Đình Bắc ghi bàn 5 trận liên tiếp, đưa CLB CAHN tiến gần đến chức vô địch V.League

Việc được thi đấu trước ở vòng 21 giúp đội đầu bảng CAHN có cơ hội lớn để tạo thêm áp lực cho đội nhì bảng Thể Công. Và dù phải làm khách tại sân Lạch Tray, đội quân của HLV Polking vẫn đủ bản lãnh để giành trọn 3 điểm trước đội chủ nhà Hải Phòng vào tối nay (2/5).

Ngay từ những phút đầu, CLB CAHN chủ động dâng cao đội hình gây sức ép. Tuy nhiên, Hải Phòng mới là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn với lối chơi pressing tầm cao. Dù vậy, sự vô duyên của các chân sút như Lupeta hay Tagueu khiến đội chủ nhà không thể tận dụng cơ hội.

Bước ngoặt đến ở phút 32. Đình Bắc xử lý tinh tế trong vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm chân trái hiểm hóc, mở tỉ số cho CLB CAHN. Đây đã là trận thứ 5 liên tiếp tiền đạo này ghi bàn, nâng tổ số pha lập công lên con số 8.

Đình Bắc tạo hình số 8 để ăn mừng bàn thắng thứ 8 tại V.League 2025/26. (Ảnh: Nhật Anh)

Bàn thắng giúp đội khách chơi tự tin hơn và kiểm soát thế trận tốt hơn trong những phút còn lại của hiệp 1. Và đúng vào thời gian bù giờ hiệp 1, CLB CAHN tiếp tục gieo sầu cho khán giả chủ nhà. Văn Đô đi bóng táo bạo bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi để Adou Minh đệm bóng cận thành, nâng tỉ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, CLB Hải Phòng buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Đội chủ nhà tạo ra không ít cơ hội, đặc biệt là các pha bóng bổng hướng đến Lupeta, nhưng không thể chiến thắng thủ môn Nguyễn Filip.

Bên kia chiến tuyến, CLB CAHN chủ động chơi chậm và chờ thời cơ phản công. Những cái tên như Alan hay Leo Artur liên tục khuấy đảo hàng thủ Hải Phòng, nhưng cũng không thể ghi thêm bàn thắng.

Chung cuộc, CLB CAHN giành chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục. Đội bóng này cũng cố ngôi đầu với 42 điểm sau 21 trận, hơn Thể Công 12 điểm và đá hơn 1 trận. Vào tối mai, đội nhì bảng sẽ gặp thử thách lớn mang tên Ninh Bình FC.

Cục diện V.League sau loạt trận tối 2/5.

Cũng trong tối nay, cuộc đua trụ hạng có biến động quan trọng khi PVF-CAND hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-0. Có thêm 1 điểm quý giá, PVF-CAND thoát khỏi vị trí bét bảng và vươn lên xếp hạng 13. Sau 21 vòng, họ có 14 điểm, hơn Đà Nẵng 1 điểm.

Trong khi đó, Becamex TP.HCM và Thanh Hóa hòa nhau 1-1. Cả hai đội cùng có 21 điểm sau 21 vòng và sáng cửa trụ hạng.