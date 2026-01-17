Vượt qua những thời khắc khó khăn, U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE với tỉ số 3-2 ở vòng tứ kết để tiến vào bán kết giải U23 châu Á 2026. U23 Việt Nam cũng đang là đại diện Đông Nam Á duy nhất còn hiện diện tại giải đấu khi mà U23 Thái Lan đã gục ngã từ vòng bảng còn Indonesia hay Malaysia thậm chí không vượt qua được vòng loại.

Trang Flash Sukan (Malaysia) dành lời khen ngợi cho U23 Việt Nam: “Đội tuyển U23 Việt Nam đã tạo nên cú sốc lớn tại giải U23 châu Á 2026 khi đánh bại U23 UAE trong trận tứ kết đầy kịch tính, qua đó giành vé vào bán kết. Chiến thắng đầy cảm xúc này đã khẳng định vị thế của họ như một ứng cử viên nặng ký trên đấu trường châu Á.

Bị đánh giá yếu hơn, đội quân của HLV Kim Sang-sik đã thể hiện sự quả cảm khi mở tỉ số ở phút 33 nhờ bàn thắng của Nguyễn Lê Phát, nhưng lợi thế đó không kéo dài lâu khi UAE gỡ hòa sáu phút sau đó nhờ bàn thắng của Junior Ndiaye.

U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE

Sang hiệp hai, Việt Nam lại vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc ở phút 62, trước khi Mansoor Saeed gỡ hòa ở phút 68, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Phạm Minh Phúc đã trở thành người hùng của U23 Việt Nam khi ghi bàn thắng ấn định tỉ số 3-2 ở phút 101. Chiến thắng này đưa U23 Việt Nam tiến gần hơn một bước đến trận chung kết. U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội sánh ngang thành tích từng đạt được dưới thời HLV Park Hang-seo năm 2018.

"Những chiến binh Sao Vàng" giờ đây sẽ chờ đợi đội thắng trong trận đấu giữa Uzbekistan và Trung Quốc để so tài ở vòng bán kết”.

Trận bán kết của U23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1 trên SVĐ Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.