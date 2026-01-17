Đình Bắc dính chấn thương: "Tôi không thể di chuyển với cường độ cao được vì rất nguy hiểm"

Vào sân từ băng ghế dự bị, Đình Bắc tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, góp phần giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE với tỉ số 3-2 để tiến vào vòng bán kết U23 châu Á 2026.

Sau trận đấu, Đình Bắc đã tiết lộ về tình hình chấn thương: "Từ trận đấu đầu tiên đá chính, trong 3 trận gần đây tôi đều gặp những chấn thương. Ngay ở buổi tập trước trận gặp U23 UAE, tôi vẫn còn đau, thậm chí còn không thể chuyền bóng bằng chân phải được vì bị đau cơ háng.

Chấn thương của Đình Bắc vẫn chưa bình phục hoàn toàn

Hầu như trong buổi tập này tôi không thể di chuyển cùng anh em đồng đội được. Bản thân chỉ có thể nhận bóng, chuyền và dứt điểm bằng chân trái. Tôi nói chuyện với thầy Kim về việc thể trạng không đảm bảo để chơi từ đầu. Tôi nghĩ nên để anh em xuất phát trước, còn mình góp mặt vào thời điểm thầy Kim cảm thấy cần thiết.

Ở trận gặp U23 UAE, tôi không thể di chuyển với cường độ cao được vì rất nguy hiểm. Bản thân tôi cố gắng điều trị thật tốt để đạt thể trạng cao nhất trước khi thi đấu trận bán kết".

Dù gặp chấn thương, Đình Bắc vẫn thi đấu đầy nhiệt huyết trong trận đấu với U23 UAE. Khi đội nhà dẫn bàn, chân sút xứ Nghệ sẵn sàng lui về hỗ trợ phòng ngự và tranh cướp bóng mạnh mẽ.

Biểu đồ nhiệt của Đình Bắc trong trận đấu với U23 UAE, anh đã di chuyển rất tích cực trên khắp mặt sân

HLV Kim Sang-sik cũng đang sử dụng Đình Bắc một cách cẩn trọng. 3 trận gần nhất, ông Kim đều không xếp Đình Bắc đá chính. Trận gặp U23 Kyrgyzstan, tiền đạo đang khoác áo CLB CAHN vào sân ở phút 63. Tới trận gặp U23 Saudi Arabia, Đình Bắc thi đấu trọn vẹn hiệp hai. Ở cuộc đọ sức với U23 UAE, chấn thương của Viktor Lê buộc HLV Kim Sang-sik phải đưa Đình Bắc vào sân từ hiệp một.

Không loại trừ khả năng, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tiếp tục không điền tên Đình Bắc vào đội hình xuất phát trận bán kết mà chỉ tung cậu học trò vào sân khi thế trận yêu cầu.