa bóng xuyên hàng rào và nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam. Đây là bàn thắng thứ 4 của anh tại giải đấu.