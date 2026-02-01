Trong những ngày vừa qua, cái tên Nguyễn Đình Bắc không chỉ làm nức lòng người hâm mộ trên sân cỏ mà còn trở thành tâm điểm chú ý nhờ sự hóm hỉnh và những dấu ấn cá nhân đầy tự hào. Sau một kỳ U23 châu Á rực rỡ, tiền đạo trẻ đang cho thấy một tâm thế vô cùng tích cực trước khi trở lại guồng quay V.League.

Mới nhất, Đình Bắc cùng Lý Đức, Minh Phúc đã được lãnh đạo Công an TP. Hà Nội gặp mặt, tuyên dương sau những thành tích nổi bật tại SEA Games 33 và Vòng chung kết U23 châu Á. Đáp lại tình cảm, Đình Bắc thể hiện trạng thái "đang cảm thấy được yêu" và cảm ơn các bác lãnh đạo, hứa sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Đình Bắc đang cảm thấy được yêu (Ảnh CMH)

Đình Bắc cùng Lý Đức, Minh Phúc được tuyên dương (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Đình Bắc gây chú ý với loạt bài đăng cập nhật trạng thái liên tục, thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ cảm giác "có động lực", "tích cực" cho đến những khoảnh khắc "hạnh phúc" hay "sung sướng", mỗi dòng trạng thái của anh đều nhận được sự tương tác lớn từ người hâm mộ.

Loạt cảm xúc của Đình Bắc (Ảnh: CMH)

Tại U23 châu Á 2026, Đình Bắc khép lại giải đấu lịch sử này với danh hiệu Vua phá lưới (4 bàn thắng, 2 kiến tạo), trực tiếp góp công lớn đưa U23 Việt Nam giành tấm Huy chương Đồng chung cuộc. Ngoài ra, anh cũng được vinh danh trong cuộc bình chọn "Cầu thủ ấn tượng nhất giải đấu" và "Cầu thủ có bàn thắng đẹp nhấtvòng knock-out.