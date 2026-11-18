Đình Bắc đã có thêm một kỷ lục trong sự nghiệp.

Trên SVĐ Thiên Trường, đội tuyển Việt Nam để thua đầy tiếc nuối với tỉ số 1-2 trước Kyrgyzstan. Nhưng Đình Bắc vẫn kịp để lại dấu ấn với một siêu phẩm. Nhận bóng từ cánh trái, tiền đạo xứ Nghệ đi bóng cắt vào trung lộ trước khi thực hiện cú đá hiểm hóc. Trái bóng bay theo quỹ đạo đầy khó chịu và không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Siêu phẩm của Đình Bắc vào lưới Kyrgyzstan

Với pha lập công này, Đình Bắc đã chính thức san bằng kỷ lục tuyển thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất ở cấp độ ĐTQG trong một năm dương lịch. Cụ thể trong năm 2026, chân sút 22 tuổi đã ghi tổng cộng 10 bàn thắng cho ĐTQG Việt Nam.

Đình Bắc ghi 10 bàn thắng cho ĐTQG Việt Nam trong năm 2026

Điều thú vị là mãi tới tháng 7, Đình Bắc mới bắt đầu hành trình lập kỷ lục. Bởi trước đó, tiền đạo thuộc biên chế CLB CAHN vắng mặt trong đợt tập trung ĐTQG tháng 3/2026 do bị treo giò. Bàn thắng đầu tiên của Đình Bắc đến vào ngày 18/7 trong trận giao hữu với Myanmar.

Ngay sau đó, Đình Bắc tăng tốc ngoạn mục với 5 bàn thắng tại AFF Cup 2026. Màn tỏa sáng này không chỉ góp phần giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch mà còn mang đến cho Đình Bắc 2 danh hiệu cá nhân cao quý là Vua phá lưới (đồng hạng với Nguyễn Xuân Son) và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn lớn khi thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương. Trong bối cảnh những Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên lần lượt vắng mặt, Đình Bắc tỏa sáng với 2 bàn thắng vào lưới Philippines và Pakistan.

Đến giải giao hữu quốc tế diễn ra trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam chứng kiến cuộc thử nghiệm quy mô lớn của HLV Kim Sang-sik. Với đội hình có nhiều tân binh, "Những chiến binh Sao Vàng" gặp những khó khăn nhất định trong cả 2 trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

Đình Bắc mang tới sự đột biến lớn cho hàng công đội tuyển Việt Nam

Đình Bắc một lần nữa thể hiện tầm quan trọng với 2 bàn thắng trong 2 trận đấu. Cả 2 đều là những tình huống mang đậm dấu ấn cá nhân, cho thấy phẩm chất tốc độ, kỹ thuật cũng như sự quyết đoán của chân sút xứ Nghệ.

Cùng nắm giữ kỷ lục 10 bàn với Đình Bắc cũng là một tiền đạo xứ Nghệ khác: Lê Công Vinh. Công Vinh lập thành tích ghi 10 bàn trong năm 2016, ngay trước thời điểm từ giã sự nghiệp cầu thủ. Thành tích tốt nhất trong năm dương lịch của một số chân sút hàng đầu đội tuyển Việt Nam: Huỳnh Đức - 7 bàn năm 1996, Tiến Linh - 7 bàn năm 2021 và 2024, Nguyễn Xuân Son - 8 bàn năm 2026.

Ngoài kỷ lục nói trên, Đình Bắc cũng đã lọt vào danh sách 12 chân sút tốt nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam với tổng cộng 12 pha lập công. Hiện tại, Đình Bắc đang có cùng số bàn thắng với Trọng Hoàng, Anh Đức và Công Phượng.

Người sở hữu thành tích tốt nhất không ai khoác ngoài Công Vinh với 51 bàn thắng cho ĐTQG Việt Nam. Còn tính trong số những cầu thủ vẫn đang thi đấu, Tiến Linh có thành tích tốt nhất - 26 bàn.

Ở độ tuổi 22, cơ hội để nâng cao thành tích của Đình Bắc còn rất nhiều. Đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam ngày càng tham gia và tiến sâu ở nhiều giải đấu quốc tế hơn đồng thời tích cực sắp xếp những trận đấu giao hữu quốc tế thuộc FIFA Days.